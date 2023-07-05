Жители Тайваня заявили о неготовности жертвовать собой в случае конфликта с Пекином

Жители Тайваня заявили, что служба в армии, «где не учат воевать» – это пустая трата времени, также они не готовы жертвовать собой в случае конфликта с Пекином, пишет газета Wall Street Journal.

Издание поговорило с несколькими жителями острова, среди широкой публики служба в армии не считается престижной или привлекательной. Один из парней, с которым беседовал представитель газеты, заявил, что армия – пустая трата времени.

«Для меня не имеет значения, захватит ли Китай власть. Наши семьи все равно прибыли сюда из Китая», – передает РИА «Новости» его слова.

Еще один житель Тайваня, служивший в армии, сказал, что практически ничему не научился за время службы. Ранее генерал-лейтенант в отставке Чжан Яньтин заявил, что «молодежь – это те, кто не хочет объединения с Китаем».

В конце минувшей недели на Тайвань прибыла делегация конгрессменов США, которая проведет там пять дней.