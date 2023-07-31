Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.7 комментариев
Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине
Власти Кривого Рога на Украине заявили о взрывах
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил мэр города Александр Вилкул.
По его словам, делать фото взрывов и снимать их на видео он не собирается, только сообщает, что в Кривом Роге прогремели взрывы, передает РИА «Новости».
Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, а также в Херсоне, который находится под контролем киевского режима. Во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, звучала воздушная тревога.