Эксперт: В ситуации с пробкой у Крымского моста Путин продемонстрировал человекоцентричную политику

Политолог Шаповалов: Путин деятельно участвует в решении острых для россиян проблем

Ситуация в районе Крымского моста находится на личном контроле главы государства, поскольку этот вопрос является крайне актуальным для жителей России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Шаповалов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в том числе по ситуации с пробками на подъезде к Крымскому мосту.

«Совещания президента с правительством проходят регулярно и по самым разным направлениям внутренней и внешней политики. Фактически, глава государства держит руку на пульсе по всем острым вопросам, а также активно и деятельно участвует в их решении», – сказал Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

«Это касается и ситуации с Крымским мостом. Путин лично координирует действия федеральных и региональных структур для разрешения вопроса. Такая вовлеченность главы государства в решение проблем наглядным образом демонстрирует человекоцентричность его политики», – отметил он.

«Как известно, пробка на Крымском мосту возникла естественным образом в силу активного курортного сезона и на фоне необходимых мер безопасности после осеннего теракта. Кроме того, власти Украины по-прежнему грозят совершить новые теракты», – рассуждает собеседник.

«Вместе с тем мы видим, что многие россияне стремятся отдыхать в Крыму. Это, на мой взгляд, крайне важный маркер. Никакие угрозы и сложности не пугают жителей нашей страны, желающих провести свой отпуск на полуострове», – заключил Шаповалов.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ, в рамках которого, в том числе, обсуждалась ситуация с пробкой на подъезде к Крымскому мосту. Министр транспорта России Виталий Савельев доложил о ситуации и сообщил, что для сокращения затора задействованы паромные переправы. «Я как раз и хотел спросить (про паромы) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», – отметил Путин.

Глава Минтранса России Виталий Савельев также добавил, что планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского. По его словам, транспортная нагрузка на Крымском мосту к выходным дням может повыситься. Кроме того, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля.

Также, по словам Савельева, военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу. Автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля текущего года увеличился на 40%.

Глава государства в свою очередь поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы. При этом, отвечая на слова губернатора Кубани о том, что для жителей России станет предметом гордости проехать в Крым через новые территории, Путин отметил: «Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему жители России стремятся на отдых в Крым и как необходимо действовать, чтобы не допустить новых терактов на Крымском мосту.