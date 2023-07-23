МО: ВС России уничтожили базы морских дронов ВСУ в Одессе

ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны сообщили, что ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса, на пораженных объектах находились иностранные наемники.

Там уточнили, что «все спланированные к удару цели уничтожены».

По сообщению Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе Веролюбовки ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, также средства ПВО перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатую ракету Storm Shadow, – передает РИА «Новости».

Кроме того, были уничтожены 28 беспилотников противника в различных районах Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.

В ведомстве добавили, что общие потери противника за сутки на Запорожском и Южнодонецком направлениях направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20».

В военном ведомстве рассказали также, что на южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики, также поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ.

В МО отметили, что также поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нововодяное (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).

Кроме того, группировка ВС РФ «Центр» за сутки отразила шесть атак ВСУ районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка на Краснолиманском направлении, уничтожила более 130 украинских военных и 18 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Площанки, Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Также в районе Невского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника на данном направлении составили более 130 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

В Минобороны сообщили также, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравное, Кисловка, Орлянка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области.

Кроме того, по данным ведомства, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.