|
|
В Европе начали создавать коалицию против миграционного плана ЕС
Политический советник Орбана объявил о присоединении Венгрии к Польше в борьбе с миграционным планом ЕС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Венгрия присоединяется к коалиции против миграционного плана ЕС, о которой объявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
Во вторник Моравецкий заявил, что в Центральной Европе создается коалиция стран, которые отвергают миграционный план ЕС по приему жителей стран Азии и Африки, передает ТАСС.
Балаж Орбан заявил, что «Венгрия присоединяется» в Польше, премьер которой объявил о создании коалиции «для сохранения национального суверенитета и безопасности семей».
План, который предлагает ЕС, предусматривает квоты на допуск нелегальных мигрантов. Кроме того, государствам хотят предоставить возможность отказаться от приема мигрантов, сделав взнос в общий фонд на их обустройство в других странах.
Напомним, весной сообщалось, что польские власти сами организовали массовый переезд в страну азиатов и африканцев.
Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2
Маск оценил потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2
|
|
Американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
Один из пользователей Twitter прокомментировал слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего поставить Киеву больше танков Leopard 2. Пользователь, в частности, отметил, что, судя по роликам в Сети, эти танки на Украине «разрывают в клочья». Комментатор предположил, что украинские военные не имеют достаточной подготовки для этих танков, передает РИА «Новости».
Маск в ответ написал, что небольшое количество танков Leopard 2 легко уничтожить противотанковым оружием и минами. По мнению предпринимателя, следует либо поставить Украине в разы больше этих танков, либо не поставлять их вообще, пишет Ura.ru.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Минобороны показало трофейные танки Leopard
Минобороны показало захваченные у ВСУ танки Leopard и американские БМП Bradley
Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
На кадрах запечатлена поставленная Киеву западная техника, ее ВСУ задействовали при попытке наступления. В частности, у российских военных оказались немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, говорится в Telegram Минобороны.
При этом военные обращают внимание, что у некоторых боевых машин все еще работают двигатели, что говорит о скоротечности боя и бегстве украинских военных из боеспособной техники.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии в ответ заявили, что не станут менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжат поставку вооружения Киеву.
L’Opinion: Макрон попросил разрешения принять участие в саммите БРИКС
Французский лидер Эммануэль Макрон консультировался с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой насчет возможности участия в саммите БРИКС, утверждает источник издания L’Opinion.
Макрон в ходе телефонной беседы с Рамафосой 3 июня обсуждал возможность своего участия в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, утверждают собеседники L’Opinion, передает ТАСС.
Президент ЮАР якобы не ожидал этой просьбы, он решил взять паузу для обсуждения ситуации с партнерами по БРИКС.
В скором времени в ЮАР ожидается визит французского министра иностранных дел Катрин Колонна.
Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2
Министр обороны ФРГ Писториус ответил на требование Киева поставить больше танков Leopard 2
Германия не станет менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставку вооружения Киеву, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус указал, что немецкие власти не могут заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя. При этом он указал, что с июля Германия нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5 и до конца года планирует поставить более 100 штук, передает ТАСС.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
В то же время американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО
Актер Охлобыстин: Михаил Ефремов просился добровольцем на фронт, но его не взяли
Отбывающего в срок в колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова не взяли в зону проведения СВО из-за возраста и состояния здоровья, заявил друг артиста, актер Иван Охлобыстин.
В интервью YouTube-каналу Metametrica актер, сценарист, общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал, что Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий в обмен на амнистию, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали, передает «Царьград».
По словам Охлобыстина, Михаил Ефремов – «больной пожилой человек, с такой трагедией, ломаный, изломанный».
Ранее осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы.
Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии №4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.
Резников рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян на Украине
Глава МО Украины Резников: Запад в начале спецоперации требовал от Киева убивать как можно больше россиян
Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Как заявил Резников в комментарии журналу Foreign Affairs, на просьбу Киева передать ПЗРК Stinger западные политики отвечали: «Нет, копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончится».
По словам министра обороны Украины, это свидетельствует о том, что Запад не верил в победу Киева в конфликте с Москвой.
Теперь, по словам Резникова, страны Запада якобы убедились в боеспособности Украины и потому поставляют Киеву достаточно военной помощи.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.
В плен российским силам сдались два экипажа украинских БМП
Российским силам под Авдеевкой сдались в плен два экипажа украинских БМП
В плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые, сообщил представитель в силовых структурах региона.
По словам правоохранителей, с российскими силами в районе Авдеевки связался командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попросив оказать помощь его раненым солдатам. По словам военного, командование бригады отказалось их эвакуировать.
Украинский командир также попросил обеспечить безопасный коридор, так как сдача его подразделения в плен происходила со всем штатным вооружением, включая две БМП-1, передает ТАСС.
Операция прошла успешно. В плен сдались десять украинских солдат, в том числе тяжелораненые. В настоящее время бойцы ВСУ находятся на территории республики.
ВКС России нанесли групповые удары по резервам ВСУ
Российские Воздушно-космические силы произвели удары по местам сосредоточения оперативных резервов украинской армии, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России.
Групповые удары ВКС производились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, целями стали места сосредоточения оперативных резервов ВСУ и склад боеприпасов и вооружения иностранного производства, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, заключили в военном ведомстве.
На прошлой неделе ВКС России нанесли групповой удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено.
Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации
Осужденный за взятку в Красноярске чемпион мира по пауэрлифтингу Бархатов погиб в зоне спецоперации
|
|
Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу из Красноярского края Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации, сообщает федерация пауэрлифтинга региона.
Представители федерации выразили соболезнования в связи с гибелью в зоне спецоперации заслуженного мастера спорта России и многократного чемпиона мира Максима Бархатова, передает ТАСС.
«Вечная память, соболезнования родным Максима и всем, кто его знал», – говорится в сообщении.
Максим Бархатов был чемпионом мира среди юниоров в 2000 и 2001 годах, чемпионом России в 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 и 2012 годах, чемпионом Европы в 2003 и 2004 годах, чемпионом мира в 2007, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах, а также вице-чемпионом мира в 2003 и 2004 годах. В марте 2021 года Бархатова задержали по подозрению в получении взятки автомобилем премиум-класса.
В апреле в ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
Пушков объяснил просьбу Макрона об участии в саммите БРИКС
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается маневрировать, то обозначая «особые отношения» с Си Цзиньпином, то заговаривая о несбыточной «стратегической автономии» ЕС от США, а теперь прося допустить его к участию в саммите БРИКС, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Дальше слов пока дело не идет – Франция прочно встроена во внешнюю политику западного альянса, но, видимо, он исходит из того, что такие маневры помогут ему выделиться из безликого ряда западных руководителей, чьи имена вообще мало кому известны», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Макрон консультировался с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой насчет возможности участия в саммите БРИКС.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
|
|
Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении
Подразделения ВС России отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Левадного, а также уничтожили бронетехнику и живую силу противника на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских сил «Восток» Олег Чехов.
Офицер сообщил, что на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки ВС России «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного. В оборонном ведомстве также рассказали, что артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого, передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки российских сил «Восток», расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».
Помимо этого, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении – уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Расчет ЗРК «Оса» также сбил беспилотник «Фурия», сообщил Чехов.
В воскресенье военкоры сообщали об изменении тактики ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
|
|
Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник.
Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС.
Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент.
ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин.
Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley.
Путин назвал условие завершения конфликта на Украине
Ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«В целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. <…> Но в конечном итоге это интересы США. Ключ к решению проблемы – на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружения и техники, все. Украинцы сами ничего не производят, на завтра они захотят вести переговоры. Уже не формально, а по существу», – цитирует ТАСС Путина.
По словам Путина, на переговорах в Стамбуле детально обсуждались вопросы безопасности Украины.
Ранее Путин заявил, что Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий.
Рогов: ВСУ попытались разминировать минные поля на Запорожском направлении
Рогов: ВС РФ активно уничтожают западную технику на Запорожском направлении
|
|
В районе Времевского выступа, где ранее противник смог вклиниться в нашу линию обороны, российские войска перешли в контратаку. На данный момент активные бои ведутся на окраинах Макаровки и Урожайного. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении.
«Наиболее активные бои ведутся в районе Времевского выступа. Именно там противник по низинам смог пробиться через линию обороны ВС РФ, но с минувшего дня его уже начали выбивать с позиций. Села Макаровка и Урожайное сейчас находятся под нашим контролем, хотя на северных и восточных окраинах поселков еще находятся позиции боевиков ВСУ», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Населенные пункты Новодаровка и Левадное, расположенные немного западнее, на данный момент превратились в серую зону, потому что оттуда противник был вынужден отступить. Сейчас ВСУ занимают позиции в лесопосадках близ поселков. Все господствующие высоты на данном направлении под контролем ВС РФ, оттуда работает артиллерия и ведется минометный обстрел. При этом украинское командование отправляет людей на штурм наших позиций, не считаясь с потерями. Противник избрал тактику подвоза малых групп и отправки их сразу в бой», – акцентирует он.
«На Ореховском направлении основные бои ведутся в районе села Работино. Там несколько дней шли дожди, поэтому боевые действия ограничиваются длительными, порядка 15–16 часов, артиллерийскими обстрелами. Пользуясь небольшим перерывом, противник начал перегруппировку своих войск и предпринял попытки по разминированию наших минных полей», – подчеркивает собеседник.
«На сегодняшний день ВСУ потеряли огромное количество техники. Мы можем говорить как минимум о 16 уничтоженных БМП «Брэдли» и о полутора десятках «Леопардов». По нашим прикидкам, это 15% и 20% соответственно от всех поставок данной техники на Украину. Остальные, менее распиаренные машины, уничтожаются в еще больших масштабах. Что касается живой силы, то потери противника на Запорожском направлении уже исчисляются в тысячах», – резюмирует Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. В Telegram-канале ведомства говорится, что ВСУ во время бегства оставили танки «Леопард» и БМП «Брэдли». «Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», – подчеркнули там.
Кроме того, по данным представителя ведомства Олега Чехова, передовыми подразделениями группировки ВС России «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Там также рассказали, что артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки российских сил «Восток», расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».
Помимо этого, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении – уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Расчет ЗРК «Оса» также сбил беспилотник «Фурия», сообщил Чехов.
Накануне глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад. До этого он отмечал, что ВСУ пытаются перейти в наступление ночью.
Кроме того, 9 июня президент России Владимир Путин сообщал, что противник прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился.