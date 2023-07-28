МИД Израиля выразил возмущение угрозой сжечь свиток Торы в Швеции

  • Российские военные сбили попытавшийся атаковать Москву беспилотник
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    Глава Нигера стал заложником из-за бойкота России
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой
    В России резко выросло число аварий с электросамокатами
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал россиянину гражданство Украины
    Московский подросток планировал взорвать газопровод
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    32 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    29 комментариев
    Новости
    05:26МИД Израиля выразил возмущение угрозой сжечь свиток Торы в Швеции

    Нужно положить конец угрозам нанести вред священным книгам и книгам Торы, заявил глава МИД Израиля Эли Коэн, комментируя санкционированную властями Швеции акцию, на которой планируют сжечь свиток Торы.

    05:08Шойгу возглавил российскую делегацию на параде в КНДР

    Парад по случаю 70-летия подписания перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов состоялся в Пхеньяне, российскую делегацию возглавил министр обороны Сергей Шойгу, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    04:58Песков уточнил, что вертолет президенту Зимбабве подарили в 2022 году

    Вертолет президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве подарили еще «в прошлом году», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    04:29Российские военные сбили попытавшийся атаковать Москву беспилотник

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    04:00Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

    В понедельник умер актер Андрей Бабенко, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сообщают СМИ в пятницу.

    03:51Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли у мужчины в соседнем доме

    Восьмилетнюю девочку, которую искали в Екатеринбурге со среды, нашли живой в квартире мужчины, проживающего в соседнем доме, сообщают СМИ.

    03:25Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре

    В августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина, сообщают источники.

    02:57Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию

    Украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила черную карту из-за отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, заявила, что решение организаторов «убило» ее.

    02:25Против Трампа в США выдвинуто дополнительное обвинение

    Американским минюстом выдвинуто дополнительное обвинение против экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, свидетельствуют материалы Южного округа штата Флорида.

    01:55Посол Антонов заявил, что отношений России и США «практически нет»

    От российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    01:24Белый дом оценил возможность помилования Байденом его сына Хантера

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отрицательно ответила на вопрос о том, есть ли шансы, что глава американского государства Джо Байден помилует своего сына Хантера, против которого идет судебный процесс.

    01:01В результате украинского обстрела Донецка пострадали дети

    В Донецке в результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, пострадали девять мирных жителей, в том числе дети, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    00:49Госдеп ушел от ответа на вопрос о гибели Журавлева от кассетных снарядов

    Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател ушел от ответа на вопрос о том, считают ли США приемлемым применение украинскими военными кассетных боеприпасов в случае гибели российского военкора Ростислава Журавлева.

    00:21Россия обвинила западную коалицию в создании опасных ситуаций в небе над Сирией

    Все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    23:48«Русскоязычный культурный продукт» запрещен в Черновцах

    Депутаты городского совета в украинских Черновцах проголосовали за запрет использования «русскоязычного культурного продукта», сообщают местные СМИ.

    28 июля 2023, 05:26

    МИД Израиля выразил возмущение угрозой сжечь свиток Торы в Швеции

    Глава МИД Израиля Коэн выразил возмущение в связи с планами сожжения свитка Торы на санкционированной в Швеции акции

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно положить конец угрозам нанести вред священным книгам и книгам Торы, заявил глава МИД Израиля Эли Коэн, комментируя санкционированную властями Швеции акцию, на которой планируют сжечь свиток Торы.

    Министр заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «потрясен новой угрозой сжечь свиток Торы» в Швеции. Коэн собирается обсудить данный вопрос со шведским коллегой. Израиль намерен «дать понять» Стокгольму, что ждет от властей Швеции предотвращения «таких событий, которые могут навредить отношениям между странами», передает ТАСС.

    Напомним, полиция Стокгольма дала разрешение на проведение акции у посольства Израиля в Стокгольме, на которой, как сообщается в заявке, планируется «поджечь Тору зажигалкой».

    В Швеции уже устроили сожжение Корана. Это привело к тому, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его.


    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (36)
    27 июля 2023, 18:23
    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой

    Российской саблистке Смирновой поступили угрозы из-за скандала на ЧМ по фехтованию

    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    После скандала на чемпионате мира по фехтованию российской саблистке Анне Смирновой и ее семье в социальных сетях поступают угрозы смерти с Украины.

    Как пишет РИА «Новости», под постами россиянки в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) большая часть комментариев с угрозами написана на украинском языке. Саблистка уже отключила возможность оставлять комментарии под фотографиями.

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю. После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Позже стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия.

    Коментарии (40)
    27 июля 2023, 14:01
    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС

    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС Аканэ, выдавшую «ордер» на арест Путина

    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС
    @ Koen van Weel/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Японское правительство считает «несправедливым» решение МВД России объявить в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер» на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

    Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, в частности, назвал несправедливым решение предпринимать меры в отношении связанных с МУС лиц. Он добавил, что Токио проведет с МУС консультации по вопросу того, как реагировать на действия России, передает РИА «Новости».

    Ранее судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, была объявлена в розыск МВД.

    В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

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    27 июля 2023, 08:48
    В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала

    Командование «Юг»: В одном из портов Одесской области повреждено оборудование грузового терминала

    В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала
    @ State Emergency Service of <br>Ukraine in Odesa region/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственное оборудование повреждено в одном из портов Одесской области на юге Украины, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    Согласно сообщению командования, было повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Кроме того, зафиксирован взрыв в административном здании в порту, передает ТАСС.

    При этом там не стали уточнять, об инфраструктуре какого именно порта идет речь.

    Ранее в Одесской области поразили важный объект инфраструктуры.

    Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.

    Коментарии (14)
    27 июля 2023, 19:56
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов

    В ВСУ заявили о риске Украины остаться без морских портов

    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    @ Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Почти все доступные Киеву морские порты блокированы ВС и ВМФ России, заявила Гуменюк в интервью Agence France-Presse, передает ТАСС. Через три месяца киевский режим рискует остаться и вовсе без портов, продолжила она.

    Из-за рассредоточения имеющихся на вооружении ВСУ комплексов противовоздушной обороны украинская армия не может противостоять высокоточным ударам российских войск, указала Гуменюк.

    По ее словам, Украине нужна «мощная современная противовоздушная оборона», которая сможет противостоять российским ракетам, также ВСУ нуждаются в истребителях F-16 для поражения российских наземных пусковых установок и кораблей.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 07:32
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

    NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления

    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина начала «основной удар своего контрнаступления», пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе.

    Источники газеты говорят, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель, передает РИА «Новости».

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна». Неназванный американский чиновник сказал изданию, что нет уверенности в том, что действия украинской стороны являются важным шагом.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что впервые за несколько недель ВСУ начали атаковать не «пушечным мясом», а подразделениями с бронетехникой, но в итоге им пришлось отступить.

    Коментарии (21)
    27 июля 2023, 16:40
    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан

    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
    @ Tadashi Miyamoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».

    Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.

    Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

    После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Коментарии (17)
    27 июля 2023, 13:38
    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

    ФСБ пресекла попытку теракта Киева на несущим высокоточное ракетное оружие корабле Черноморского флота

    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В рамках проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота России, у которого обнаружены две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила, передает ТАСС.

    Мужчина планировал совершить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение. Ранее ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.

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    27 июля 2023, 14:29
    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Минобороны: Российские силы нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, удары были нанесены по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Евросоюза и США, сообщает Минобороны в Telegram.

    Оборонное ведомство отмечает, что все назначенные объекты были поражены.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили украинский взвод, разместившийся вдоль лесополосы на Невельском направлении (ДНР).

    Коментарии (8)
    27 июля 2023, 10:17
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки

    ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза ВМО River, следовавшего через Керченский пролив

    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили очередное иностранное гражданское судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на Украину, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    Следы взрывчатки – динитротолуола и тротила – были найдены в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, где на судно должны были загрузить зерно. По данным ФСБ, с начала лета сухогруз дважды заходил в украинский порт Рени в Одесской области.

    После обнаружения следов взрывчатки судну запрещен проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

    Ранее на борту иностранного сухогруза, следовавшего из турецкого порта в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатки, при этом в мае судно находилось в украинском порту Килия.

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    27 июля 2023, 17:38
    Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США

    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: Надежда на инопланетян сейчас в моде

    Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США
    @ ABeitia Archives/DIGITAL PRESS/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не доверяет американцам, которые рассказывают о неопознанных летающих объектах и инопланетянах. Об этом он заявил газете ВЗГЛЯД, комментируя первые открытые слушания об НЛО в США, на которых стало известно об авариях инопланетных кораблей и обнаруженных биоматериалах представителей внеземных цивилизаций.

    «В американской юриспруденции приняты очень жесткие наказания за дачу ложных показаний. К слову, лжесвидетельствование карается куда сильнее, нежели в отечественной юриспруденции. Поэтому там традиционно намного больше, чем у нас, доверяют показаниям. Но у этого есть побочный эффект: если человек более-менее уверен, что его показания проверить трудно, он будет лгать с легкостью, ибо наказания он не опасается, зато уверен в том, что его словам будут доверять», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что именно по этой причине совершенно не доверяет американцам, которые рассказывают о неопознанных летающих объектах и инопланетянах, поскольку это практически не поддается проверке. Однако многие люди действительно верят в существование НЛО не только потому, что есть такого рода «показания под присягой», но и из-за нарастающего интереса к этой теме – «надежда на инопланетян сейчас в моде».

    На ваш взгляд
    Вы верите в существование внеземных цивилизаций?



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    «Знаете, какой неопознанный летающий объект чаще всего наблюдается в крупных городах? Планета Венера. Дело в том, что эта планета вращается ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому она видна только по утрам и вечерам, когда условия освещения не очень удобные для наблюдения. Поэтому мало кто ее замечал достаточно многократно. Соответственно те, кто ее все-таки видит, чаще всего не могут опознать и называют неопознанным летающим объектом», – рассказывает публицист.

    Собеседник уверен, что неопознанные летающие объекты всегда были и будут, но только потому, что человек не всегда в силах опознать то, что он увидел в небе.

    Напомним, в Конгрессе США прошли первые публичные слушания об НЛО, в рамках которых экс-агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что в зонах, где происходили инциденты с НЛО, обнаружены биоматериалы, которые не принадлежат человеку. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, однако рассказывать о них публично он не может.

    Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский лидер Джо Байден со всей серьезностью относится к сообщениям о НЛО, ведь в ином случае он не давал бы Пентагону поручения создать офис управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Российские блогеры в свою очередь высмеяли заявления американцев о контактах с инопланетянами.

    Коментарии (14)
    27 июля 2023, 18:40
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Американский журналист Херш: В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    Журналист со ссылкой на американского чиновника заявил, что экспорт наркотиков и нефти осуществлялся из Одессы и других украинских портов, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (4)
    27 июля 2023, 13:49
    Умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева
    Умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

    Согласно сообщению театра, в ночь на четверг после продолжительной болезни умерла Нина Дробышева, передает ТАСС.

    Нина Ивановна Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. Ее отец погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. Нина  с матерью была эвакуирована из Ленинграда до начала блокады, затем вернулась в родной город.

    В школьные годы посещала занятия в драмкружке при Ленинградском дворце пионеров им. Жданова (ныне Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных). Будучи старшеклассницей, начала сниматься в кино. Исполнила небольшие роли в фильмах «Два капитана» (1955, режиссер Владимир Венгеров) и «Дорога правды» (1956, Ян Фрид).

    В 1960 году Нина Дробышева окончила драматическую студию при Ленинградском театре юных зрителей (ЛТЮЗ; сейчас Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Санкт-Петербург).

    С 1958 по 1962 годы Нина Дробышева играла в спектаклях ЛТЮЗа. Получила известность как исполнительница роли Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта» по трагедии Уильяма Шекспира.

    С 1962 по 2023 годы служила в Государственном академическом театре им. Моссовета. Была задействована в постановках: «Цезарь и Клеопатра» по пьесе Бернарда Шоу, «Глазами клоуна» по роману Генриха Белля, «Вечерний свет» по произведению Алексея Арбузова, «Эдит Пиаф» по пьесе Виктора Легентова, «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова, «Чайка» по пьесе Антона Чехова, «Кейкуок» по произведению Питера Фейблмана, «Долгое путешествие в ночь» по драме Юджина О'Нила, «Морское путешествие 1933 года» на тему фильма Стэнли Крамера «Корабль дураков», «Не все коту масленица» по пьесе Александра Островского, «Р. Р. Р.» по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

    Среди наиболее известных киноработ актрисы – Саша Львова в драме «Чистое небо» (1961, Григорий Чухрай) и Полина Вихрова в фильме «Русский лес» по роману Леонида Леонова (1964, Владимир Петров). Ее последняя роль – Искра в сериале «Волк» по мотивам романа Александра Терехова «Каменный мост» (2020, Геннадий Островский). В общей сложности Нина Дробышева снялась в 20 фильмах (не считая фильмов-спектаклей).

    Являлась членом Союза кинематографистов РФ. Была награждена орденом Почета (2010). Лауреат премии гор. Москвы в области литературы и искусства (2017).

    Обладательница приза международного театрального форума «Золотой витязь» за роль Мэри Кэван Тайрон в спектакле «Долгое путешествие в ночь» (2009).

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    27 июля 2023, 15:36
    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    Рогов заявил о срыве попытки ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, украинские боевики разбиты и отступили, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ в результате безуспешной атаки потеряли до пяти бронемашин, часть которых уничтожены «Ланцетами», активные боестолкновения сейчас не ведутся, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    До этого в Сети появилось видео из Запорожской области, где «Ланцетами» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

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    27 июля 2023, 12:08
    Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор двум работавшим на украинскую разведку агентам, задержанным в 2022 году по подозрению в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Обвиняемых приговорили к 15 годам колонии строгого режима каждого, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Их задержали в прошлом году, по версии следствия, они шпионили на украинскую сторону. Также они причастны к гибели российских военных и уничтожению военной техники в зоне СВО.

    ФСБ не раскрыла имен осужденных и суд, вынесший приговор.

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