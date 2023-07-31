Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.0 комментариев
Складские помещения пострадали в результате взрывов в Харькове
Klymenko Time: Складские помещения пострадали из-за взрывов в Харькове
Здания складов оказались повреждены из-за ночных взрывов в Харькове, сообщает украинское издание Klymenko Time.
Так, по информации пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, повреждены складские помещения из-за возникшего после взрывов пожара, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в ночь на понедельник 31 июля взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, а также в Херсоне, который находится под контролем киевского режима. Во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, действует воздушная тревога.