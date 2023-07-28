Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Путин поддержал идею о стратегическом партнерстве России и Африки
Путин поддержал предложение главы Эритреи о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки
Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки, а также возможность подключения к нему стран Латинской Америки и Азии.
«Полностью согласен: если не думать о ближайшей, среднесрочной перспективе, то и на сегодня трудно будет добиваться каких-то положительных, нужных результатов, поэтому создание такого механизма стратегического партнерства – очень важное дело. Это как маяк, который показывает нам путь, направление движения», – приводит ТАСС слова президента, сказанные им на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.
«Безусловно, это сложная работа. Если вы предлагаете сопоставить ее с возможностями партнеров и друзей из других регионов, Латинской Америки, Азии, то, конечно, лучшая площадка для создания такого инструмента – консультация с нашими партнерами по БРИКС», – добавил российский лидер.
Путин добавил, что Россия и ЮАР постараются вместе продвинуть предложение президента Эритреи по линии БРИКС. «Нужно подумать над этим. Это сложно, особенно по отраслям сложная работа, но если мы хотим добиваться конкретных результатов, то думать об этом нужно прямо сейчас, согласен», – подчеркнул глава Российского государства.
Ранее Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка отметил роль Москвы в сохранении мира и демократии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что Россия готова предложить Африке.