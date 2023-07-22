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Макаревич призвал израильтян выйти на улицы из-за плохой работы почты в стране
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Вокалист «Машины времени» Андрей Макаревич* (иноагент) возмутился плохой работой почты Израиля, он предположил, что жителям страны следует выходить на улицы из-за такого сервиса.
Макаревич в своем Facebook* (принадлежит экстремистской Meta*, заблокирован) указал, что с интересом следит за политической жизнью в Израиле, и отметил, что «все это очень важно».
Вместе с тем он пожаловался на работу различных сервисов, для получения документов необходимо ждать «два месяца», указал он. Доставка из магазинов может задерживаться на неделю или может вообще не приходить, но платить за нее нужно обязательно, добавил музыкант.
Макаревич рассказал, что ждал шесть месяцев из России посылку с костюмом для путешествий, ботинками и фотоаппаратом. Когда отправление пришло в Израиль, он «выдержал двухмесячную уникальную по содержанию переписку» с отделением почты. После этого посылка отправилась назад, но пошлину в 2 тыс. евро все равно пришлось уплатить.
По его словам, уникальным для него стало отношение израильтян к подобному сервису. «Так вас это устраивает? А если нет – почему вы против этого не выходите на улицы?», – задал он вопрос подписчикам.
Макаревич указал, что «считается дурным тоном говорить о недостатках израильской жизни, если ты не прожил тут минимум лет 20», но отметил, что платит налоги и не понимает, чем заслужил «такое неуважение».
«И как полноправному гражданину Израиля, мне бы очень хотелось на своем веку увидеть решение этой проблемы. Ну и судебной реформы», – заключил музыкант.
В мае Макаревич заявлял, что не будет больше выступать в России.
Ранее пресса сообщала, что уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России и не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле.
В российских магазинах заметили массовую шринкфляцию
Депутат Чернышов заявил о шринкфляции в магазинах после проведения закупки молочной продукции
Вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов после закупки в московских магазинах молочной продукции обнаружил массовую шринкфляцию – снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, в 122 торговых точках столицы.
Политик рассказал, что 87 % ассортимента молочной продукции в супермаркетах продается в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом тара визуально неотличима от «честного» литра молока, передает РИА «Новости».
Он отметил, что крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 кг в 97 процентах случаев, а вес и объем указан мелким шрифтом, в то время как цена – крупным.
Чернышов заявил, что покупатели могут поддержать законопроект «О честной цене» фото и видео из магазинов, примеров шринкфляции достаточно.
Ранее юрист раскрыл основные способы обмана покупателей в продуктовых магазинах.
В США указали на созданную Россией «опасную ловушку»
Профессор Сури: Сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
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Россия и Куба активизировали торговые, экономические и военные связи, сотрудничество двух стран является «сложной ловушкой» для США, предупреждают американские СМИ.
Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в статье на сайте телеканала CNN пишет, что российские чиновники регулярно посещают Кубу, между странами открылись прямые рейсы. Кроме того, на Кубу идут поставки российской нефти и промышленных товаров, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Визит на Кубу учебного корабля ВМФ России «Перекоп» автор публикации считает «провокацией» и «вызовом США». Такую же оценку он дает выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы «шпионский объект».
Как отмечает Сури, Белый дом хочет, чтобы Россия и Китай «признали, что должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы».
По словам профессора, «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» якобы несет угрозу стратегии национальной безопасности США. Он считает, что это создает предпосылки для повторения Карибского кризиса 1962 года.
«Военная эскалация вокруг Кубы – опасное искушение для России и сложная ловушка для США», – подчеркивает автор статьи.
Ранее опасения по поводу ситуации на Кубе выражал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он опубликовал статью, в которой предупредил об угрозе появления в этой стране китайских гиперзвуковых ракет.
В конце июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
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МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.
Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.
По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.
Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.
Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.
Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.
Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
Россия выдвинула семь условий возвращения в зерновую сделку
Полянский: Россия вернется в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий
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Россия вернется к реализации зерновой сделки, если будут выполнены семь условий, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил, что первым условием является «реальный, а не умозрительный» вывод из-под действия ограничительных мер поставок на мировой рынок российского зерна и удобрений, передает ТАСС.
Вторым пунктом является снятие всех препятствий для российских банков и фининститутов, обслуживающих поставки удобрений и продовольствия, сообщил Полянский. В том числе речь идет о незамедлительном подключении этих организаций к системе SWIFT. При этом, подчеркнул зампостпреда России при ООН, Москву не устроят новые обещания и идеи по данному вопросу.
Третьим пунктом Россия настаивает на возобновлении поставок в нашу страну запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.
По данным Полянского, стоимость деталей для российских производителей подскочила на 40%. Он также сообщил, что рост издержек при финансовых транзакциях составил около 10%, а общие потери достигли 1,6 млрд долларов.
Четвертое – решение вопросов фрахта судов и страхования российского экспорта продовольствия, обеспечение логистики поставок.
Полянский подчеркнул, что рост стоимости фрахта судов, предназначенных для перевозки грузов, стоимости международных расчетов и других транзакций привел к потере рентабельности поставок в два раза.
Пятым условием России является отсутствие препятствий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, в том числе возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.
Шестым условием стала разблокировка российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью.
Седьмым – восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки, подчеркнул Полянский. По его словам, соглашение должно работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче.
Только после выполнения данных условий Москва вернется в зерновую сделку, пообещал дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов.
Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
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Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.
Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».
Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.
Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Названо направление движения «теплового взрыва» из Европы
Гидрометцентр: Аномальная жара из Европы распространяется на юг Турции
Вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара аномально жаркая погода распространяется из Европы на юг Турции, где в ближайшие выходные ожидается до 45 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил РИА «Новости», что в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции температура составит около 35 градусов, а вот на юге республики, на побережье Средиземного моря столбики термометров поднимутся до 40–45 градусов. Вода прогреется до 25–26 градусов.
В центре Западной Европы при этом погода, как ожидается, станет более благоприятной. В Германии, Франции температурный фон около 25 градусов. В Испании жара сохраняется, там 35–40 градусов.
Ранее сообщалось, что на фоне жары в Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормальных значений.
Вильфанд ранее отмечал, что последствия «теплового взрыва» в Сахаре не коснутся России.
Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
Минобороны: Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
ВС России в результате группового удара высокоточным оружием уничтожили в академии сухопутных войск ВСУ во Львове польских и немецких наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны подтвердило, что большое количество польских и немецких наемников было уничтожено высокоточным ударов во Львове 6 июля, следует из данных в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что всего за время СВО было уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 иностранных военных сбежали, и уехали с Украины. Также Минобороны пообещало, что ВС России будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров.
Полковник Макгрегор: Зеленский оказался на грани из-за массового дезертирства в ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства военных ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что лидерство Зеленского на Украине оказалось «под большим сомнением». Украинские офицеры, рассказал американский полковник, расстреливают солдат, которые отказываются идти в бой. В рядах ВСУ есть «огромное количество дезертиров», украинцы сдаются в плен целыми взводами, передает РИА «Новости» слова Макгрегора.
Украинские военнослужащие, сообщил он, охотно идут к россиянам, поскольку те обращаются с ними хорошо. Это позволяет солдатам ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов киевского режима и выжить, добавил бывший советник шефа Пентагона.
Ранее Макгрегор говорил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
Значительные потери сил ВСУ признают и в Белом доме.
Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.
При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
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ВСУ потеряли на Запорожском направлении первый польский танк PT-91
Forbes: ВСУ лишились на Запорожском направлении нескольких танков, в числе которых польский PT-91 и чешский T-72EA
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили 22-ю механизированную бригаду, ранее находившуюся в резерве, в бой на Запорожском направлении и в результате лишились нескольких танков, в числе которых бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Как сообщает Forbes, Украина начала контрнаступление по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях 4 июня, задействовав несколько наиболее оснащенных бригад, но при этом оставила более половины своих сил в резерве.
Как утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США генерал армии Марк Милли, «мощные украинские силы» якобы находятся в резерве и ждут приказа о наступлении, которое произойдет в оптимальное время и в наиболее подходящем месте.
Как считает издание, идея украинского командования состояла в том, чтобы передовые бригады ВСУ нащупали бреши в обороне ВС России и расширили их, задействовав резервы.
Однако, отмечает издание, теперь бригада, ранее находившаяся в резерве, по-видимому, несет потери в Запорожье. Автор статьи пришел к выводу, что ранее не задействованная в боях 22-я механизированная бригада ВСУ, по-видимому, потеряла пару своих танков – бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA – во время боя в районе 9 июля.
Обозреватель обратил внимание, что 22–я механизированная бригада ВСУ – единственная украинская бригада, в которой эксплуатируется PT–91, – по-видимому, вступила в бой. При этом автор подчеркивает, что нет никаких свидетельств, что украинские войска где-либо добились крупного прорыва российской обороны.
Напомним, в июле прошлого года руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о прибытии на Украину польских танков PT-91 Twardy. В конце января Ермак заявлял, что Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy.
PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался в Польше с 1995 по 2002 год. Всего для вооруженных сил Польши было произведено 232 танка PT-91.
Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
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Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.
В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.
Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.
Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
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Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».
Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.
Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.
Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.
Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».
В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
Минобороны сообщило о гибели журналиста от кассетных боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами журналистов, корреспондент Ростислав Журавлев погиб
Украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен 22 июля около 12.00, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранения получили четыре журналиста, их оперативно эвакуировали в медучреждения Минобороны, там им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что артиллерийский удар был нанесен кассетными боеприпасами.
Журналист РИА «Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
У других пострадавших состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.
Детонация боеприпасов на складе в Крыму произошла в результате атаки беспилотника
Аксенов: В Крыму в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов
В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что будет эвакуировано население в радиусе 5 километров от места ЧП, также приостановлено движение на Крымской железной дороге.
По его словам, вся оперативная информация будет размещаться на официальных ресурсах Республики Крым.
Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму.
Медведев после шутки Байдена вспомнил песню American Idiot
Медведев вспомнил хит группы Green Day «American Idiot» после шутки Байдена про искусственный интеллект
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на шутку президента США Джо Байдена про искусственный интеллект.
Медведев написал на своей англоязычной странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что «когда слушаешь хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду «сонный Джо» (Байден – прим. ВЗГЛЯД)», передает ТАСС.
Альбом американской рок-группы Green Day, вышедший 21 сентября 2004 года на лейбле Reprise Records, носит название «American Idiot».
В пятницу Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом, а также сказал, что именно ИИ несет ответственность за ошибки, которые допускает в своих выступлениях.