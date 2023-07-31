Песков заявил о планах Кремля следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине

Песков: Россия будет следить за планируемой в Саудовской Аравии встречей по Украине

Tекст: Вера Басилая

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла, что положительно оценивает любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию, передает ТАСС.

Между тем, представитель южноафриканского президента Винсент Магвенья заявил, что ЮАР пригласили на предлагаемые Саудовской Аравией мирные переговоры по Украине, передает РИА «Новости».

Ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что Саудовская Аравия планирует в начале августа провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без России. Среди приглашенных – Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.

В субботу президент России Владимир Путин заявил, что Киев получил независимость и самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости, в которой черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона.