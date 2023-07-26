Храму преподобного Андрея Рублева передали побывавшую в Арктике икону

Побывавшую на Земле Франца-Иосифа икону Господа Вседержителя передали Храму преподобного Андрея Рублева в Раменках

По случаю освящения храма преподобного Андрея Рублева в московских Раменках замдиректора департамента обеспечения регуляторной политики правительства России Андрей Спиридонов подарил храму икону Господа Вседержителя, сообщает культурно-исторический центр «Наследие».

«Очень рад, что сегодня в день великого освящения вместе с братом Николаем подарил новому храму Андрея Рублева икону», – заявил Спиридонов, добавив, что для него это необычная икона.



Он рассказал, что в мае принял участие в Комплексной экспедиции Русского географического общества и министерства обороны в национальном парке «Русская Арктика». В состав команды экспедиции вошли представители РАН, специалисты Института физики Земли, Института Земного Магнетизма, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, а также сотрудники национального парка «Русская Арктика». В рамках экспедиции эксперты хотели найти следы древних землетрясений и провести исследования арктических льдов.

Спиридонов отметил, что помимо ученых немногочисленное население Земли Александры, входящей в состав острова архипелага Земля Франца-Иосифа, составляют военнослужащие и пограничники.

«Экспедиция разместилась на круглогодичной полевой базе НП «Русская Арктика». В знак уважения к нелегкой службе защитников Русского Севера удалось обеспечить доставку в суровых, экстремальных природно-климатических условиях, где вокруг на протяжении километров только горы льда и снега, и лично преподнести им иконы, которые теперь находятся в иконостасах самых северных православных храмов», – рассказал Спиридонов.

Икона Господа Вседержителя побывала с участниками экспедиции на Новой Земле, на Земле Франца-Иосифа и в двух самых северных храмах РПЦ – в храме, расположенном на территории пограничной службы ФСБ России, освященном в честь Святителя Николая Мирликийского Чудотворца – поборника Святого Православия, покровителя мореходов, первопроходцев Русской Арктики, и в храме, расположенном на территории гарнизона министерства обороны России «Арктический трилистник». Теперь Икону Господа Вседержителя разместят в алтаре новоосвященного храма.

«Я очень рад, что это икона будет служить и нести пользу в этом новом красивом храме», – добавил Спиридонов.

