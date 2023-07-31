Эксперты: Модуль «Обучение служением» призван развить у студентов патриотизм

Новый модуль призван развивать у студентов гражданственность, патриотизм, лидерские качества, гражданскую солидарность и следование традиционным ценностям. Как пишет в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, студентов будут также учить разрабатывать социальные проекты. «Проектное обучение с социальным эффектом охватит разные группы специальностей: решать общественно-значимые задачи будут и будущие инженеры, и маркетологи, и управленцы, и айтишники. Готовый социальный проект можно зачесть как курсовую или ВКР, информация об общественных результатах станет приложением к диплому. Новая страница в истории высшего образования», – отмечает Метелев.

Концепцию учебного модуля разрабатывали эксперты Минобрнауки, Ассоциации волонтерских центров и Высшей школы экономики (ВШЭ).

О том, что такое «Обучение служением», рассказал также проректор НИУ ВШЭ и один из авторов методических рекомендаций по внедрению модуля Дмитрий Земцов, , передает «Российская газета». «Концепция «Обучение служением» достаточно известна в международном сообществе. В России яркими примерами можно назвать юридические клиники, волонтерство студентов-медиков. Цель «Обучения служением» заключается в бесшовной интеграции в образовательный процесс общественной деятельности, чтобы учебные дисциплины не только развивали студента профессионально, но и формировали его как личность с системой ценностей, этических и моральных принципов», – пояснил он.

Как рассказал Земцов, в лаборатории «Молодежная политика» ВШЭ проанализировали 375 источников, включая научные статьи, программные документы, образовательные программы зарубежных университетов, и выяснили, что «Обучение служением» имеет множество положительных эффектов. «Они связаны как с академическими достижениями студентов, так и с их духовным, нравственным развитием, с формированием у студентов гражданских ценностей. Это эффективная технология как для подготовки профессионала, так и для формирования гражданской ответственности, неравнодушия к судьбе общества и страны», – пояснил эксперт.



Поручение разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) «Обучение служением» дал в январе этого года президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 года. Проектом занимается Минобрнауки совместно с Минтрудом, Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2023 года.

