При попытке вооруженных сил Украины форсировать Днепр уничтожены три быстроходные лодки ВСУ

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась форсировать Днепр, но российские силы пресекли эту попытку, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Роман Кодрян.

Кодрян сообщил, что уничтожены три быстроходных лодки с военнослужащими ВСУ. Кроме того, на Херсонском направлении российская артиллерия нанесла удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов ВСУ у Кизомыса, Антоновки и Львово, уничтожив гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу ВСУ, передает РИА «Новости».

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении уничтожена разведгруппа ВСУ западнее Макаровки. На Запорожском направлении также уничтожены разведгруппа и две группы пехоты противника севернее Приютного, передает ТАСС.

В том же районе ликвидирован украинский минометный расчет, уничтожены гаубицы ВСУ в Новоселке и Степногорске, а также автомобильная техника с боевиками у совхоза «Октябрь», боевые бронированные машины и живая сила ВСУ северо-восточнее Урожайного и в районе Старомайорского, минометный расчет в районе Пречистовки.

У Макаровки, Старомайорского и Равнополя российская авиация уничтожила танки и боевые бронированные машины украинских войск. Кроме того, в районе Урожайного была уничтожена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая предприняла попытку провести эвакуацию техники ВСУ.

Артиллерия накрыла силы противника, которые двигались в направлении Работино. Под артиллерийским огнем оказались украинские солдаты, был поражен танк, российским ПТРК «Фагот» уничтожена бронемашина.

Чехов также рассказал, как «пулеметчик мотострелкового взвода ефрейтор Иван Лапенко» под артиллерийским огнем противника уничтожил около десятка боевиков из состава украинской ДРГ на Запорожском направлении. Атака ВСУ была отражена.

Напомним, Министерства обороны России сообщало накануне, что с начала СВО российские войска уничтожили 456 самолетов противника, 243 вертолета, 5108 беспилотников, 426 ЗРК, 10761 танк и других бронемашин, 1139 боевых машин РСЗО, 5522 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11752 единицы спецтехники.