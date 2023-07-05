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Эксперт: В ситуации с пробкой у Крымского моста Путин продемонстрировал человекоцентричную политику
Политолог Шаповалов: Путин деятельно участвует в решении острых для россиян проблем
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Ситуация в районе Крымского моста находится на личном контроле главы государства, поскольку этот вопрос является крайне актуальным для жителей России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Шаповалов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в том числе по ситуации с пробками на подъезде к Крымскому мосту.
«Совещания президента с правительством проходят регулярно и по самым разным направлениям внутренней и внешней политики. Фактически, глава государства держит руку на пульсе по всем острым вопросам, а также активно и деятельно участвует в их решении», – сказал Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.
«Это касается и ситуации с Крымским мостом. Путин лично координирует действия федеральных и региональных структур для разрешения вопроса. Такая вовлеченность главы государства в решение проблем наглядным образом демонстрирует человекоцентричность его политики», – отметил он.
«Как известно, пробка на Крымском мосту возникла естественным образом в силу активного курортного сезона и на фоне необходимых мер безопасности после осеннего теракта. Кроме того, власти Украины по-прежнему грозят совершить новые теракты», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем мы видим, что многие россияне стремятся отдыхать в Крыму. Это, на мой взгляд, крайне важный маркер. Никакие угрозы и сложности не пугают жителей нашей страны, желающих провести свой отпуск на полуострове», – заключил Шаповалов.
Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ, в рамках которого, в том числе, обсуждалась ситуация с пробкой на подъезде к Крымскому мосту. Министр транспорта России Виталий Савельев доложил о ситуации и сообщил, что для сокращения затора задействованы паромные переправы. «Я как раз и хотел спросить (про паромы) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», – отметил Путин.
Глава Минтранса России Виталий Савельев также добавил, что планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского. По его словам, транспортная нагрузка на Крымском мосту к выходным дням может повыситься. Кроме того, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля.
Также, по словам Савельева, военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу. Автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля текущего года увеличился на 40%.
Глава государства в свою очередь поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы. При этом, отвечая на слова губернатора Кубани о том, что для жителей России станет предметом гордости проехать в Крым через новые территории, Путин отметил: «Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему жители России стремятся на отдых в Крым и как необходимо действовать, чтобы не допустить новых терактов на Крымском мосту.
Российские войска нанесли удар по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
Нанесены удары по «Кракену» и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях
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Авиация и артиллерия нанесли удары по «Кракену» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины нанесены в районе Торецка. Артиллерия нанесла удар по пункту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке. Также поражены объекты и позиции ВСУ у населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, Веселое, Северск и Ласточкино. Уничтожены украинские самоходки «Акация» (в Николаевке) и 2С7 «Пион» (у Маркова), пушка «Мста-Б» (в поселке Острое) и 120-мм миномет (у Старомихайловки), передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении атаки ВСУ севернее Урожайного и в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Артиллерия уничтожила пикап с украинскими военными у Новомихайловки. Вертолеты нанесли удары по местам скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ у Преображенки и Лукьяновского, станция РЭБ у Новоданиловки. Авиация уничтожила украинские танки и БМП у Малой Токмачки. Нанесены удары по украинским войскам у Новоданиловки и Пятихаток. ТОС «Солнцепек» поразила живую силу украинцев у Дорожнянки. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия». Севернее Нестерянки российский военный из ПЗРК «Верба» сбил самолет Су-25 ВСУ.
Чехов также рассказал, что военные Вооруженных сил России под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего российская оборона смогла действовать непрерывно.
Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сообщил, что российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции.
Напомним, накануне сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.
Названы проблемы второго этапа контрнаступления ВСУ
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены перейти ко второму этапу контрнаступления в преддверии саммита НАТО
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Несмотря на очевидные проблемы, ВСУ в скором времени решатся на второй этап контрнаступления. Противнику необходимо продемонстрировать какие-то реальные успехи в преддверии саммита НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины готовятся ко второму этапу наступления.
«На скорое начало второго этапа контрнаступления указывают несколько факторов. В первую очередь противник пытается создать новые плацдармы в серой зоне. В частности, мы видим движение в районе Антоновского моста. Назвать его удачным нельзя, но противнику удается перетягивать часть внимания ВКС РФ на этот район», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Еще один важный признак подготовки – перегруппировка вооруженных сил Украины. Девятый и десятый армейские корпуса в настоящий момент сосредотачиваются на Запорожском участке фронта. Имеются и политические причины – офис Зеленского многое поставил на карту и ограничиться лишь скромными достижениями в серой зоне на этот раз не получится», – отмечает собеседник.
«К тому же совсем скоро состоится саммит НАТО. Вероятно, ВСУ попытаются пойти в атаку в течение этой или следующей недели. Почва подсохла, дождей не предвидится – а значит, противник может начать движение. Зеленскому важно показать существенные результаты как можно скорее», – подчеркивает эксперт.
«Вторая волна наступления Украины окажется более мощной. Противник попытается «ввести в игру» все имеющиеся ресурсы. Если в июне ВСУ пытались сохранить многие бригады, то сейчас перед ними возникает сложная задача – перекрыть неудачи первого этапа. Жалеть никого не будут», – считает Онуфриенко.
«При этом повторная погоня за перемогой будет проходить в условиях ряда серьезнейших проблем у ВСУ. Во-первых, у противника постепенно иссякает ресурс натренированной и обученной живой силы. Во-вторых, начало контрнаступления продемонстрировало, что готовить бойцов по стандартам НАТО было ошибкой», – акцентирует собеседник.
«Альянс попросту не участвовал в подобных военных действиях. До сих пор организация показывала себя лишь в проведении полицейских операций на Ближнем Востоке, где сражения велись против диверсантов и террористов, а не против хорошо обученных военных», – отмечает эксперт.
«В-третьих, ВСУ испытывают нехватку вооружений. Россия сохраняет превосходство в воздухе и, даже по оценкам западных СМИ, мы удерживаем первенство по количеству снарядов. Кроме того, эффективность использования БПЛА со стороны Украины постепенно снижается, поскольку мы достаточно хорошо усовершенствовали наши системы РЭБ», – акцентирует Онуфриенко.
«В-четвертых, офис Зеленского декламирует наполеоновские планы: вернуть контроль над всеми территориями страны в границах 1991 года. Для реализации подобной цели необходимо задействовать колоссальное количество сил, которым придется двигаться по степи. Спрятаться там негде, и они станут целью для ВКС РФ», – подчеркивает собеседник.
«Но все это ВСУ не остановит. И наступление, скорее всего, начнется в районе Орехова и Времевского выступа. Эти участки фронта противник пытался пробить в рамках первой волны – а значит, именно здесь стоит ожидать активизации военных действий. Нельзя расслабляться и на направлении Волновахи. Возможно, ВСУ попробуют использовать элемент неожиданности – ударить там, где было относительно спокойно», – считает эксперт.
«Уверен, что российские военные готовились к такому сценарию и создали дополнительные линии обороны. Также многое указывает на то, что мы накапливали резервы для будущих ударов ВКС. Все это должно в полной мере помочь нам отразить еще один этап контрнаступления ВСУ», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник пытается запутать разведку РФ, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском участке фронта постоянно проводят маневрирование и переброску войск.
Как отмечает Рогов, ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва в любом районе от Васильевского направления до Времевского выступа. Напомним, глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины окажется «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
По его мнению, продвижение ВСУ вперед может занять от шести до десяти недель. При этом он призвал не строить «иллюзий», поскольку реальные действия происходят гораздо медленнее, чем это предсказывалось аналитиками или компьютерными расчетами. Милли подчеркнул, что победой будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
При этом Владимир Зеленский, очевидно, настроен на начало второй волны контрнаступления. Недавно он заявил, что ВСУ необходимо продемонстрировать результаты на поле боя в преддверии саммита НАТО. Он отметил, что получаемой помощи со стороны союзников в настоящий момент недостаточно. В частности, президент Украины отметил, что отсутствие артиллерии в необходимом количестве замедляет темпы продвижения вперед.
При этом Зеленский неофициально очертил цели второго этапа наступления. По его словам, прибегнуть к дипломатическому урегулированию конфликта можно будет лишь в том случае, если ВСУ выйдут на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления.
Военный эксперт оценил просьбы Украины к Западу о поставках военных кораблей
Военный эксперт Сивков: Запад может поставить Украине лишь устаревшие боевые корабли
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Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска. Вместе с тем, даже для того, чтобы поставить их на вооружение ВСУ, потребуется достаточно много времени. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Украина попросила у Запада современные военные корабли.
«Если страны Запада и решатся поставить Украине военные корабли, то это будет скорее всего то, что строилось в 80-х годах прошлого века. Англичане или американцы не передадут свои самые совершенные образцы Украине, точно также как они не передали ей свои самые последние танки», – рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.
«Как мне кажется, Украина может рассчитывать в лучшем случае на американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», вероятно даже списанные. Кроме того, страны НАТО могут поставить устаревшие французские и итальянские корабли, схожие по характеристикам с американскими», – отметил он.
«Однако, если и когда переданные западными странами корабли войдут в состав украинского флота, они станут законной военной целью. Мы имеем все возможности для того, чтобы уничтожать их противокорабельными ракетами в море и в целом применять широчайший спектр средств поражения», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем, конечно, это будет для нас крайне неприятно в военном плане. Но на сегодняшний день я не думаю, что Киеву вот так сразу возьму и дадут. Это дело длительное. Необходимо сами корабли привести в порядок, сформировать и обучить экипаж, организовать логистику и так далее», – заключил Сивков.
Ранее командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне.
Как указал Неижпапа, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря». Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.
Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден. Военный эксперт Айтеч Бижев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, так будет и в этот раз.
Напомним, ранее ВМС Украины осуществляли безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море.
Шольц заявил о «самостоятельности» Украины во времена СССР
Шольц назвал Украину во времена СССР «самостоятельным государством»
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Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц в интервью телеканалу ARD заявил также, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым принадлежал УССР, передает РИА «Новости».
Вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом-учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании); Британская Индия (колония Великобритании); Содружество Филиппин (протекторат США).
С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.
Напомним, в апреле исполнилось 240 лет с подписания Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу», что сделало полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, частью русского мира.
Шойгу объявил об уничтожении почти всех переданных Украине танков Leopard
Глава Минобороны Шойгу: ВС России уничтожили почти 100% переданных Польшей и Португалией Украине танков Leopard
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Российские войска уничтожили практически 100% поставленных Польшей и Португалией Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу сообщил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Он уточнил, что это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией, передает ТАСС.
Глава Минобороны также заявил, что Вооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. Он уточнил, что с 4 июня Вооруженные силы Украины потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.
Кроме того, Шойгу сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Глава Минобороны резюмировал, что в целом ни на одном из направлений противник не достиг целей контрнаступления, что свидетельствует о мастерстве ВС России и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и немецкие танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.
ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова
Сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на главу Крыма Аксенова
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Пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает ФСБ России.
Сотрудники ФСБ выявили завербованного СБУ россиянина 1988 года рождения, который прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности и планировал подорвать автомобиль главы Республики Крым, передает РИА «Новости».
По информации российской спецслужбы, в июне этого года агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, однако был задержан во время изъятия бомбы из тайника, а позднее – заключен под стражу.
Арестованный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован куратором Игорем в СБУ, получил позывной «Каратист» и прошел обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования.
«Я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Сергея Аксенова», – рассказал агент СБУ.
Также отмечается, что задержанный полностью признал вину. СК возбудил уголовные дела о покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств.
Ранее ФСБ арестовали гражданку Украины за сбор информации о российских военных.
«Варяг»: Российские военные теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Российский военный: ВС России теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Позиционные бои идут за поселок Белогоровка в ЛНР, российские военные пытаются оттеснить ВСУ, рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным «Варяг».
Он рассказал РИА «Новости», что на этом участке за ВСУ круглосуточно наблюдают российские войска, проводится разведка. Он отметил, что украинские боевики хорошо вооружены, но российские военные не хуже и стараются максимально противодействовать.
Ранее сообщалось, что бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике.
Для объезда Крымского моста запланировали использовать Херсонский
Глава Минтранса рассказал о планах открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского
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Планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России.
По словам Савельева, транспортная нагрузка на Крымском мосту к выходным дням может повыситься. Кроме того, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля, передает ТАСС.
Савельев подчеркнул, что после открытия движения 2 июля через Чонгарский (Херсонский) мост между республикой Крым и Херсонской областью водители могут использовать альтернативный маршрут. По его словам, статистика показывает, что в понедельник более 1,2 тыс. автомобилей проехали по новым территориям минуя Крымский мост.
Он также рассказал, что по паромной переправе, минуя Крымский мост, будет перевозиться до тысячи автомобилей в день, задействовано шесть паромов. Также, по словам Савельева, военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.
Автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля текущего года увеличился на 40%. Савельев добавил, что на 14.00 мск на Крымском мосту проезжают 100 транспортных средств, время ожидания составляет 30 минут, а заторы отсутствуют.
Напомним, Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту.
В Совфеде ответили Шольцу на заявления о «самостоятельности» Украины в период СССР
Сенатор Долгов: Шольц либо не знает историю, либо пытается выдать желаемое за действительное
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Своими псевдоисторическими заявлениями Шольц пытается оправдать поддержку нынешней украинской власти, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Украина уже во времена СССР была «самостоятельным государством», а Крым всегда был украинским.
«Шольц либо очень плохо знает историю, либо выдает желаемое за действительное. Тезис, озвученный канцлером, максимально притянут за уши. Украинская ССР, конечно, входила в состав Советского Союза, обладая определенной самостоятельностью, но в рамках единого государства», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Вместе с тем УССР, наравне с Белорусской ССР и вместе с СССР, действительно были основателями ООН. Но это были реалии послевоенного времени с совершенно конкретной политической подоплекой. Очевидно, что ни украинская, ни белорусская делегации не могли в полной мере действовать самостоятельно», – отметил он.
«Я напомню, что государственность Украина получила благодаря Владимиру Ленину. Также его решения привели к тому, что в состав УССР вошли земли Донбасса и Новороссии, а позже – при Никите Хрущеве – Украине подарили Крым. Так что утверждения Шольца исторически некорректны», – рассуждает собеседник.
«Мне все это видится как попытка каким-то образом оправдать поддержку нынешней украинской власти. Более того, напомню Шольцу, что в Германии официально запрещен нацизм. Так что правительство ФРГ фактически нарушает собственные законы, оказывая постоянную помощь ВСУ», – заключил Долгов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН. В интервью немецким СМИ он также отметил, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым всегда принадлежал УССР.
Как отмечает РИА «Новости», вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом – учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году.
В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании), Британская Индия (колония Великобритании), Содружество Филиппин (протекторат США). С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.
Зеленскому припомнили обещания нейтралитета Украины и прекращения конфликта
Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому обещание нейтралитета Украины и прекращения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году обещал прекращение конфликта в Донбассе, разговор с русскими и украинский нейтралитет, ему пора вернуться к этим обещаниям, заявил итальянский генерал Фабио Мини.
Мини возмутился тем, что Запад не заботился о судьбе населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.
Как заявил итальянский генерал, когда Зеленский давал в 2019 году свои обещания, командиры подразделений вооруженных сил Украины заявили, что «разговор с русскими» будет «государственной изменой», после чего Зеленский передумал.
Мини предположил, что сейчас «парадоксальным образом» появилась возможность «демилитаризации», учитывая, что «те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада».
Напомним, Мини указывал, что в поведении Зеленского можно заметить пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Мини пояснил, что Зеленский использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился у западных стран.
Американский экс-разведчик описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер описал положение ВСУ в зоне СВО
Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал о положении украинских военных в зоне спецоперации словами «Украина спешит и проигрывает».
В своих соцсетях он написал, что российская сторона в украинском конфликте в большей степени «руководствуется объективностью», а киевское командование постоянно допускает ошибки – теперь Россия контролирует поле боя, а Украина проигрывает, передает «Царьград».
Риттер добавил, что Москва «начала спецоперацию, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров».
«Это прекратилось 1 апреля прошлого года – с тех пор Россия руководствуется объективностью, а Украина спешит и проигрывает», – подчеркнул он.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о преимуществе российских сил в воздухе, объяснив тем самым низкие темпы наступления вооруженных сил Украины.
В США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
Взрывы прогремели в Харьковской области
Несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области Украины
Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Российские военкоры сообщают о «прилете» по объекту под Харьковом.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова, передает РИА «Новости».
Власти заявили о работе ПВО.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в результате удара «Герани» по объекту под Харьковом прозвучал «мощный взрыв». Местные ресурсы подтверждают «как минимум один прилет».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Макеевке в ДНР. Погиб мирный житель, пострадали 36 человек, в том числе двое детей.
Мощный взрыв прогремел в Макеевке
Мощный взрыв выбил стекла в сотнях домов в Макеевке
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В Макеевке в ДНР прогремел мощный взрыв, выбило стекла в сотнях частных и многоквартирных домов в нескольких районах, сообщили в экстренных службах города.
Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, передает ТАСС.
Как передает «Донецкое агентство новостей», около 21.20 мск в Макеевке произошло несколько взрывов. Их ощутили жители всех районов, а также Донецка и ряда других близлежащих населенных пунктов. Мэр города Владислав Ключаров сообщил, что «обстрел продолжается». По его словам, «есть повреждения теплового контура районной администрации и нескольких домов».
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, вооруженные силы Украины ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города.
Напомним, на днях ВСУ обстреляли Горловку, они выпустили семь ракет из РСЗО. В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение Storm Shadow и HIMARS.
Военный аналитик: ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС РФ в ЛНР
Военный эксперт Онуфриенко: Переброска частей ВСУ в район Сватово и Кременной открывает для России путь на Кузьминовку в ДНР
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ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск в ЛНР. Для этого противник перебрасывает под Сватово и Кременную части с Купянска и Невского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина усилила группировку в районе городов Сватово и Кременная.
«ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Тем не менее российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления», – отмечает эксперт.
«Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста. Украинское руководство относится к личному составу как к «пушечному мясу». Их буквально отправляют на убой, понимая, что направление наступления заведомо бесперспективное. На это указывают слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в настоящий момент главная задача ВСУ – ослабление ВС РФ, а не продвижение вперед», – акцентирует аналитик.
«В район Сватово и Кременной уходят подразделения, расположенные между Купянском и Невским. Используются резервные части и силы территориальной обороны. Текущая ситуация открывает ВС РФ возможность нанесения удара в районе Кузьминовки в ДНР», – заключил Онуфриенко.
Ранее ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.
Отмечается, что в штурмах принимают участия не только традиционные подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.
За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Кроме того, ликвидированы порядка трех тысяч боевиков и наемников, пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп.
Также уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.
Сообщалось, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
Рогов сообщил о российских контратаках в Запорожской области
Рогов сообщил о переходе российских войск в активную оборону в Запорожской области
Российские войска в Запорожской области не только качественно обороняются, но и контратакуют, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что российские войска «перешли в активную оборону». По его словам, контратаки предпринимаются «с минимальными рисками для личного состава». Он заверил, что «людьми никто не рискует». Этого, как отметил Рогов, нельзя сказать о вооруженных силах Украины – украинское командование «бросает волнами на убой все новые силы», передает РИА «Новости».
Напомним, Рогов сообщил, что российские военные ликвидировали украинских диверсантов на линии фронта под селом Дорожнянка в Запорожской области.