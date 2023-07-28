Легойда назвал главные проблемы современного образования

Председатель Синодального отдела РПЦ Легойда назвал главные недостатки прагматизации образования

Tекст: Антон Никитин

«Установка на прагматизацию губит само образование. Она бросает вузам самый большой вызов, и в противовес губительной для образования прагматизации мы должны дерзновенно ставить масштабные цели по возвращению к мысли, что знание ценно само по себе», – сказал Легойда в своем выступлении на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», который проходит на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, сообщает «Российская газета».



Если человечество пойдет по пути прагматизации образования, то у него есть риски проиграть искусственному интеллекту, а цифровизация образования «прежде всего бьет по памяти», говорит Легойда. «Но искусственный интеллект ничего не сделает с человеком, который читает определенные книги, например Сервантеса и Данте, Толстого и Достоевского, который понимает, что человек – это искатель истины», – считает председатель Синодального отдела РПЦ.



По словам Легойды, «образовательная система находится в общем контексте эпохи, которая демонстрирует серьезный кризис в понимании экспертного, профессионального, научного знания». Он подчеркнул, что «грань между экспертным и дилетантским знанием размыта», однако «мнение профессионала не может быть равноценно мнению любителя».



Форум «Территория смыслов» – крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В этом году форум проходит в очном формате, а также содержит онлайн-модуль и региональные форумы. В рамках форума «Территория смыслов» будут организованы восемь смен – с 26 июля по 2 сентября.