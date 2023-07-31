Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.0 комментариев
Нефть подешевела, сохранив рост на месяц
Мировые цены на нефть снизились, однако общий рост цен за месяц может оказаться сильнейшим более чем за год
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются, однако котировки могут завершить июль ростом более чем на 10% за счет увеличения спроса, что может стать максимальным результатом более чем за год.
Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.35 снизилась на 0,52%, достигнув 83,97 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,47%, до 80,2 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что целый месяц Brent может подорожать на 12%, и это станет сильнейшим ростом, начиная с мая 2022 года, а стоимость WTI поднялась почти на 13,5%, последний подобное наблюдалось в январе 2022-го.
В итоге июль может также стать вторым месяцем роста котировок подряд, а с начала лета повышение стоимости нефти может составить 15,5% и 17,7% соответственно.