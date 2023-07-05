Волонтеры Победы провели исторический квест «Курская битва»

Волонтеры Победы вместе с жителями России вспомнили сражения на Курской дуге

В 80-ю годовщину начала Курской битвы Волонтеры Победы провели ряд памятных мероприятий. В Курской области добровольцы присоединились к жителям региона и возложили цветы к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата на мемориальном комплексе «Курская дуга».

«Курская земля для нас священна, ведь именно здесь был решен исход Великой Отечественный войны. Сейчас мы видим попытки переписать историю России со стороны недоброжелателей, но тематические мероприятия в 80-ю годовщину начала Курской битвы позволяют людям вспомнить, что и как было на самом деле. Это также призыв к нашим соотечественникам больше не допускать подобных событий и никогда их не забывать», – поделился региональный руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Курской области Ринат Муратов.

По всей стране Волонтеры Победы также познакомили школьников, молодежь и тех, кто находится в летних лагерях, с историей сражения и провели исторический квест «Курская битва».

«Подвиг участников Курской битвы стал настоящим символом великого мужества, единства, отваги и крепости духа русского народа. И мы должны сделать так, чтобы новые поколения знали об этом. Наша игра – это возможность в досуговом интерактивном формате вспомнить Героев и события этого легендарного сражения, которое изменило ход истории. Приятно видеть, что в квесте Волонтеров Победы приняли участие большое количество ребят школьного возраста, которые с интересом выполняли каждое задание», – отметила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

5 июля 1943 началось сражение, которое завершило коренной перелом в Великой Отечественной войне. 2 млн человек, больше 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов и 50 огненных дней и ночей. Благодаря самоотверженному подвигу солдат и офицеров Красной армии и мирного населения удалось полностью очистить страну от нацистских захватчиков, а затем и весь мир.

Примечательно, что квест «Курская битва» был создан на основе воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, участницы Курской битвы Шевчук Людмилы Николаевны. К сожалению, сейчас Людмилы Николаевны уже нет в живых, но Волонтеры Победы сохранили ее историю и в интерактивном формате познакомили с ней молодежь.

Перед участниками квеста стояла задача – примерив на себя роль археологов, восстановить хронологию событий, связанных с Курской битвой, и ощутить на себе испытания, с которыми пришлось столкнуться участникам Великой Отечественной войны. Участников ждали полоса препятствий, «уничтожение» пулеметные точки противника, подготовка перевязочных материалов, шифровка информации и многое другое.

«Мне очень понравился квест. Мы прошли все испытания, побывали в роли радистов, саперов, медиков и приняли участие в танковом сражении. Изучать историю в таком формате очень увлекательно и интересно», – поделилась участница квеста из Ростовской области Анжелика Юрьева.

Квест прошел в Ростовской, Орловской, Астраханской областях, Башкортостане и других регионах России. В Москве поздравить юных победителей квеста пришел современный герой – участник специальной военной операции Алексей Юшин.