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В Британии заявили о «смертельной ошибке» Байдена в отношении России
В Британии назвали «смертельной ошибкой» Байдена недооценивание России как ядерной державы
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Профессор Джозеф Сиракуза назвал смертельной ошибкой то, что президент США Джо Байден недооценивает решимость Москвы применить ядерное оружие из-за конфликта на Украине.
Сиракуза припомнил слова Байдена об отсутствии реальной перспективы применения Россией ядерного оружия и предположил, что эта ошибка может иметь катастрофические последствия для мира. По словам профессора, американский президент изолирован политическими придворными и прихлебателями, а его слова не имеют ничего общего с реальностью, сообщает Sky News.
Эксперт напомнил, что стран Североатлантического альянса уже не раз нарушали «красные линии» в рамках конфликта на Украине, потому не стоит недооценивать вероятность ядерного удара со стороны Москвы, сообщает Ura.ru.
Сиракуза добавил, что ядерное противостояние России и США может быть смягчено военным крахом Украины, передает РИА «Новости».
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что тектонический разлом, образовавшийся в том, как понимают будущее в разных частях мира, будет лишь нарастать, и не надо быть провидцем, чтобы понять, что фаза противостояния будет очень долгой.
В США указали на созданную Россией «опасную ловушку»
Профессор Сури: Сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
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Россия и Куба активизировали торговые, экономические и военные связи, сотрудничество двух стран является «сложной ловушкой» для США, предупреждают американские СМИ.
Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в статье на сайте телеканала CNN пишет, что российские чиновники регулярно посещают Кубу, между странами открылись прямые рейсы. Кроме того, на Кубу идут поставки российской нефти и промышленных товаров, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Визит на Кубу учебного корабля ВМФ России «Перекоп» автор публикации считает «провокацией» и «вызовом США». Такую же оценку он дает выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы «шпионский объект».
Как отмечает Сури, Белый дом хочет, чтобы Россия и Китай «признали, что должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы».
По словам профессора, «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» якобы несет угрозу стратегии национальной безопасности США. Он считает, что это создает предпосылки для повторения Карибского кризиса 1962 года.
«Военная эскалация вокруг Кубы – опасное искушение для России и сложная ловушка для США», – подчеркивает автор статьи.
Ранее опасения по поводу ситуации на Кубе выражал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он опубликовал статью, в которой предупредил об угрозе появления в этой стране китайских гиперзвуковых ракет.
В конце июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
В США признали бессилие перед действиями российских истребителей в Сирии
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Возможности США по сдерживанию поведения России в Сирии ограничены, США не должны воевать с Россией, считает бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин.
По его мнению, Россия, вероятно, продолжит проверять уступчивость США, особенно после того, как связь между двумя странами еще больше прервалась из-за конфликта на Украине, передает Fox News Digital.
Кроме того, главный редактор журнала Long War Journal Билл Роджио также считает, что США мало что могут сделать для сдерживания действий России в Сирии, отмечая, что любое прямое столкновение с российскими войсками чревато эскалацией.
Как пишет издание, слова Роджио прозвучали после нескольких инцидентов между российскими истребителями и американскими самолетами в небе над Сирией. В частности, Пентагон в этом месяце Пентагон сообщал, что российские самолеты летали рядом с несколькими американскими беспилотниками. Издание также сообщает, что днем ранее российские истребители Су-35 пересекали траекторию полета американских беспилотников MO-9 Reaper и вынудили беспилотный летательный аппарат маневрировать.
Издание сообщает о еще двух случаях, тогда Россия провела разведывательную миссию над военным гарнизоном США и перехватила беспилотник MQ-9 в тот же день, когда российский самолет в течение длительного периода времени пролетел над гарнизоном Эт-Танф, в котором размещены американские войска на севере Сирии.
Напомним, замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.
Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
Россия неоднократно указывала на незаконность присутствия американских войск в Сирии - они, в отличие от подразделений ВС России, находятся на сирийской территории без приглашения правительства страны.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о планах Польши напасть на Белоруссию
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует напасть на Белоруссию
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Польша на фоне неминуемого поражения Украины, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт Североатлантический альянс, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works высказал мнение, что в Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов, передает РИА «Новости».
В порыве отчаянья Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.
Комментируя недавние заявления российского лидера Владимира Путина, эксперт отметил, что Москва обладает исчерпывающей разведывательной информацией о планах, которые вынашивает Варшава.
НАТО, несмотря на польские усилия, не обладает достаточными силами, чтобы изменить ситуацию на поле боя, уверен Джонсон.
В пятницу президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России рассказал, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. Глава государства предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.
Кроме того, Путин отметил, что Польша благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель, земли Германии. Он назвал это «подарком Сталина полякам» и заверил, что если в Польше забыли об этом, Россия напомнит.
Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров
FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева
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Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.
Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты», передает РИА «Новости».
При этом американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».
Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.
При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
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Американский адмирал призвал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Отставной адмирал Ставридис: НАТО должно открыть огонь при атаке России на грузы с зерном
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Соединенные Штаты и НАТО могли бы сопровождать в Черном море корабли, которые вывозят украинское зерно, и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
Ставридис, слова которого приводит журнал Foreign Policy, отметил, что США и НАТО обладают достаточными возможностями, чтобы сделать это, объединившись с тремя крупными странами НАТО в Черном море – Болгарией, Румынией и Турцией, передает РИА «Новости».
Адмирал предложил повторить в Черном море операцию «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, в которой он принимал участие.
Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с предложением незамедлительно созвать Совет Украина – НАТО по вопросу прекращения действия зерновой сделки.
Напомним, Минобороны России на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Россия намерена досматривать суда в Черном море.
В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
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Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».
Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.
Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.
Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.
Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».
В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
Захарова заявила о спланированной атаке на журналистов, при которой погиб военкор Журавлев
Захарова: Обстрел журналистов, при котором погиб военкор Журавлев, произошел не случайно
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Все указывает, что атака на российских журналистов, в ходе которой погиб военкор Ростислав Журавлев, произошла не случайно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области кассетными боеприпасами, напомнила Захарова. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД.
Поставляющие киевскому режиму ракеты дальнего действия Вашингтон, Лондон и Париж лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью сотрудников СМИ, а на деле же они – «спонсоры террористов», указала Захарова.
У Москвы нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры закроют глаза на это преступление, это делает их «соучастниками террористического беспредела Киева», подчеркнула дипломат.
Она добавила, что виновные в смерти Журавлева понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и те, кто «поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы».
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами в субботу российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
Медведев после шутки Байдена вспомнил песню American Idiot
Медведев вспомнил хит группы Green Day «American Idiot» после шутки Байдена про искусственный интеллект
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на шутку президента США Джо Байдена про искусственный интеллект.
Медведев написал на своей англоязычной странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что «когда слушаешь хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду «сонный Джо» (Байден – прим. ВЗГЛЯД)», передает ТАСС.
Альбом американской рок-группы Green Day, вышедший 21 сентября 2004 года на лейбле Reprise Records, носит название «American Idiot».
В пятницу Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом, а также сказал, что именно ИИ несет ответственность за ошибки, которые допускает в своих выступлениях.
В США заявили о постепенном признании Западом победы России
Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад готовится к победе России в конфликте на Украине
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Россия в настоящее время решительно побеждает на поле боя, на Западе постепенно признают это, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol отметил, что, как признают на Западе, Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх, передает РИА «Новости».
Американский офицер обратил внимание на заявления членов администрации США, которые говорят, что украинское контрнаступление не завершится успехом. Также власти США стали заявлять, что страна больше не располагает истребителями и боеприпасами, которые она может поставить вооруженным силам Украины, отметил Риттер.
В пятницу помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Президент Владимир Путин отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
В США назвали Зеленского «избалованным капризным ребенком»
Экс-сотрудник Пентагона Маккиннон: США все меньше хотят помогать Киеву из-за неблагодарности Зеленского
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Американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью украинского президента Владимира Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок», заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон.
Маккиннон в статье для газеты The Hill напомнил, как в июне 2022 года американский президент Джо Байден вышел из себя, когда сообщил Зеленскому по телефону о выделении Киеву пакета военной помощи на 1 млрд долларов, а украинский коллега тут же представил новый список дополнительных нужд Украины. Год спустя, в июне 2023 года, продолжает бывший сотрудник Пентагона, администрация Байдена вновь столкнулась с неблагодарностью Зеленского, который пожаловался на отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, передает ТАСС.
Пока в Вильнюсе проходил саммит НАТО, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан «выступил с колким замечанием явно в адрес» Зеленского, отмечает автор статьи, добавляя, что имя украинского президента при этом не произносилось. Маккиннон напомнил слова Салливана о том, что США «заслуживают некоторой степени благодарности» за миллиарды долларов, которые были потрачены на украинскую оборону.
Сам Маккиннон считает, что речь должна идти о гораздо большей благодарности. По его словам, американская помощь Украине «равна или даже превосходит всю поддержку Европы, вместе взятую».
«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что захочет, но ему все равно недостаточно», – сказал Маккиннону другой бывший чиновник Пентагона высокого ранга. По его словам, «уставать» от поведения президента Украины начинают и в правительстве США, и многие рядовые американцы. «Я могу заверить вас, что и в Европе он также сжигает мосты», – заключает автор.
Как писали ранее американские СМИ, саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины.
Также сообщалось, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
БПЛА возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС в Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 Reaper с самолетами ВКС в Сирии
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Беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.
Кроме того, контр-адмирал рассказал, что в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, три пары истребителей F-16 допустили нарушение воздушного пространства Сирии, передает РИА «Новости».
20 июля Гуринов сообщил, что истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России. В конце мая он также указывал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с российскими самолетами.
Байден обвинил в своих ошибках искусственный интеллект
Байден в шутку назвал себя «искусственным интеллектом»
Президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме о проблематике разработок с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), в шутку назвал себя «искусственным интеллектом».
На мероприятии в Белом доме присутствовали представители руководства ряда крупнейших американских IT-компаний, включая президентов Microsoft, Google и Meta (эта корпорация признана в России экстремистской организацией), передает ТАСС.
Журналист пресс-пула Белого дома задала бизнесменам вопрос о том, настоящие ли они или являются примером разработки с использованием ИИ. Предприниматели рассмеялись. Один из них, хлопнув себя по предплечьям, продемонстрировал, что является живым человеком. После этого в кабинет вошел Байден.
«Я – искусственный интеллект. В ошибках, которые я сделаю, вините искусственный интеллект», – приводит его слова RT. Присутствовавшие рассмеялись.
Байден заявил, что ИИ дает не только «невероятные благоприятные возможности» в экономике, но также несет риски для общества и национальной безопасности. По его словам, на компаниях, разрабатывающих такие технологии, лежит большая ответственность.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) не менее важны сейчас, чем атомный или ракетный проекты в СССР, за ними будущее.
WSJ: Экс-президент США Никсон предсказывал украинский конфликт
Экс-президент США Ричард Никсон в 1994 году оценил ситуацию на Украине как «взрывоопасную» тогда он рекомендовал главе государства Биллу Клинтону обратить внимание на ухудшение отношений Москвы и Киева, говорится в рассекреченном письме Никсона, копию которого приводит газета Wall Street Journal.
Издание сообщает, что в тот год Никсон две недели находился в командировке в России и на Украине, а по итогам этих визитов написал письмо Клинтону, передает РИА «Новости».
Так, Никсон отмечает, что отношения между Москвой и Киевом ухудшались, несмотря на определенную положительную динамику при Борисе Ельцине. В письме от 21 марта он писал, что «если позволить этой ситуации выйти из-под контроля, то Босния покажется нам утренником в детском саду».
Тогда он призвал немедленно усилить дипломатическое представительство США в Киеве из-за важности Украины.
Посольство России в США отреагировало на «ответственное» применении кассетных боеприпасов ВСУ
Посольство России в США: Утверждения Вашингтона об «ответственном» применении кассетных боеприпасов Киевом ничтожны
Заверения Вашингтона в том, что ВСУ применят кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно», ничтожны, сообщило посольство России в США.
Американская сторона заявляла, что киевский режим станет применять кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно», но всем стала очевидна ничтожность этих высказываний, указало посольство в своем Telegram-канале.
Применение украинскими военными кассетных боеприпасов по гражданскому населению подтверждает, что Вашингтон «теряет контроль над своими марионетками», и на его совести лежит затягивание конфликта, а также новые жертвы среди мирных граждан.
Напомним, в субботу ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что атака на российских журналистов произошла не случайно.