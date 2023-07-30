Музей Военно-морской славы открылся в Кронштадте

Первую экскурсию для почетных гостей по экспозиции провела руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. По ее словам, музей представляет из себя многофункциональный интерактивный комплекс, сочетающий лучшие традиции музейного дела России с актуальными мировыми трендами музейных коммуникаций. Посетители получают возможность почувствовать себя непосредственными участниками событий, о которых им рассказывает экспозиция, экспонаты можно трогать руками, объяснила Шойгу, передает РИА «Новости».

Музей построили на базе двух отреставрированных исторических зданий – артиллерийских арсеналов времен Первой Мировой войны. Тематические залы первого этажа расскажут посетителям о ключевых вызовах в истории страны и военно-морского флота, начиная с Древней Руси до середины ХХ века. Второй этаж повествует о периоде со второй половины ХХ — первой половины ХХI века.

Центральным экспонатом музея является легендарная первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», она доступна для внешнего осмотра. Внутренняя экспозиция станет доступна для посещения в конце 2023 года.

Особенный акцент в музее сделан на цифровом формате экспозиции и мультимейдиных элементах. Например, в музее воссоздана настоящая капитанская рубка ледокола, где с помощью интерактивных технологий можно попытаться провести судно сквозь льды Арктики.