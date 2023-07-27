В России резко выросло число аварий с электросамокатами

Tекст: Кристина Цыцура

За шесть месяцев было зарегистрировано 1043 ДТП с участием СИМ, в результате которых погибли 12 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 1082 человека, среди которых 432 ребенка в возрасте до 16 лет, передает РИА «Новости».

Больше всего аварий зарегистрировали в Москве и Пермском крае – 238 и 68 соответственно.

Согласно поправкам в ПДД, с 1 марта разрешенная максимальная скорость для электросамокатов, гироскутеров и моноколес должна составлять не более 25 километров в час, а масса - 35 килограммов.

Ранее сообщалось, что водитель электросамоката сбил в Москве 7-летнего мальчика, ребенок попал в больницу.