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Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса
Медведев: Ядерный Апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен
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Тектонический разлом, образовавшийся в том, как понимают будущее в разных частях мира, будет лишь нарастать, и не надо быть провидцем, чтобы понять, что фаза противостояния будет очень долгой, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в статье для «Российской газеты» прогнозирует, что противостояние в мире будет длиться десятилетиями, а одним из способов его завершения является третья мировая война.
При этом зампред СБ России признает, что этот способ «очевидно плох», поскольку процветание не гарантируется победителю, как это бывало после прежних мировых войн. Выигравших, считает Медведев, попросту не будет, поскольку рассматривать как победу мир, в котором наступила ядерная зима, а города-миллионники лежат в руинах, нельзя. В таком мире нет электричества, царствуют жуткие эпидемии и голод, а огромное множество людей погибло, добавляет он.
Между тем политики не любят признавать, что такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен, продолжает Медведев.
Во-первых, это связано с тем, что нынешнее противостояние в мире куда хуже периода Карибского кризиса, поскольку противники нашей страны задумали разгромить крупнейшую ядерную державу. «Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», – пишет Медведев.
А во-вторых, добавляет он, никакого табу на применение ядерного оружия нет, поскольку оно уже применялось ранее, напомнил зампред СБ РФ.
Кроме третьей мировой, есть еще один способ разрешить тотальные противоречия – искать труднейшие компромиссы, пишет Медведев. Это, по его словам, подразумевает формирование нового уважительного миропорядка, основанном на балансе интересов всех стран. На это уйдут годы и даже десятилетия, однако, по мнению Медведева, это точно лучше, чем «окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса».
Ранее в США заявили, что политика, которую проводит действующий президент США Джо Байден и его администрация, приблизила мир к ядерной войне.
Медведев по-французски съязвил в адрес Макрона
Зампред Совбеза России Медведев предложил французскому лидеру Макрону после слов об Украине перейти на сторону Франции
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции.
Медведев по-французски написал в соцсети Twitter (запрещена в РФ), что Макрон неоднократно говорил о том, что он на стороне Украины. Заместитель председателя Совбеза России продолжил, что Макрону, возможно, «пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», передает РИА «Новости».
Медведев отметил, что средства, которые были потрачены Парижем «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала властям Франции на фоне идущих в этой стране беспорядков «вылечиться самим», прежде чем пытаться «лечить» Россию.
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Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
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Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.
Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
«Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.
Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.
Der Spiegel: Западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52
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Работа российского вертолета Ка-52 ужаснула украинских военных, так как западное оружие не может с ним справиться, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В публикации указано, что над позициями ВСУ часто кружит российский Ка-52, известный как «Аллигатор», который считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, несмотря на то, что в прошлогодних операциях не проявлял себя в полной мере, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что вертолет имеет внушительное вооружение, в том числе управляемые ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля» и противотанковые комплексы «Вихрь».
Издание подчеркивает, что экипаж может вести огонь с расстояния до 10 км, а дальность действия немецкого зенитного комплекса Gepard является недостаточной, как и ракета Stinger, которые способны атаковать технику на расстоянии до 4-6 км.
Автор публикации добавил, что украинская армия не может даже послать на перехват Ка-52 самолеты, в связи с тем, что российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния.
«Во время таких операций и так немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов», – резюмирует Spiegel.
Ранее американский обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive заявил, что одну из величайших угроз для украинских военных представляет российский беспилотник «Ланцет».
Медведев предупредил о возможном применении ядерного оружия в случае его размещения в Польше
Возможное размещение ядерного оружия в Польше грозит его применением, завил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», – сказал он, передает ТАСС.
Медведев добавил, что оружие будет применено «к радости всех безумцев». При этом он считает, что окончательное решение об использовании ЯО будут принимать «маразматики за океаном».
Зампред СБ добавил, что «есть в этом и положительная сторона». «Исчезнут все «дуды», «моравецкие», «качиньские» и прочая нечисть. Ну и другие исчезнут, увы», – сказал он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил о размещении на польской территории американского ядерного оружия.
Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с оборонительными барьерами.
В Европу прибыл спецсамолет США для ядерного мониторинга
Flightradar24: В Европу прилетел американский спецсамолет для ядерного мониторинга
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Американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для ядерного мониторинга и взятия проб атмосферного воздуха с целью контроля за радиоактивными выбросами, прибыл в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов в режиме реального времени.
Спецсамолет ВВС США, как утверждается, 30 июня прибыл на авиабазу Ханья на Крите, откуда в Черноморский регион часто вылетают разведывательные дроны RQ-4B Global Hawk и самолеты RC-135W Rivet Joint, пишет «Московский комсомолец».
Сенатор Константин Долгов ранее призывал ожидать любых провокаций со стороны противника. По его мнению, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о реальной подготовке ВСУ к разработке собственного ядерного арсенала или к предстоящему удару по Запорожской атомной станции.
Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь отмечал, что в преддверии саммита НАТО украинские власти могут перейти к нагнетанию ядерной истерики. Он обращал внимание, что попытки организовать диверсии на ЗАЭС уже имеют место.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти способах, которыми ВСУ могут попытаться навредить России в преддверии саммита НАТО.
Военный эксперт оценил риски передачи ВСУ комплексов ATACMS
Военный эксперт Бижев: Передачей ВСУ ATACMS Вашингтон не сможет добиться перелома в конфликте
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США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте. Так будет и в этот раз, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Напомним, в США обсуждается возможность поставки оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины.
«ATACMS – современные тактические ракеты класса «земля – земля». Пусковыми установками ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Обладают достаточно большой скоростью – 1500 метров в секунду. При этом полет может осуществляться по разным траекториям. Вкупе с эффективной отражающей поверхностью, это серьезно усложняет противодействие данному снаряду», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.
«Дальность поражения ATACMS может достигать 300 километров, однако это зависит от вида модификации. Не думаю, что украинцам передадут самые мощные системы. Кроме того, ATACMS отличается особой мобильность: развертывание происходит за несколько минут, что усложняет противодействие данным вооружениям», – подчеркивает эксперт.
«Используются ATACMS для стрельбы по разным целям. Под удар может попасть как техника, так и важные здания или аэродромы. Неоспоримое преимущество данных снарядов – возможность их интеграции с разведывательными дронами и спутниками. То есть военные получают необходимую информацию в режиме реального времени», – считает собеседник.
«В боевой части ракеты размещается около 560 кг взрывчатки. При этом сама головка снаряда кассетная. Соответственно, данный боеприпас отличается внушительными характеристиками. Но я не думаю, что ВСУ удастся достичь с его помощью кардинального изменения ситуации на полях СВО», – акцентирует Бижев.
«Это не первый случай, когда в руки противника попадает оружие, которое якобы способно переломить ход конфликта. Достаточно вспомнить, какого размаха достигла информационная кампания в период передачи Украине HIMARS. Тогда каждый второй западный аналитик писал, что России с подобной техникой не совладать», – считает собеседник.
«Тем не менее мы приспособились к новым условиям на фронте. Нам удалось выстроить глубокоэшелонированную систему ПВО. В связи с этим могу с уверенностью заявить, что наши солдаты вполне способны побороть и новую угрозу. Конечно, первое время ВС РФ придется привыкать к ATACMS, но это стандартная для армии практика», – акцентирует Бижев.
«К тому же военно-политическое руководство России достаточно трезво оценивает ситуацию на полях СВО. Уверен, что подготовка к передаче ВСУ данного типа ракет уже ведется. Скорее всего, в настоящий момент в наших научно-исследовательских центрах проектируют пробную модель для организации тренировок служащих ВС РФ», – уточняет собеседник.
«Кроме того, совсем недавно Украина получила ракеты Storm Shadow. Коренного перелома не произошло. ВС РФ демонстрируют внушительную способность адаптации к изменчивой ситуации на фронте. Необходимо с должной ответственностью и доблестью встречать те испытания, которые преподносит нам противник, и тогда русский солдат обязательно одержит победу», – резюмирует Бижев.Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета пишет, что вопрос о поставках данной модели вооружений находится на стадии согласования на самом высоком уровне.
Отмечается, что Украина в последние недели получила несколько положительных сигналов о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся передачи ВСУ этих ракет.
Он отметил, что видел сообщения СМИ о планах отправки новых боеприпасов в зону СВО, однако подчеркнул, что ему «нечего объявлять» по данному вопросу. Ранее в военном ведомстве усомнились в практической надобности предоставления ВСУ ракетных комплексов ATACMS. При этом заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер отметила, что недавно отправленные Украине снаряды Storm Shadow действуют вполне эффективно.
Напомним, в мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил факт передачи ВСУ авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км. Использование данного боеприпаса, по мнению аналитиков, усилило атакующий потенциал украинских военных. В частности, с помощью новых снарядов, противник сумел обстрелять Бердянск и Мариуполь.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Storm Shadow способны достигать любой точки в Донецкой народной республике. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить новый боеприпас для нанесения удара по Крымскому мосту в том случае, если они будут уверены в успехе своих действий.
Кроме того, Storm Shadow создают существенную угрозу для сухопутного коридора в Крым. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, каким образом можно решить сложившуюся проблему.
Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе
Американский журналист Хинкл восхитился новыми красивыми домами в Мариуполе
Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором житель Мариуполя показал квартиру в новом жилом комплексе.
Хинкл написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что президент России Владимир Путин «построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе», передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры, в том числе Художественный музей им. Куинджи и Мариупольский драмтеатр. Также в городе начали восстанавливать железнодорожный вокзал.
В США ответили на вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS
Генерал Милли: Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS принимать Байдену
Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что это решение находится в компетенции американского президента, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обсуждение в США поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, напомнил, что американская сторона не впервые отправляет ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, подчеркивал аналитик.
Действия Байдена против России назвали нарушением Конституции США
Washington Times: Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат на Украину
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Отправив на Украину технику и солдат для борьбы с Россией, президент США Джо Байден нарушил американскую Конституцию, пишут СМИ.
Эндрю Наполитано в статье, опубликованной изданием Washington Times, задается вопросами о том, соблюдают ли Конституцию США Конгресс и президент. Ответы он считает очевидными. По его словам, Конституция США была передана на хранение «бесчестным, лживым, продажным политиканам», которые игнорируют требования основного закона. В итоге погибли невинные люди, возникли «бесконечные долги», многие потеряли личную свободу, передает РИА «Новости» текст публикации.
Наполитано напомнил, что, согласно Конституции, Конгресс не вправе объявлять России войну, поскольку с военной точки зрения на это нет оснований. Однако законодательный орган уполномочил президента США вести необъявленные войны, отметил автор статьи, напомнив про Афганистан и Ирак.
Капитолий, продолжает американский журналист, дал Байдену 113 млрд долларов и позволил хозяину Белого дома потратить их на технику для украинских вооруженных сил. Помимо этого, тайно из США отправили на Украину американских солдат, которые эксплуатируют эту технику, пишет автор.
В Кремле ранее подчеркивали, что Запад каждый день все больше вовлекается в противостояние на украинской территории.
Директор ЦРУ похвастался возможностями вербовки на фоне конфликта на Украине
Директор ЦРУ Бернс: Конфликт на Украине улучшил возможности для вербовки агентов в России
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что благодаря конфликту на Украине у американской стороны появилась уникальная возможность для вербовки агентов в России.
Бернс, выступая с лекцией в Великобритании, рассуждал о том, что якобы имеющее место недовольство ходом специальной военной операцией со стороны людей в российском руководстве дает ЦРУ – разведывательной службе, «работающей с людьми», – возможность, которая «выпадает раз в поколение», передает РИА «Новости».
«Мы не позволяем себе ее упустить», – приводит слова Бернса Reuters.
Ранее сенатор Константин Долгов заявил, что американские спецслужбы постоянно пытаются вербовать российских дипломатов, поскольку главная цель Вашингтона – развалить Россию изнутри. Нашим сотрудникам необходимо быть внимательными, бдительными и не поддаваться на провокации, предупреждал он.
Конгрессвумен в США высмеяла встречу Зеленского с экологами
Конгрессвумен в США Тейлор Грин назвала лицемерной встречу Зеленского с экологами
Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала лицемерной встречу украинского президента Владимира Зеленского с экологами.
В своем Twitter (запрещен в России) она указала, что «особенно много смысла говорить об экологии имеет актеру, который каждый день носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется американскими поджигателями войны, который совсем недавно отменил выборы, контролирует государственные СМИ и имеет нацистскую армию», передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг.
Бои на Украине показались наемникам из США страшнее Ирака и Афганистана
DB: Наемники из США назвали бои на Украине более жестокими, чем в Ираке и Афганистане
Американские наемники, участвовавшие в боях на Украине на стороне ВСУ, оказались шокированы жестокими столкновениями и обстановкой на передовой, пишут СМИ США.
Так, «солдат удачи» с позывным «Бам» сказал изданию Daily Beast, украинский конфликт «намного страшнее» войн в Ираке и Афганистане, где он также участвовал.
«Худший день в Афганистане и Ираке – это спокойный день на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».
Также наемник считает, что у украинских военнослужащих слабый уровень подготовки. По его словам, в ВСУ много «тупых добровольцев», которым на поле боя делать нечего.
Морской пехотинец Оффенбекер со своей стороны назвал события на фронте «ужасным дерьмом». Российские войска, рассказал он, давят противника артиллерией и танками. Оффенбекер признался, что отговаривал друзей вступать в ряды наемников, которые воюют на стороне украинских националистов.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала.
В США предупредили о последствиях желания ввести войска НАТО на Украину
Экс-конгрессвумен Габбард раскритиковала Байдена за приближение ядерной войны с Россией
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Политика, которую проводит действующий президент США Джо Байден и его администрация, приблизила мир к ядерной войне, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.
Габбард в видеообращении в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) отметила, что опосредованное противостояние США с Россией, которое, по ее словам, ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться, передает РИА «Новости».
Она обратила внимание за заявления о том, что НАТО хочет ввести на Украину свои войска, что, по оценке американского политика, только увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией. При этом она указала, что Россия обладает «самым большим в мире» ядерным потенциалом.
Отметим, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), лидером по числу развернутых ядерных боеголовок являются США. У Вашингтона, по данным на начало 2023 года, их 1770 единиц, а у Москвы развернуто 1674 единиц. При этом, как отмечал SIPRI, ядерные державы модернизируют и наращивают число ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине.
Габбард добавила, что Байден и его соратники говорят в своих выступлениях о ядерной войне так, будто это очередной локальный конфликт. «Мы делаем то-то, они – то-то, бла-бла-бла... а затем мы побеждаем», – спародировала она. Вместе с тем, считает американский политик, мнение чиновников далеко от реальности.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден подводит свою страну на грань Третьей мировой войны.
Москва подчеркивала, что США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия.
Британский журналист объяснил, зачем США поддерживают Украину
GT: За поддержкой Украины США скрывают увеличение военного присутствия в Европе
Под прикрытием якобы поддержки киевского режима Вашингтон наращивает американское присутствие в Европе, пишут СМИ.
Британский журналист Марк Блэклок в статье для китайского издания Global Times отметил, что США расширяют и укрепляют свое военное присутствие в Европе. По его словам, действия Вашингтона еще больше приближают часы Судного дня к полуночи.
Блэклок считает, что американская политика грозит привести к «ускоряющемуся водовороту действий и ответной реакции, пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт», передает РИА «Новости».
Североатлантический альянс, по оценке автора публикации, «замкнулся в порочном кругу», из которого нельзя вырваться. НАТО не испытывает интереса к разговорам о мире на Украине, а действия блока только усугубляют конфликт, резюмировал Блэклок.
В Кремле ранее отмечали, что степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине значительно выросла, но это не повлияет на результаты спецоперации.