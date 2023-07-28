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В Таиланд за полгода приехали на 1000% россиян
Bloomberg: В Таиланде зафиксировали рост числа приезжих из России на 1000%
В Таиланд за шесть месяцев 2023 года приехало 791574 россиянина, что на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает Bloomberg со ссылкой на минтуризма страны.
Согласно данным агентства, более половины российских граждан прилетели на Пхукет. Как пишет «Коммерсант», в местной туристической ассоциации заявили, что Россия стала «основным источником туристов на острове».
Как отмечает агентство недвижимости Knight Frank Thailand, в прошлом году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл, составив 338 штук. Причем около половины купили граждане России. В FazWaz Property Group сказали, что россияне являются самой многочисленной группой покупателей недвижимости на Пхукете, а один неназванный россиянин купил сразу 16 вилл.
Напомним, в мае АТОР сообщила, что чаще всего российские туристы в I квартале 2023 года путешествовали в Турцию (772,7 тыс. поездок), Таиланд (566,4 тыс.), ОАЭ (492,8 тыс.) и Египет (277,2 тыс.).