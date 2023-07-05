Глава правящей партии Грузии объяснил решение не вводить санкции против России Тбилиси заявил о непричастности Москвы к ухудшению отношений Грузии и Украины

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о непричастности России к нынешнему этапу обострения отношений Тбилиси и Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Факт, что кто-то старается рассорить Грузию и Украину. И факт, что на этот раз это не Россия», – сказал он журналистам во вторник, комментируя ультиматум президента Украины Владимира Зеленского об освобождении из заключения гражданина этой страны, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за якобы плохого состояния здоровья. Кроме того, по словам председателя парламента Грузии, Зеленскому дорого обойдется игнорирование решения ЕСПЧ по Саакашвили в контексте юридических противостояний с Россией. «Меньше всего Украине надо ставить под сомнения решения Страсбургского суда и других международных инстанций, так как Украина должна победить Россию и в юридической войне. В итоге такие сомнения навредят самой Украине», – заявил Шалва Папуашвили. Грузия утверждает, что делает все возможное для соблюдения прав Саакашвили, которому в мае ЕСПЧ отказал в вывозе за границу на лечение. Накануне МИД Грузии назвал «вмешательством во внутренние дела» решение Зеленского отправить на родину посла Грузии для консультаций по передаче Саакашвили. Зеленский поручил выслать посла Грузии Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций

Фото: UMITRU DORU/AP/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили. Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения, передает ТАСС. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили. Саакашвили на заседании суда показал свое истощенное тело

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник дистанционно принял участие в заседании по делу о разгоне митинга в 2007 году, впервые за долгое время появившись на публике. Кадры транслировала телекомпания «Мтавари архи». Саакашвили появился на экране впервые с декабря 2022 года, когда суд рассматривал ходатайство о его досрочном освобождении, передает ТАСС. Бывший глава Грузии по видеосвязи на заседании Тбилисского городского суда показал свое худое тело и, обращаясь к грузинским властям, потребовал извинений перед ним и перед его семьей за то, что его довели до такого состояния. Также Саакашвили считает, что извинения должны быть принесены Украине, гражданином которой он является, и депутатам Европарламента, передает РИА «Новости». Кроме того, Саакашвили потребовал «жестких санкций» против тех, «кто предал Грузию и Украину». Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили. Новости СМИ2 В Тбилиси сочли оскорбительным решение Зеленского выслать посла Грузии Тбилиси «оскорблен» решением президента Украины выслать посла Грузии

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Тбилиси назвали «оскорбительным» решение президента Украины Владимира Зеленского выслать посла Грузии из-за гражданина Украины, бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Это решение оскорбительно, но не будем вдаваться в детали, так как Зеленский – президент страны, которая находится в состоянии войны», – сказал председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. При этом он выразил готовность Грузии оставаться с Украиной в «режиме односторонней дружбы». Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили. Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения. Заявление Зеленского прозвучало после того, как во время дистанционного включения на судебный процесс по одному из обвинений против него Саакашвили показал истощенное тело. Саакашвили вернут в тюрьму по рекомендации врачей

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет возвращен в тюрьму из клиники в Тбилиси, где он находится с мая прошлого года, как только это порекомендуют врачи, заявил министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Как только будут соответствующие рекомендации врачей, конечно же, Саакашвили переведут в пенитенциарное учреждение. Сейчас он, как и многие другие заключенные, находится в лечебном учреждении по состоянию здоровья», – отметил министр. Он призвал Саакашвили «прекратить манипуляции» и «выполнять рекомендации врачей по приему необходимой пищи». Рати Брегадзе заявил, что бывший президент, ныне гражданин Украины, «ведет длительную кампанию по причинению вреда себе самому». Министр сказал, что эта кампания основана на лжи. Он также заявил, что Украина не обращалась с запросом по экстрадиции Саакашвили. «Около 40 граждан Украины, включая Саакашвили, отбывают сейчас наказание в Грузии», – сообщил Рати Брегадзе. Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского об измывательствах над Саакашвили, Рати Брегадзе назвал их «полностью непримлемыми». «Нет на этот счет ни единого доказательства», – отметил министр, почеркнув, что Грузия является региональным лидером в области прав человека, включая заключенных. «Саакашвили находится в одной из лучших клиник, за это время его посетило около 2300 визитеров, постоянно просим его кушать и принимать медикаменты, и это называется пытка?» – задался вопросом глава Минюста. Новости СМИ2 Грузинские эксперты раскритиковали посла США за слова о транзите россиян в Европу через Тбилиси 2 июля 2023, 18:02 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Авторитетные грузинские эксперты подвергли резкой критике посла США в Грузии Келли Дегнан, которая предположила, что граждане России после восстановления прямого авиасообщения с Грузией используют эту страну как транзит в Европу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Прямые рейсы потому вызывают обеспокоенность, что они не только дают возможность увеличить поток россиян в Грузию, но и потому, что граждане России используют Грузию для последующего выезда в Европу, – сказала посол. – Европа решила закрыть двери для граждан России как один из методов давления на эту страну». Эксперт Леван Николеишвили, бывший начальник грузинского Генштаба, сказал, что «посол США принимает граждан Грузии за неучей». «Если граждане России хотят вылететь в Европу, то могут сделать это, к примеру, и через Турцию, и через ОАЭ, – сказал он. – Было бы хорошо, чтобы эта неадекватная женщина (Келли Дегнан) скорее покинула Грузию». До конца этого года Дегнан завершит работу послом в Грузии. Другой эксперт Амиран Салуквадзе также отметил, что, «если Европа впускает к себе россиян, например, через Стамбул, то какая разница, попадут они туда через этот аэропорт, тбилисский или дубайский?» Georgian Airways анонсировала рейсы из Москвы в Ниццу Georgian Airways запускает транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля запускает рейсы из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси, свидетельствуют данные на сайте авиакомпании. Как сообщает ТАСС, такие рейсы будут выполняться по средам и субботам, время вылета – 11.00 по местному времени (10.00 мск). Ежедневно авиакомпания выполняет утренние рейсы из Москвы со временем прилета в Тбилиси 09.50 (08.50 мск), поэтому на сайте перевозчика доступны транзитные перелеты из Москвы в Ниццу с пересадкой в грузинской столице продолжительностью 1 час 10 минут. Приобрести такой билет можно приблизительно за 535 долларов. Также авиакомпания выполняет транзитные рейсы из Москвы в Париж, Амстердам, Вену, Салоники, Тель-Авив, Милан, Берлин и кипрскую Ларнаку. Ранее Georgian Airways решила запустить для россиян транзитные рейсы в Европу, продажи билетов уже начались. Новости СМИ2 Кулеба потребовал от Грузии «вернуть» Саакашвили Украине Кулеба потребовал от Грузии «вернуть» Киеву украинского гражданина Саакашвили

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Власти Грузии должны «прекратить издеваться» над бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили и «вернуть» его украинской стороне, так как он гражданин Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы считаем, что они должны <…> вернуть его нам», – сказал Кулеба. Он сообщил, что во вторник утром «грузинский посол будет в МИД, с ним будет проведен соответствующий разговор». По словам Кулебы, посол должен обсудить с Тбилиси вопрос о том, «куда идет Грузия». Кулеба считает, что Грузия «разрушает украинско-грузинские отношения». Как заявил министр, послу и властям Грузии следует обсудить, как эти отношения «спасти», передает РИА «Новости». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о Саакашвили. Саакашвили в понедельник впервые за долгое время появился на публике, дистанционно приняв участие в заседании суда. Он показал свое истощенное тело. Политолог: Украина использует Саакашвили для давления на Грузию Политолог Ткаченко: Украина использует Саакашвили для давления на Грузию

Фото: кадр из видео

Текст: Евгений Поздняков

Офис Зеленского использует Саакашвили в качестве рычага давления на Грузию. Радикальная дипломатия даже по отношению к нейтральным странам стала неотъемлемой частью политики Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Тбилиси назвали «оскорбительным» решение Владимира Зеленского выслать посла страны из-за ситуации вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. «Саакашвили – повод для обострения отношений Киева и Тбилиси. Вообще, Украина уже окончательно стала антироссийским тараном, который готов разрывать диалог со всеми, кто поддерживает СВО или относится к спецоперации нейтрально», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Жертвами этой радикальной дипломатии уже стали Венгрия, Израиль и Белоруссия. Единственным, с кем Зеленский не готов обострять диалог, пока что является Китай. В Киеве понимают, что в случае эскалации США их не смогут защитить» – отмечает собеседник. «Украина решительно настроена на разрыв связей с теми, кого считает «пророссийскими». Таким образом, перспективы стабилизации отношений Киева и Тбилиси практически обнуляются. Экономические связи двух стран минимальны, а значит, обе стороны могут пожертвовать ими без лишних опасений. Более того, в Грузии хорошо понимают – взаимодействие с Москвой гораздо важнее сохранения контактов с офисом Зеленского», – резюмирует Ткаченко. Ранее в Тбилиси назвали «оскорбительным» решение Владимира Зеленского выслать посла страны из-за ситуации вокруг Михаила Саакашвили. При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что они готовы оставаться с Украиной в «режиме односторонней дружбы». В то же время председатель наблюдательного совета общественного ТВ Грузии Васил Маглаперидзе заявил, что выполнять требования Украины означает для Тбилиси «отказ от государственности». По его словам, освобождение Саакашвили в рамках выдвинутого ультиматума категорически исключено. Маглаперидзе подчеркнул, что заявления Зеленского «завершают все рассуждения по вопросу помилования или освобождения» бывшего президента Грузии в обход закона. Он отметил, что, судя по всему, глава Украины имеет веские причины для особого покровительства осужденного политика. Ранее в МИД Украины заявили, что власти Грузии должны «прекратить издеваться» над Саакашвили. Об этом высказался глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба. При этом он подчеркнул, что Тбилиси следует «вернуть» политика Украине. По его словам, во вторник с грузинским послом будет проведен соответствующий разговор. Глава МИД отметил, что Тбилиси разрушает двусторонний диалог, в связи с чем необходимо обсудить, как эти отношения «спасти». Накануне Владимир Зеленский поручил дипведомству вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов. Это необходимо для консультации представителя государства с Тбилиси по вопросу о бывшем президенте Михаиле Саакашвили. В своем Telegram-канале он заявил, что Россия «прямо сейчас убивает гражданина Украины Саакашвили». Ранее украинское посольство в Израиле заявило, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с РФ и заняли пророссийскую позицию. Газета ВЗГЛЯД выясняла, к чему приведет очередной накал в отношениях офиса Зеленского с Тель-Авивом. Новости СМИ2 В Грузии заявили о планах оппозиции захватить Сочи во время мятежа в России Кобахидзе: Оппозиция в Грузии во время мятежа в России планировала войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи 3 июля 2023, 11:10 Текст: Антон Никитин

Некоторые представители оппозиции в Грузии во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена), что коллективное Национальное движение Грузии (обобщение грузинской оппозиции) болело за основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, посвящало ему лозунги и стихи, а также планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи, передает ТАСС. Как отметил председатель правящей партии Грузии, своей реакцией на события в России оппозиция в республике показала, что использует любой повод для открытия в Грузии «второго фронта». По его словам, оппозиция не скрывала, что если бы имела возможности, то использовала бы первый же шанс, чтобы войти на танках в Абхазию и Цхинвали. При этом глава правящей партии подчеркнул, что в случае открытия в Грузии «второго фронта» воевать пришлось бы также с абхазами и осетинами. Он назвал недопустимым, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга. Кобахидзе назвал такой вариант развития событий величайшим преступлением перед будущими поколениями. По словам Кобахидзе, принципиальная позиция правящей партии Грузии заключается в том, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена только мирным путем. Он также заявил о необходимости восстановить доверие абхазов и осетин к Грузии. Напомним, 1 июля глава Абхазии Аслан Бжания в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным полностью поддержал действия российского руководства во время событий 24 июня. Тбилиси отказал Киеву в консультациях по Саакашвили

Фото: AP/TASS

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинская сторона не намерена выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского об освобождении из заключения гражданина этой страны, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за якобы плохого состояния здоровья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Такие консультации с нашим послом в Украине по вопросу Саакашвили исключены», – заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.Накануне МИД Грузии назвал «вмешательством во внутренние дела» решение Зеленского отправить на родину посла Грузии для консультаций по передаче Саакашвили. «Что касается будущего наших отношений с Украиной, мы готовы остаться в режиме односторонней дружбы, так как уважаем вековую дружбу двух народов и учитываем, что Украина сейчас находится в состоянии войны», – сказал Кобахидзе. При этом он заявил об «оскорбительном шаге украинских властей», потребовавших от посла Грузии покинуть Киев. Грузия утверждает, что делает все возможное для соблюдения прав Саакашвили, которому в мае ЕСПЧ отказал в вывозе за границу на лечение. Новости СМИ2 МИД Грузии выразил Киеву обеспокоенность из-за санкций против Georgian Airways МИД Грузии выразил временному поверенному в делах Украины Шульге обеспокоенность из-за санкций против Georgian Airways 4 июля 2023, 00:59 Текст: Антон Антонов

Временному поверенному в делах Украины Александру Шульге выражена обеспокоенность в связи с решением Киева ввести санкции против авиакомпании Georgian Airways, сообщил МИД Грузии. МИД Грузии вызвал украинского дипломата и заявил ему, что санкции «являются необоснованными». У Киева «попросили разъяснения». Сообщается, что обеспокоенность украинской стороне «выразил и посол Грузии в Киеве», передает РИА «Новости». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это «решением против народа Грузии».

Правящая партия Грузии назвала «абсурдом» заявление посла США о транзите россиян в Европу 3 июля 2023, 14:14 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «абсурдом» заявление посла США в Грузии Келли Дегнан, которая предположила, что россияне после восстановления прямого авиасообщения с Грузией используют эту страну как транзит в Европу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Через сухопутную границу в Грузии попадает намного больше граждан России, чем через воздушную. Это простая статистика. Поэтому полный абсурд говорить, что возобновление воздушного сообщения между Россией и Грузией скажется на потоке (граждан России) в Европу», – сказал Кобахидзе. «Турция – член НАТО – связана с Россией авиасообщением, наверное, в 50 раз больше, чем Грузия. Из Турции в Европу гражданам России попадать намного проще», – отметил глава правящей партии Грузии. По словам Ираклия Кобахидзе, «Израиль, один из главных стратегических партнеров Америки, связан напрямую с Россией полетами». «Предположения посла США являются высосанной из пальца попыткой что-то плохое сказать в адрес правительства Грузии», – заявил председатель «Грузинской мечты». Накануне авторитетные грузинские эксперты подвергли резкой критике посла США в Грузии Келли Дегнан, которая предположила, что граждане России после восстановления прямого авиасообщения с Грузией используют эту страну как транзит в Европу. «Прямые рейсы потому вызывают обеспокоенность, что они не только дают возможность увеличить поток россиян в Грузию, но и потому, что граждане России используют Грузию для последующего выезда в Европу. Европа решила закрыть двери для граждан России как один из методов давления на эту страну», – сказала посол. Эксперт Леван Николеишвили, бывший начальник грузинского Генштаба, сказал, что «посол США принимает граждан Грузии за неучей». «Если граждане России хотят вылететь в Европу, то могут сделать это, к примеру, и через Турцию, и через ОАЭ. Было бы хорошо, чтобы эта неадекватная женщина (Келли Дегнан) скорее покинула Грузию», – сказал он. Известно, что до конца этого года Дегнан завершит работу послом в Грузии. Другой эксперт Амиран Салуквадзе также отметил, что, «если Европа впускает к себе россиян, например, через Стамбул, то какая разница, попадут они туда через этот аэропорт, тбилисский или дубайский». Новости СМИ2 Грузия обвинила Украину во вмешательстве во внутренние дела 4 июля 2023, 17:24 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинский МИД в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского отправить посла Грузии на родину для консультаций из-за якобы плохого состояния Михаила Саакашвили обвинил Киев во «вмешательстве во внутренние дела». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Это решение Украины «представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», заявил МИД Грузии. Тбилиси выразил «глубокую озабоченность» и призвал Киев «пересмотреть решение». МИД Грузии заявил, что Украина пошла на «предельное обострение двусторонних отношений», но раз она находится в «активной фазе войны», Тбилиси не предпримет дополнительных шагов и продолжит поддержку Украины. Также ведомство напомнило, что ранее ЕСПЧ не нашел оснований для вывоза на лечение за границу Михаила Саакашвили. Ранее украинский МИД предложил грузинскому послу в Киеве Георгию Закарашвили отправиться в Тбилиси для консультаций, чтобы разрешить ситуацию Саакашвили. Председатель правящей в Грузии «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе называл оскорбительным решение Зеленского выслать посла Грузии из-за Саакашвили. Грузинская правозащитница высказалась о разрушающих Украину «амбициях клоуна Зеленского» Известная грузинская правозащитница Какабадзе высказалась о разрушающих Украину «амбициях клоуна Зеленского» 5 июля 2023, 10:29 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатель организации «Бывшие политзаключенные – за права человека» Нана Какабадзе назвала президента Украины Владимира Зеленского «клоуном с безграничными амбициями» за грубое вмешательство во внутренние дела Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Одна из самых известных в Грузии правозащитниц заявила, что «Зеленский настолько поверил в то, что он является «моральным лидером мира», что дает себе право требовать от Грузии освободить преступника».

«Ни закона, ни права, ни уважения Грузии и ни элементарного воспитания. Только я так хочу!», – отметила она. Какабадзе, в частности, сказала, что «реальность такова, что Украина разрушается, практически идет процесс ее уничтожения в этой войне». «Одной из главных причин геноцида украинского народа являются именно безграничные амбиции и популизм клоуна Зеленского. Скоро, когда сначала на Украине, а потом во всем мире увидят катастрофические последствия «мужества» злого украинского Мюнхгаузена, произойдет большое и болезненное протрезвление. До этого осталось не так много времени», – считает правозащитница. Ранее грузинский МИД в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского отправить посла Грузии на родину для консультаций из-за якобы плохого состояния Михаила Саакашвили обвинил Киев во «вмешательстве во внутренние дела». Новости СМИ2 В Тбилиси обратили внимание на мафиозные связи Киева с грузинской оппозицией 4 июля 2023, 14:28 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, комментируя требование президента Украины Владимира Зеленского выдать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обратил внимание на давние мафиозные связи украинского руководства и нынешней грузинской оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Это непрекращающаяся история со времен Виктора Ющенко, начавшаяся подозрительными военными закупками Грузии у Украины, когда осуществлялись огромные коррупционные сделки и делались колоссальные деньги, – сказал аналитик. – Закономерно, что, ограбив грузинское население, Саакашвили и члены его банды нашли приют на Украине». «Вот и сейчас в этой стране на ответственных постах осужденные заочно Грузией бывшие Генпрокурор Зураб Адеишвили и заместитель министра внутренних дел Гиа Лорткипанидзе – зловещие фигуры прежнего режима», – напомнил эксперт. «К сожалению, мафиозные тенденции продолжились при Зеленском. То, как нынешний президент Украины ведет себя по отношению к Грузии, не лезет ни в какие ворота. Хотя чему удивляться, если даже НАТО Зеленский ставит условия, капризничает, обещая не приехать на Вильнюсский саммит, если не получит желаемого на этом форуме», – отметил Петрэ Мамрадзе. «В Грузии же единомышленники Зеленского и Саакашвили – местные радикальные оппозиционеры пытаются нанести вред государству. При этом, согласно авторитетным международным рейтингам, по прозрачности правительство Грузии или по уровню борьбы с коррупцией находится в первых рядах», – отметил он. «Западные специалисты признают высокую квалификацию украинского генералитета, высшего офицерского состава этой страны. Но, очевидно, Зеленский или глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не соответствуют занимаемых должностям своим образованием, культурой, менталитетом», – сказал Петрэ Мамрадзе. Он напомнил, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинял Грузию в нарушении санкций против России, но на просьбу привести факты «говорил в стиле тридцатых годов – сами докажите, что вы невиновны». «Ближайший подельник Саакашвили Давид Арахамия контролирует Верховную раду. Так что удивляться антигрузинским выходкам не надо», – отметил эксперт. По словам Петрэ Мамрадзе, «Грузия – не единственная страна, которой хамит сейчас Украина. В аналогичном положении, к примеру, Израиль, Венгрия. На украинский демарш власти Грузии должны ответить «четко фиксируемой позицией и соответствующими нотами».