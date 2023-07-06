Институт будущего на Украине назвал возвращение украинцев вопросом выживания нации

Возвращение украинцев в страну и привлечение новых мигрантов должны стать приоритетом для украинского правительства из-за значительного снижения численности экономически активного населения, сообщила эксперт экономических программ Украинского института будущего Яна Лаврик.

По ее словам, экономически активное население составляет около 11,7 млн человек из примерно 28,5 млн жителей, при этом 16,8 млн – это экономически неактивное население, а именно пенсионеры и дети, передает ТАСС со ссылкой на Укринформ.

Также, по оценке эксперта, реально работают только около 9–9,3 млн человек, а с вычетом бюджетников, остается 6–7 млн человек, которые, по сути, «являются той «упряжкой», которая везет на себе всю экономику».

По мнению Лаврик, последующее снижение доли работающих в структуре населения приведет к трудностям с выполнением соцобязательств страны и необходимости повышать налоговую нагрузку. В этой связи возвращение украинцев из-за границы и привлечение новых мигрантов станут для правительства вопросом номер один.

«Это буквально вопрос выживания нации», – подчеркнула она.

Уточняется, что численность и доля экономически активного населения Украины в общей структуре населения страны неуклонно снижалась все последние годы. В 2005 году на 22 млн экономически активного населения приходилось 13 млн неактивного, в 2020 году на 16,99 млн экономически активного приходилось 20,3 млн неактивного. Согласно опубликованным данным, Украину с 24 февраля 2022 года покинуло и не вернулось около 8,5 млн человек.

Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим намеревается подготовить территорию собственной страны для оккупации странами Запада.