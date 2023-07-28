Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».11 комментариев
МИД Израиля выразил возмущение угрозой сжечь свиток Торы в Швеции
Глава МИД Израиля Коэн выразил возмущение в связи с планами сожжения свитка Торы на санкционированной в Швеции акции
Нужно положить конец угрозам нанести вред священным книгам и книгам Торы, заявил глава МИД Израиля Эли Коэн, комментируя санкционированную властями Швеции акцию, на которой планируют сжечь свиток Торы.
Министр заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «потрясен новой угрозой сжечь свиток Торы» в Швеции. Коэн собирается обсудить данный вопрос со шведским коллегой. Израиль намерен «дать понять» Стокгольму, что ждет от властей Швеции предотвращения «таких событий, которые могут навредить отношениям между странами», передает ТАСС.
Напомним, полиция Стокгольма дала разрешение на проведение акции у посольства Израиля в Стокгольме, на которой, как сообщается в заявке, планируется «поджечь Тору зажигалкой».
В Швеции уже устроили сожжение Корана. Это привело к тому, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его.