Захарова жестко ответила Киеву на заявления про атаки на объекты ЮНЕСКО

Киев не имеет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова отметила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и «безграмотных» операторов ПВО.

Также она подчеркнула, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне в ночь на воскресенье атаковали объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

В Минобороны России заявили, что распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одессе не соответствует действительности.