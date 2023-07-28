Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.6 комментариев
Легойда назвал главные проблемы современного образования
Председатель Синодального отдела РПЦ Легойда назвал главные недостатки прагматизации образования
Внутренней проблемой образовательной системы является ее узкая специализированная направленность, заявил председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда.
«Установка на прагматизацию губит само образование. Она бросает вузам самый большой вызов, и в противовес губительной для образования прагматизации мы должны дерзновенно ставить масштабные цели по возвращению к мысли, что знание ценно само по себе», – сказал Легойда в своем выступлении на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», который проходит на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, сообщает «Российская газета».
Если человечество пойдет по пути прагматизации образования, то у него есть риски проиграть искусственному интеллекту, а цифровизация образования «прежде всего бьет по памяти», говорит Легойда. «Но искусственный интеллект ничего не сделает с человеком, который читает определенные книги, например Сервантеса и Данте, Толстого и Достоевского, который понимает, что человек – это искатель истины», – считает председатель Синодального отдела РПЦ.
По словам Легойды, «образовательная система находится в общем контексте эпохи, которая демонстрирует серьезный кризис в понимании экспертного, профессионального, научного знания». Он подчеркнул, что «грань между экспертным и дилетантским знанием размыта», однако «мнение профессионала не может быть равноценно мнению любителя».
Форум «Территория смыслов» – крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В этом году форум проходит в очном формате, а также содержит онлайн-модуль и региональные форумы. В рамках форума «Территория смыслов» будут организованы восемь смен – с 26 июля по 2 сентября.