Метеоролог оценил прогноз об эпохе холодных февралей в Москве

Метеоролог Тишковец: В 2024 году во многих российских регионах будет теплая зима

Tекст: Татьяна Косолапова

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал, что в конце зимы в Арктике будет стоять антициклон, поэтому феврали в московском регионе станут холоднее. Также, по его словам, глобальное потепление приведет к локальным снижениям температуры в Западной Европе и затронет Россию, однако в меньшей степени.



«Согласно прогнозам, грядущая зима у нас будет довольно теплой, а февраль будет самый теплый из всех зимних месяцев. В данном заявлении не вижу никакой корреляции между охлаждением Арктики и температурой в феврале, поэтому с таким прогнозом не могу согласиться», – говорит Тишковец.

Он рассказывает, что на носу явление Эль-Ниньо – очень мощное, теплое океаническое течение в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает очень большое влияние на климат. Как правило, оно вызывает массу катаклизмов и всегда «выстреливает» теплой зимой. Кроме того, в связи с этим явлением наблюдается повышенная энергетика атмосферы, циклоны становятся более мощными, снегопады при Эль-Ниньо более интенсивные и продолжительные, а в летние периоды наблюдается либо засуха, либо обильные дожди.

«В феврале 2024 года ожидается такое аномальное тепло над большей частью Европы, включая Европейскую часть России, Урала, Западной и частично Центральной Сибири. Превышение температурной нормы в рамках общего фона, а не в конкретном регионе, в феврале будет достигать 3–5 градусов. Москвичи вообще порой плыть будут, ожидаются слякотные дни. Поэтому это никак не вяжется с наступлением эпохи холодных февралей ни в Москве, ни в других российских регионах», – заключил Тишковец.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова (ИФА РАН) Владимир Семенов сообщил, что в связи с тем, что явление Эль-Ниньо достигнет пика в декабре-январе, москвичам следует ждать теплую зиму.