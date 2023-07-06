Лукашенко: Переход к многополярности мира уже не остановить

Лукашенко: Переход к многополярности мира не остановить никаким образом

Переход к многополярности в мире на сегодня не остановить ни мирным, ни военным образом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.

Он подчеркнул, что миропорядок, установленный после Второй мировой войны, в которой народы СССР сыграли решающую роль в победе над нацизмом, уже не существует, передает «БелТА».

«Недавно на заседании Шанхайской организации сотрудничества я сказал, что этот миропорядок на сегодняшний день уничтожен. Его не существует. Мы уже не живем по законам, международным правилам. Мы сегодня даже не живем по понятиям. Правил никаких, понятий нет. Мир разрушен, миропорядок тоже», – заявил Лукашенко.

Он пояснил, что вскоре мир ждет уход в небытие однополярной системы.

«Появляется многополярность. И этот процесс уже не остановить. Не остановить ни мирным, ни военным образом. Если появляется настоящий порядок, основанный на многополярности, то это совсем иная конфигурация, которая обеспечит совершенно серьезную устойчивость нашей планеты, которая будет опираться на много точек опоры», – добавил он.

При этом Лукашенко обратил внимание на полную зависимость политики ЕС от США.

Журналисты задали президенту вопрос о том, признает ли Запад ошибки, которые привели к конфликту на Украине.

По мнению Лукашенко, этого не будет. Европа, добавил он, сейчас полностью «под ногами США». «Все, что принято в Вашингтоне, принимается европейцами, даже, что удивляет, в ущерб себе», – сказал он.

Между тем США не признавали и не признают свои ошибки.

Несмотря на это, США должны нести хотя бы малую ответственность за свои решения, как одна из сильнейших стран в мире, которая принимает многие решения. Однако Штаты не несут никакой ответственности, а их решения «просто комедийные, просто смешные».