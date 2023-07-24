Снятый в зоне СВО клип Шамана набрал 2,5 млн просмотров

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24 июля, понедельник | Последнее обновление — 15:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
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Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу.
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Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования.
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Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после».
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В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Снятый в зоне СВО клип Шамана набрал 2,5 млн просмотров
Клип Шамана на песню «Мой бой» набрал 2,5 млн просмотров меньше за три дня
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Клип на песню «Мой бой» российского исполнителя Ярослава Дронова (Шамана), снятый в зоне СВО, набрал за три дня 2,5 млн просмотров.
В клипе есть хроника спецоперации и кадры выступления Дронова в зоне проведения СВО, он лидирует среди музыкальных видео на вкладке «В тренде», пишет «Российская газета».
Напомним, клип был опубликован в четверг днем, менее, чем за сутки, он набрал 1 млн просмотров на видеохостинге YouTube.
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек Херсонской области
В Херсонсокй области по дому мэра города Алешки украинской стороной был нанесен удар из РСЗО HIMARS, сообщил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.
Он рассказал РИА «Новости», что мэр Георгий Журавко не пострадал. Также Василенко отметил, что глава города продолжает свою работу.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров.
Минобороны сообщило о попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Минобороны сообщило о пресеченной средствами РЭБ попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника, сообщило Минобороны России.
Беспилотники были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, сообщило ведомство в Telegram.
Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как сообщил глава города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.
В экстренных службах сообщили, что беспилотник «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки, передает ТАСС.
Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто, передает РИА «Новости».
Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Зеленский нашел виновных в том, что Украина опоздала с контрнаступлением
Зеленский признал невозможность начать контрнаступление весной из-за нехватки оружия
Из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Украина планировала начать контрнаступление весной, но у Киева на тот момент не было достаточно боеприпасов, оружия, а также не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Зеленский отметил, что поскольку Украина начала действовать позже, это дало России много времени построить несколько рубежей обороны, именно этим фактором можно объяснить такой медленный темп украинского наступления. Как заявляет Зеленский, Киев не желает терять людей и технику.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Командующий российской группировкой «Центр» назвал срок завершения «наступа» ВСУ
Российский генерал-лейтенант Мордвичев предсказал завершение наступления ВСУ в конце августа
Вооруженные силы Украины будут наступать до конца августа, после чего «будет небольшой перерыв», заявил командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По словам Мордвичева, для «наступа» у ВСУ «хватит до конца августа времени». Он считает, что «потянут они еще до конца августа». Зимой, как полагает генерал-лейтенант, ВСУ «сильно такого ничего не достигнут». А «к весне», по мнению Мордвичева, «все закончится», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля. Президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Украины и сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
В полиции Николаева могла начаться «борьба за власть с помощью русских ракет»
Активист сообщил, что украинские полицейские сдают подполью в Николаеве данные о силовиках-конкурентах
Активист пророссийского подполья в украинском Николаеве не исключил, что в руководстве местных силовых структур решили «бороться за власть с помощью русских ракет».
Активист рассказал, что возглавляющий управление патрульной полиции Виталий Данила, кум главы Николаевской администрации Виталия Кима, решил сместить руководителя областного главка нацполиции, передает РИА «Новости».
По совам активиста, контакт подполья в областном главке «передал координаты местонахождения управления патрульной полиции». При этом «контакт» намекнул, что передача информации «санкционирована сверху». По словам активиста, «не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет».
В регионах Украины между собой конкурируют два органа внутренних дел: главк управления нацполиции и управление патрульной полиции. Первый является аналогом российского областного УВД, а второй подчиняется напрямую Киеву.
Напомним, в ноябре пророссийское подполье Николаева сообщило, что выяснило несколько адресов, где прятались сотрудники местного управления службы безопасности Украины от российских ракетных ударов.
Военкоры сообщили о разгроме укрепрайона ВСУ у реки Жеребец
Военкоры сообщили о взятых российскими войсками высотах и разгромленном укрепрайоне ВСУ у реки Жеребец
На пути из ЛНР к Харьковской области российские войска разгромили укрепрайон вооруженных сил Украины и взяли высоты, сообщили военкоры.
Российские силы «проломили мощный укрепрайон ВСУ на Лиманском направлении», где украинские войска «долго готовили оборону у русла реки Жеребец», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что после мощных ударов российских артиллерии и авиации «штурмовики начали прорыв обороны противника в Кременском лесничестве». Один за другим захватывались «опорники» ВСУ, российские войска продвигались к «ключевым высотам». У Кармазиновки российские силы «форсировали реку Жеребец, выбив пехоту ВСУ из окопов и создав плацдарм на той стороне реки».
Напомним, у Масютовки в Харьковской области и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
Рогов рассказал о новой подлой тактике ВСУ
Рогов заявил об использовании ВСУ для атак коридора для вывоза тел украинских солдат
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области: запрашивают коридор для эвакуации тел погибших сослуживцев, а сами при этом пытаются атаковать, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, используя коридор для эвакуации тел солдат ВСУ, но все они успеха не имели и были пресечены ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявлял, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля.
До этого Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Сенатор: Атаки на Москву – акт бессильной злобы украинской власти
Сенатор Джабаров: Атаки на Москву – акт бессильной злобы украинской власти
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ВСУ пытаются хоть как-то «укусить» Россию в целом и Москву в частности. Все это акт бессильной злобы украинской власти, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Минобороны сообщили о предотвращении украинской террористической атаки на столичный регион. Противник использовал два беспилотника.
«Мы в очередной раз убедились, что небо Москвы надежно защищено. Даже если прорываются отдельные беспилотники, то при помощи средств радиоэлектронной борьбы их выводят из строя», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред Совфеда по международным делам.
«Украинские власти в бессильной злобе пытаются «укусить» нас любой ценой. Тем самым они отвлекают внимание своих граждан и партнеров от реального положения дел на фронте. Россия, бесспорно, не оставит без ответа эти атаки», – указывает сенатор.
«Когда мы видим, как радуются этому инциденту в Сети, нужно реагировать максимально спокойно, ведь прекрасно известно, что против нас работает целая машина западной и украинской пропаганды. Главное, что правда все же за нами», – заключил парламентарий.
В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала случившееся актом международного терроризма. Ранее в Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, отметили в ведомстве.
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Мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что около 4.00 были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как пояснил глава города, серьезных разрушений нет.
В экстренных службах отметили, что один из БПЛА «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки. Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто. Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Это уже не первая попытка Украины атаковать российскую столицу. Так, в начале июля была пресечена атака ВСУ на Новую Москву. Были сбиты четыре беспилотника, еще один упал в районе Кубинки. Сенатор Константин Долгов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги».
Кроме того, в июне была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку на объекты в Московской области с помощью трех беспилотников. В результате эффективной работы российской системы РЭБ все запущенные дроны потеряли управление и потерпели крушение. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника.
Аналогичный инцидент был и в конце мая. Тогда несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова.
Командующий группировкой «Центр»: ВСУ видят минусы подготовки НАТО
Военнослужащие Украины, которые прошли подготовку в «советской школе» видят недостатки подготовки НАТО, заявил командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала «Россия-1» и на платформе «Смотрим».
По его словам, пленные украинские военнослужащие рассказывают, что в Германии их готовили инструкторы из Прибалтики, патронов было мало, в основном обучали тактической медицине и штурму здания. При этом определенного целевого подхода к подготовке бойца всестороннего штурмовика нет, сказал Мордвичев, передает РИА «Новости».
Он отметил, что те украинские военнослужащие, которые «прошли советскую школу», понимают разницу в подходе к военной подготовке у НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины не приносит результата.
Эксперт: Польша в Сувалкском коридоре провоцирует расширение украинского конфликта
Военный эксперт Артамонов: Польша пытается отвлечь внимание России и ввести войска на Украину
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Минирование Сувалскского коридора – не что иное как провокация со стороны поляков. Варшава и Прибалтика намеренно хотят расширить локальный украинский конфликт до генерализированного, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Польша объявила о создании в Сувалкском коридоре саперного батальона.
«Сувалкский коридор в настоящий момент контролируют части литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG. Но украинский контингент сейчас задействован под Артемовском, а польский и литовский, как заявляют в этих странах, защищает территорию от возможной атаки со стороны России и Белоруссии в направлении Калининграда», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по армиям НАТО.
«Под прикрытием таких аргументов поляки действительно проводят минирование коридора. Вместе с тем с военной точки зрения это малоэффективно, поскольку на сегодняшний день у российской армии есть способы оперативного разминирования. Кроме того, даже если бы Россия решила начать военные действия на этих территориях, то сделать это можно было бы без введения войск», – отметил он.
«Поэтому Варшава, как говорится, кричит «держи вора», хотя «вором» является она сама. Поляки всячески пытаются доказать наличие опасности со стороны России. При этом они же создали совместно с Литвой и Украиной крупную структуру под названием LITPOLUKRBRIG. Теперь это соединение готовится к отправке на Западную Украину, чтобы накачивать ее войсками», – рассуждает собеседник.
«Фактически локальный конфликт на Украине на наших глазах перерастает в генерализированный, с армиями НАТО – литовским и польским контингентом. Хотя нас пытаются убедить, что это не сам альянс, а отдельные страны. Так что минирование Сувалкского коридора я бы рассматривал как намеренную провокацию», – заключил Артамонов.
Ранее польские власти приняли решение о создании саперного батальона, который будет размещен на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, военная часть будет построена с нуля. При этом он пообещал, что в будущем Польша продолжит такую практику. Блащак также заявил, что считает польских солдат – лучшей гарантией безопасности страны.
В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы Польши. Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая – примерно в 100 километрах от Гродно.
О планах Польши начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт на Украине Североатлантический альянс, заявил в воскресенье и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов. В порыве отчаяния Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям. Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба.
В пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности под председательством президента РФ Владимира Путина директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Польша хочет взять под контроль западные области Украины. Для этого Варшава существенно увеличит численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG и разместит ее на западе Украины.
Со своей стороны Путин отметил, что соединение планируется использовать для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для оккупации. «Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся навсегда», – сказал глава государства.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как и при каких условиях Польша может решиться на вторжение на Украину и что в таком случае делать России. По мнению опрошенных экспертов, именно бригада LITPOLUKRBRIG может быть использована для оккупации Польшей Западной Украины. Кроме того, ряд факторов указывают на вероятность прямого столкновения российских сил с армией НАТО, поскольку в глобальном смысле действия Польши – это попытка воссоздания Речи Посполитой, в которую входила вся Левобережная Украина.
Украина обстреляла ЛНР кассетными боеприпасами
В силовых структурах ЛНР сообщили об украинском обстреле села Золотаревка кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины использовали кассетные боеприпасы для обстрела села Золотаревка, сообщили в силовых структурах ЛНР.
В силовых структурах отметили, что ВСУ «начали использовать кассетные боеприпасы иностранного производства в ЛНР». Выясняется, есть ли пострадавшие, передает ТАСС.
Напомним, Украина получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов. Киев якобы гарантировал Вашингтону, что не станет применять поставленные кассетные боеприпасы на территории, которую и Украина, и США признают российской. Под обстрелы кассетными боеприпасами уже попали Белгородская область, а также российские журналисты.
Рогов: Новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля
Новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, эта фаза продлиться до середины августа. На данный момент, сказал Рогов, Киев сосредотачивает силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей, передает РИА «Новости».
Напомним, контрнаступление Киева провалилось, заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
В Госдуме назвали удары России в районе Одессы предотвращением терактов по всей стране
Депутат Шхагошев назвал удары российской армии в районе Одессы предотвращением терактов по России
Удары российской армии в районе Одессы являются прежде всего ударами по спецслужбам Запада, в том числе США, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР).
Как указал Шхагошев, такие упреждающие удары по террористическим базам помогают предотвращать десятки терактов в России. По его словам, создание баз по всему миру для подготовки терактов в разных регионах является «давно известным западным почерком», передает РИА «Новости».
Депутат предупредил о том, что конкретные объекты, на которых иностранными наемниками готовятся теракты в России, «рассматриваются как объекты террористической инфраструктуры и будут уничтожаться в дальнейшем».
Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров.
Российская группировка войск «Центр» сообщила о 31 пленном бойце ВСУ за день
Командующий российской группировкой «Центр» Мордвичев рассказал о просьбах пленных бойцов ВСУ «не отдавать» их Киеву
За день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий, сообщил командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
Мордвичев рассказал, что «в лесном массиве доходит до абсурда». «Вывозят, бросают на точки, говорят: «Ребята, идите в том направлении. Вас там встретят», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия 1».
Украинских военных, как сообщил Мордвичев, удивляет, что их не пытают. Он пояснил, что пропаганда СБУ запугивает украинских военных якобы грозящими им со стороны российских сил «пытками и издевательствами».
«Потому что многие пленные возвращаются (на Украину), их обратно загоняют в окопы и рассказывают об отношении. Уже стереотип у обычного рядового бойца ВСУ поменялся», – сказал Мордвичев.
По его словам, многие бойцы ВСУ просят: «Не отдавайте нас обратно». Как отметил Мордвичев, украинские военные понимают, что после обмена их «обратно загонят», в ВСУ «с потерями людей не считаются». Мордвичев заявил, что трудно привести «определенную статистику по потерям», но с украинской стороны потерь «однозначно больше, очень много гибнет».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин констатировал провал контрнаступления ВСУ и отметил, что безвозвратные потери украинских войск с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.
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