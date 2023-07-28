Путин поддержал идею о стратегическом партнерстве России и Африки

Путин поддержал предложение главы Эритреи о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки

Tекст: Антон Никитин

«Полностью согласен: если не думать о ближайшей, среднесрочной перспективе, то и на сегодня трудно будет добиваться каких-то положительных, нужных результатов, поэтому создание такого механизма стратегического партнерства – очень важное дело. Это как маяк, который показывает нам путь, направление движения», – приводит ТАСС слова президента, сказанные им на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

«Безусловно, это сложная работа. Если вы предлагаете сопоставить ее с возможностями партнеров и друзей из других регионов, Латинской Америки, Азии, то, конечно, лучшая площадка для создания такого инструмента – консультация с нашими партнерами по БРИКС», – добавил российский лидер.

Путин добавил, что Россия и ЮАР постараются вместе продвинуть предложение президента Эритреи по линии БРИКС. «Нужно подумать над этим. Это сложно, особенно по отраслям сложная работа, но если мы хотим добиваться конкретных результатов, то думать об этом нужно прямо сейчас, согласен», – подчеркнул глава Российского государства.

Ранее Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка отметил роль Москвы в сохранении мира и демократии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что Россия готова предложить Африке.