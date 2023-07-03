Стала известна возможная дата переговоров между Турцией и Россией по «зерновой сделке»

Переговоры Анкары и Москвы по вопросу продления «зерновой сделки» могут состояться до 18 июля, когда истекает нынешний срок ее действия, сообщил источник, знакомый с переговорами.

По его данным, не исключено, что переговоры пройдут в ближайшие две недели – до 18 июля, передает РИА «Новости».

Также есть вероятность, что в ближайшие дни в Женеве состоятся переговоры ООН и России по черноморской инициативе.

«Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет», – сказал источник.

Кроме того, он уточнил, что предложение Турции по переработке российского зерна для безвозмездной поставки нуждающимся странам может приобрести конкретный характер.

«Пока не могу сделать прогнозы на этот счет, все зависит от развития ситуации вокруг «зерновой сделки», но исключать того, что эта инициатива турецкого лидера приобретет конкретные черты, я бы не стал», – пояснил собеседник агентства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что доводов для продления зерновой сделки нет. Если она будет прекращена, то Россия за свой счет обеспечит поставки зерна в беднейшие страны.