В Британии назвали «смертельной ошибкой» Байдена недооценивание России как ядерной державы

Профессор Джозеф Сиракуза назвал смертельной ошибкой то, что президент США Джо Байден недооценивает решимость Москвы применить ядерное оружие из-за конфликта на Украине.

Сиракуза припомнил слова Байдена об отсутствии реальной перспективы применения Россией ядерного оружия и предположил, что эта ошибка может иметь катастрофические последствия для мира. По словам профессора, американский президент изолирован политическими придворными и прихлебателями, а его слова не имеют ничего общего с реальностью, сообщает Sky News.



Эксперт напомнил, что стран Североатлантического альянса уже не раз нарушали «красные линии» в рамках конфликта на Украине, потому не стоит недооценивать вероятность ядерного удара со стороны Москвы, сообщает Ura.ru.

Сиракуза добавил, что ядерное противостояние России и США может быть смягчено военным крахом Украины, передает РИА «Новости».

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что тектонический разлом, образовавшийся в том, как понимают будущее в разных частях мира, будет лишь нарастать, и не надо быть провидцем, чтобы понять, что фаза противостояния будет очень долгой.