Президент ЦАР отметил роль России в сохранении мира и демократии

  • Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет
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    Россия готова предложить Африке самое ценное
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на черную карту
    Путин: Россия списала Африке долги на 23 млрд долларов
    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении
    Сбит пытавшийся атаковать Московский регион украинский беспилотник
    Рогов заявил о потере ВСУ трех тысяч солдат под Старомайорским
    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

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    Новости
    13:18Лидер Мали поблагодарил Путина за предложение поставить зерно

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предложение поставить зерно в африканские страны.

    13:14Похитившего утерянный сверток с 1 млн рублей задержали в Москве

    Полицейские задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении утерянного свертка с 1 млн рублей в Москве, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

    13:07Число госпитализированных из лагеря в Удмуртии детей выросло до 17

    Число детей, госпитализированных в результате вспышки острой кишечной инфекции в лагере «Юность» в Удмуртии, выросло до 17, сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Соколова.

    13:05Президент ЦАР отметил роль России в сохранении мира и демократии

    Поддержка России помогла спасти демократию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и избежать в стране новой гражданской войны, заявил лидер республики Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    13:02Путин: Проблемы на мировых рынках возникли до ситуации с Украиной

    Сложности на мировых рынках продовольствия и энергетики начались еще до начала спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    12:57Президент Египта призвал достичь консенсуса по теме зерновой сделки

    Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, и достичь консенсуса по зерновой сделке, заявил президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    12:50В разных ДТП в Болгарии погибли двое россиян

    Два ДТП с участием россиян произошли в Болгарии, два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами, сообщили в консульском отделе посольства в Болгарии.

    12:46Россия выразила заинтересованность в расширении импорта фруктов из Африки

    Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, в том числе тропических фруктов и какао-бобов, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе выступления на саммите Россия – Африка.

    12:41МВД Литвы потребовало лишить фигуристку Дробязко гражданства

    Министерство внутренних дел Литвы отправило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, сообщила вещательная компания LRT.

    12:38Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейские страны больше неспособные поддерживать Украину и выступил за мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.

    12:34Путин заявил о важности роли культуры и языка в связях России и Африки

    Российская и африканская культуры связаны, свою роль играет и знание языка, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    12:32В ДТП с участием трех автобусов в Петербурге пострадали четыре человека

    Четыре женщины пострадали при столкновении трех автобусов и легкового автомобиля во Фрунзенском районеПетербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    12:28Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой Советского Союза против нацизма

    Советский Союз, Россия боролись с нацизмом для освобождения человечества, как и страны Африки сражаются за свою независимость в интересах всего мира, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    12:22Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

    Совет Федерации одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы в России до 30 лет при сохранении нижней границы на уровне 18 лет, следует из результатов голосования.

    12:17Дело о госизмене против блогера Шария передано в суд на Украине

    Прокуратура Украины передала в суд дело по обвинению в госизмене блогера и политика Анатолия Шария и бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова.

    28 июля 2023, 13:05

    Президент ЦАР отметил роль России в сохранении мира и демократии

    Президент ЦАР Туадера: Россия помогла Центрально-Африканской Республике спасти демократию и избежать гражданской войны

    Tекст: Антон Никитин

    Поддержка России помогла спасти демократию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и избежать в стране новой гражданской войны, заявил лидер республики Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Туадера заявил, что Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь Центрально-Африканской Республике и ее вооруженным силам, органам безопасности в борьбе с террористическими организациями. По словам лидера ЦАР, между Россией и Центрально-Африканской Республикой установились взаимоотношения, которые помогли спасти в ЦАР демократию через проведение свободных демократических выборов и избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими, передает ТАСС.

    Туадера отметил, что отношения России и ЦАР находятся на высочайшем уровне, а также поблагодарил Россию за решимость поддержать борьбу Африки за суверенитет и права, описанные в Уставе ООН

    В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что уровень сотрудничества с ЦАР будет, безусловно, сохранен по всем наиболее чувствительным направлениям взаимодействия, «но сделать мы должны, конечно, еще больше, у нас много возможностей». Он отметил, что Россия и ЦАР будут двигаться в направлении укрепления сотрудничества.

    Ранее власти ЦАР опровергли уход российских инструкторов из страны после попытки военного мятежа в России.

    27 июля 2023, 18:23
    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой

    Российской саблистке Смирновой поступили угрозы из-за скандала на ЧМ по фехтованию

    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    После скандала на чемпионате мира по фехтованию российской саблистке Анне Смирновой и ее семье в социальных сетях поступают угрозы смерти с Украины.

    Как пишет РИА «Новости», под постами россиянки в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) большая часть комментариев с угрозами написана на украинском языке. Саблистка уже отключила возможность оставлять комментарии под фотографиями.

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю. После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Позже стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия.

    Коментарии (50)
    27 июля 2023, 19:56
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов

    В ВСУ заявили о риске Украины остаться без морских портов

    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    @ Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Почти все доступные Киеву морские порты блокированы ВС и ВМФ России, заявила Гуменюк в интервью Agence France-Presse, передает ТАСС. Через три месяца киевский режим рискует остаться и вовсе без портов, продолжила она.

    Из-за рассредоточения имеющихся на вооружении ВСУ комплексов противовоздушной обороны украинская армия не может противостоять высокоточным ударам российских войск, указала Гуменюк.

    По ее словам, Украине нужна «мощная современная противовоздушная оборона», которая сможет противостоять российским ракетам, также ВСУ нуждаются в истребителях F-16 для поражения российских наземных пусковых установок и кораблей.

    Коментарии (20)
    27 июля 2023, 14:01
    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС

    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС Аканэ, выдавшую «ордер» на арест Путина

    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС
    @ Koen van Weel/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Японское правительство считает «несправедливым» решение МВД России объявить в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер» на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

    Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, в частности, назвал несправедливым решение предпринимать меры в отношении связанных с МУС лиц. Он добавил, что Токио проведет с МУС консультации по вопросу того, как реагировать на действия России, передает РИА «Новости».

    Ранее судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, была объявлена в розыск МВД.

    В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (27)
    28 июля 2023, 02:57
    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию

    Украинская саблистка Харлан заявила, что ее «убила» дисквалификация из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой

    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила черную карту из-за отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, заявила, что решение организаторов «убило» ее.

    Харлан заявила в соцсетях, что «не хотела пожимать руку этой спортсменке». Она сказала, что руководствовалась «своим сердцем». По словам Харлан, когда она узнала, что ее собираются «снять с соревнований, дисквалифицировать, дать черную карточку», это «убило» ее. «Убило настолько, что я кричала от боли», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Харлан выиграла у Смирновой со счетом 15:7. Россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю, а затем покинула площадку. Смирнова подала протест на нарушение регламента, его отклонили. Позднее стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Смирновой и ее семье в соцсетях украинцы угрожают расправой.

    Коментарии (38)
    27 июля 2023, 16:40
    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан

    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
    @ Tadashi Miyamoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».

    Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.

    Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

    После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Коментарии (17)
    27 июля 2023, 13:38
    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

    ФСБ пресекла попытку теракта Киева на несущим высокоточное ракетное оружие корабле Черноморского флота

    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В рамках проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота России, у которого обнаружены две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила, передает ТАСС.

    Мужчина планировал совершить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение. Ранее ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.

    Коментарии (40)
    27 июля 2023, 18:40
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Американский журналист Херш: В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    Журналист со ссылкой на американского чиновника заявил, что экспорт наркотиков и нефти осуществлялся из Одессы и других украинских портов, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 14:29
    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Минобороны: Российские силы нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, удары были нанесены по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Евросоюза и США, сообщает Минобороны в Telegram.

    Оборонное ведомство отмечает, что все назначенные объекты были поражены.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили украинский взвод, разместившийся вдоль лесополосы на Невельском направлении (ДНР).

    Коментарии (8)
    27 июля 2023, 19:48
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги

    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Tекст: Вера Басилая

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

    Коментарии (30)
    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

    Коментарии (29)
    27 июля 2023, 17:38
    Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США

    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: Надежда на инопланетян сейчас в моде

    Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США
    @ ABeitia Archives/DIGITAL PRESS/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не доверяет американцам, которые рассказывают о неопознанных летающих объектах и инопланетянах. Об этом он заявил газете ВЗГЛЯД, комментируя первые открытые слушания об НЛО в США, на которых стало известно об авариях инопланетных кораблей и обнаруженных биоматериалах представителей внеземных цивилизаций.

    «В американской юриспруденции приняты очень жесткие наказания за дачу ложных показаний. К слову, лжесвидетельствование карается куда сильнее, нежели в отечественной юриспруденции. Поэтому там традиционно намного больше, чем у нас, доверяют показаниям. Но у этого есть побочный эффект: если человек более-менее уверен, что его показания проверить трудно, он будет лгать с легкостью, ибо наказания он не опасается, зато уверен в том, что его словам будут доверять», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что именно по этой причине совершенно не доверяет американцам, которые рассказывают о неопознанных летающих объектах и инопланетянах, поскольку это практически не поддается проверке. Однако многие люди действительно верят в существование НЛО не только потому, что есть такого рода «показания под присягой», но и из-за нарастающего интереса к этой теме – «надежда на инопланетян сейчас в моде».

    На ваш взгляд
    Вы верите в существование внеземных цивилизаций?



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    «Знаете, какой неопознанный летающий объект чаще всего наблюдается в крупных городах? Планета Венера. Дело в том, что эта планета вращается ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому она видна только по утрам и вечерам, когда условия освещения не очень удобные для наблюдения. Поэтому мало кто ее замечал достаточно многократно. Соответственно те, кто ее все-таки видит, чаще всего не могут опознать и называют неопознанным летающим объектом», – рассказывает публицист.

    Собеседник уверен, что неопознанные летающие объекты всегда были и будут, но только потому, что человек не всегда в силах опознать то, что он увидел в небе.

    Напомним, в Конгрессе США прошли первые публичные слушания об НЛО, в рамках которых экс-агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что в зонах, где происходили инциденты с НЛО, обнаружены биоматериалы, которые не принадлежат человеку. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, однако рассказывать о них публично он не может.

    Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский лидер Джо Байден со всей серьезностью относится к сообщениям о НЛО, ведь в ином случае он не давал бы Пентагону поручения создать офис управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Российские блогеры в свою очередь высмеяли заявления американцев о контактах с инопланетянами.

    Коментарии (15)
    27 июля 2023, 17:23
    Московский подросток планировал взорвать газопровод

    В Москве задержали несовершеннолетнего за подготовку взрыва газопровода

    Московский подросток планировал взорвать газопровод
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несовершеннолетнего молодого человека из столицы заподозрили в подготовке теракта, а именно взрыва газопровода, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

    Подозреваемому 17 лет, уголовное дело возбуждено по статье «Приготовление к террористическому акту», сказала Иванова, передает ТАСС.

    Следователи выяснили, что несовершеннолетний в интернете нашел способ изготовления бомбы и изучал карту объектов газопроводной сети в Московской области, сообщает РИА «Новости». После этого он закупил компоненты для изготовления бомб.

    В мае в Тюменской области отправили на лечение в психоневрологический интернат школьника, планировавшего устроить поджог военкомата Тобольска и Тобольского района.

    Коментарии (14)
    28 июля 2023, 07:57
    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    В докладе министерства обороны Японии Россия названа «непосредственной угрозой Европе»

    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    В «Белой книге» утверждается, что Россия якобы «расшатывает основы международного порядка». При этом в Индо-Тихоокеанском регионе политика Москвы, «ее военные тенденции» и стратегическое сотрудничество с Китаем вызывают у Японии «сильное беспокойство», передает РИА «Новости».

    Комментируя деятельность России на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Минобороны Японии указывает, что «усиливается» их «военное оснащение». Также Япония подчеркнула развитие стратегического взаимодействия России с Китаем.

    В свою очередь Нисимура сообщил, что с 9 августа Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию. По его словам, «меры будут обнародованы 2 августа». Данный шаг является частью ограничений экспорта, способного укрепить промышленную базу России. Сообщается, что Токио «внимательно следит за ситуацией на Украине».

    Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Заморожены активы «Альфа-банка», ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка и еще около 40 организаций и компаний. В список товаров и технологий, экспорт которых запрещен в Россию, Япония включила уже около 800 позиций, передает ТАСС.

    Напомним, в июне японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки был вызван в российский МИД в связи с решением Токио начать поставлять военную технику Украине.

    Коментарии (37)
    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

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    28 июля 2023, 04:00
    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет

    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
    @ "Невский. Тень Архитектора",Триикс медиа

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник умер актер Андрей Бабенко, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сообщают СМИ в пятницу.

    Бабенко было 47 лет. До 2004 года он служил в Мурманском областном драматическом театре, затем переехал в Санкт-Петербург. Бабенко снимался в эпизодических ролях в российских сериалах, в частности, в «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия», «Морских дьяволах» и «Ментовских войнах», передает РИА «Новости» со ссылкой на kino-teatr.ru.


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