Гендиректор ЮНЕСКО призвала расследовать обстоятельства гибели военкора Журавлева

Обстоятельства гибели российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции (СВО) после обстрела со стороны ВС Украины необходимо расследовать, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Она выразила сожаление в связи с гибелью российского военкора, и отметила, что журналисты должны быть защищены. Также Азуле вновь призвала к соблюдению норм международного гуманитарного права, а а также резолюции Совбеза ООН о защите журналистов, работников СМИ в условиях конфликта, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обстрел российских военных корреспондентов в зоне спецоперации был сознательной атакой, ответственность за это лежит на Киеве.

Напомним, во время атаки ВСУ журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области. Ранения получили четыре корреспондента, Журавлев скончался во время эвакуации.