Лидер ЛДПР Слуцкий ответил на вопросы российской молодежи в прямом эфире

«ЛДПР – партия молодых духом. В молодежном крыле у нас креативные ребята, готовые помогать. Они могут и траву покосить, и законопроект написать. Мы гордимся своими сильными разносторонними ребятами. И нужно понимать, кто идет за нами, кто наша молодежь», – сказал Слуцкий.

В первый месяц проекта «Прямой эфир ЛДПР» партия получила много положительных отзывов, большое количество вопросов удалось решить. В июле проведено почти 200 прямых эфиров, которые посмотрели более 500 тыс. человек. ЛДПР будет продолжать применять самые современные технологические решения, ведь это первая цифровая партия современной России, заявил Слуцкий.

В современном мире очень важно уметь ориентироваться, находить нестандартные решения, отметил Слуцкий. Он подчеркнул, что навыки решения домашних задач способствуют этому. Говоря о выборе профессии, депутат отметил, что молодежи стоит отталкиваться от своих интересов и смотреть на перспективу востребованности специальности на ближайшие 10–15 лет.

«Сегодня, когда одной из ключевых целей России является наращивание технологического суверенитета, особенно востребованы технические специальности. Мы выступали с инициативой бесплатного обучения на технических специальностях во всех вузах и набора студентов только по конкурсу. Нужно бежать очень быстро, чтобы развивать технологии, создавать возможности для креативных людей. Но и гуманитарные науки не бросаем. У нас есть прекрасный Университет Мировых Цивилизаций имени Жириновского. Для ребят из регионов проводили конкурс. 16 человек выиграли грант на обучение. Эту практику будем продолжать», – подчеркнул лидер партии.

В успешной самореализации, построении прочных взаимоотношений наставничество играет важную роль, у ЛДПР существует ряд проектов, помогающих получать новые знания и навыки, перенимать опыт депутатов для реализации новых инициатив, указал Слуцкий. В их числе конкурс кадров «ЛДПР.Старт», в котором уже 35 победителей стали кандидатами в депутаты от партии. Также в числе таких проектов Летняя партийная школа, «Наставник ЛДПР» и другие.

Один из вопросов от блогера из Кировской области Елены Смертиной касался темы мотивации жизни в деревне. «Прекрасная экология, свежие продукты, но бывает сложно добраться, поэтому молодежь бежит в города. У нас огромное количество территорий, предназначенных для сельского хозяйства и реализации проектов на селе. Поэтому популяризация сельской жизни очень важна. Мы можем сделать пилотный проект, показать молодежи привлекательность жизни в деревне, как можно развиться в предпринимательстве, запустить производства, экофермы», – сказал Слуцкий.

По его словам, сейчас освоено только 15% территории страны. Необходимо заселять остальные территории, создавать туристические зоны, комфортные условия жизни, чему способствует современная малоэтажная застройка и просторные дома. Это станет подспорьем для формирования родовых усадеб, подчеркнул парламентарий.