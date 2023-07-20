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Украина призвала создать зерновые «гумконвои»
Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об идее Киева обратиться к «партнерам» для создания зерновых «гумконвоев»
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ООН и другие «партнеры» Киева могли бы помочь в создании охраняемых «гумконвоев» для продолжения вывоза зерна с Украины, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов сообщил, что в Киеве обсуждается возможность «обращения к партнерам, непосредственно к ООН, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», пишет «Комсомольская правда».
Как сообщают украинские СМИ, Данилов напомнил, что у Украины есть соглашение с ООН и Турцией, касающееся «обеспечения гуманитарных конвоев с продовольствием». По его словам, ООН должна максимально активно действовать в данном вопросе.
Данилов сказал, что власти Украины предлагают «создание гумконвоев», которые «должны двигаться под охраной средств поражения».
Напомним, Украина хочет убедить другие страны, что сохранить зерновую сделку якобы можно и без России.
Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки
МИД: У Секретариата ООН есть еще 90 дней для нормализации российского сельхозэкспорта
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Согласно подписанному с Россией меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, заявил МИД. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что, согласно пункту 6 меморандума Россия – ООН, соглашение «будет действовать в течение трех лет», а в случае намерения одной из сторон – России или ООН – прекратить его применение следует уведомить об этом за три месяца.
Таким образом, объясняет МИД, у секретариата ООН еще есть 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта.
На Смоленской площади объяснили, что как раз в этот срок генсекретарь ООН, как это было указано в его послании на имя президента России Владимира Путина (содержание которого в ООН предали гласности), планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры «Россельхозбанка».
Москва при этом подчеркивает, что прямое переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT не имеет альтернатив – ни через «маргинальный канал с JP Morgan», ни в рамках теоретической платформы с Citi и Afreximbank, ни с опциями филиалов и «дочек». Предлагаемые ООН меры российская сторона называет «паллиативными», подчеркивая, что их нельзя реализовать на практике. Данные предложения призваны лишь «создать видимость работы в ситуации, когда в конечном счете влияние ооновцев на Вашингтон и Брюссель, контролирующих платежные системы, не больше, чем на киевский режим, подорвавший аммиакопровод», подчеркивает МИД России.
Кроме того, Москва резко раскритиковала работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.
Сообщалось, что российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.
Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.
О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.
В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.
Известные спортсмены раскритиковали Исинбаеву за слова о воинском звании
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Известные спортсмены сочли ошибкой заявление двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая на фоне возвращения на работу в МОК назвала свое звание майора «номинальным», и отметили, что вне зависимости от места проживания она прежде всего должна чувствовать себя россиянкой.
Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА «Новости», что воинское звание никак не может носить номинальный характер. Он рассказал, что является подполковником Советской Армии в отставке, и гордится этим, никакого стыда не испытывает. Не согласившись с мнением Исинбаевой, Тихонов подчеркнул, что звание майора нужно носить с гордостью.
Тихонов вспомнил, как после прыжка Исинбаевой в Лужниках, когда она установила мировой рекорд, он сравнил ее достижения с полетом Юрия Гагарина и назвал лучшей. «Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть Родина», – подчеркнул он.
В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений». «Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии», – предположил он.
Васильев считает, что многие спортсмены, в армии не служившие, не до конца понимают значения погонов на плечах. «Что же, их теперь казнить? Я против этого», – сказал он, отметив, что Исинбаева «неудачно высказалась». При этом Васильев уверен, что ничего плохого она не имела в виду, и призвал не заниматься травлей, а «поговорить спокойно», объяснить, что «офицер Российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие».
Он предположил, что Исинбаева имела в виду, что не несла реальной службы. Однако она принимала присягу и наравне с теми, кто стоит в строю, считается военнослужащим, подчеркнул Васильев. «Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – добавил он.
В понедельник Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят «номинальный характер», так как она никогда не состояла на службе Вооруженных сил России, не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Она сообщила, что в сентябре 2023 года ее международная деятельность в МОК, которому «потребовалось время во всем разобраться», будет возобновлена. Спортсменка, назвав себя «человеком мира», выразила уверенность, что не попадает ни под какие санкции.
Во вторник в пресс-службе МОК пояснили, что комиссия комитета по итогам проверки пришла к выводу, что «госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала» специальную военную операцию на Украине.
О том, что Исинбаева покинула Россию, стало известно недавно. Испанские СМИ писали, что спортсменка проживает на крупнейшем острове Канарского архипелага Тенерифе, отмечает «Комсомольская правда».
Между тем в Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой.
Минобороны объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов
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Идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля, сообщило министерство обороны России в среду.
Такое ограничение вводится в связи с прекращением черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, оно начнет действовать с 00.00 мск 20 июля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, предупредило министерство. Несколько морских районов северо-западной и юго-восточной частей международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства.
«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – заключили в ведомстве.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Мэр Одессы рассказал об одной из самых ужасных ночей с начала спецоперации
Мэр Одессы Труханов назвал российские удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала спецоперации
Градоначальник Одессы Геннадий Труханов, комментируя нанесенные российскими силами «удары возмездия», назвал их самой масштабной атакой на город с начала спецоперации.
«Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним», – написал он в Facebook (соцсеть запрещена в России), передает РИА «Новости».
По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров. Кроме того, в ночь на среду российские ракеты «Оникс» и Х-22 повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области.
Минобороны отчиталось об ударе по объектам военной промышленности под Одессой
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности в районе Одессы
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Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны указали, что в ночь на среду российские силы нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Кроме того, удар был нанесен по авиабазе Канатово украинских Воздушных сил в Кировоградской области, сообщает оборонное ведомство в Telegram.
Все назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в ночь на среду на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
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На Украине придумали альтернативный маршрут вывоза зерна
Посол Боднар: Украина хочет организовать поставки зерна через воды Болгарии и Румынии
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Киев на фоне прекращения действия зерновой сделки предлагает наладить поставки украинского продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Боднар в эфире телеканала «Рада» сообщил, что украинская сторона создала «фонд гарантирования рисков» и может со своей стороны привлекать компании, готовые предоставить корабли для перевозки зерна. По его словам, реализовать это можно без использования маршрута, который ранее утвердили Россия, Турция и ООН, передает ТАСС.
Украинская сторона, сообщил дипломат, предлагает маршрут через территориальные воды Румынии и Болгарии. Он полагает, что это позволит «минимизировать риски».
При этом Боднар считает, что при реализации этого предложения «должна быть ответственность международного сообщества».
МИД России ранее сообщал, что, согласно подписанному меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Daily Telegraph: Западу и Украине придется пойти на территориальные уступки России
Daily Telegraph: Запад и Киев призвали готовиться к территориальным уступкам России в случае провала контрнаступления
Если украинское контрнаступления все-таки провалится, Киев и Запад будут вынуждены пойти на «территориальные уступки» России, что выльется для них в сокрушительное поражение, считает эксперт Лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.
Если ВСУ до начала зимы так и не смогут перерезать сухопутный коридор между Крымом и Россией и вернуть утерянные территории, то Запад начнет призывать Киев к территориальным уступкам Москве. Как пишет Daily Telegraph, к этому времени скажется усталость от конфликта, иссякнут международные запасы техники и боеприпасов, а западные политики в преддверии выборов обеспокоятся бюджетами на внутренние программы.
По словам Кларка, долго готовившееся украинское контрнаступление далось Киеву очень тяжело. К тому же ВСУ так и не получили часть обещанной Западом техники, сообщает телеканал «360».
Уже сейчас, отмечает эксперт, время действует против Украины, а будущая зима снизит активность украинской армии, что позволит России укрепить оборону.
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что за попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену».
WSJ: На Западе не ожидали, что Киев так быстро потеряет танки и боемашины
WSJ: Запад и Украина не ожидали такой быстрой потери танков и боемашин при контрнаступлении
Страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Украина и ее западные союзники были потрясены тем, насколько быстро Киев потерял переданную ему технику. При этом, пишет Wall Street Journal, Украина так и не добилась решительного прорыва.
Кроме того, отмечает издание, киевский режим был крайне недоволен тем, что ВСУ приходится атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Ранее издание сообщало, что украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
ВСУ признали повреждение инфраструктуры в порту под Одессой
Украинское командование заявило о повреждении критической инфраструктуры в одном из портов под Одессой
Российские ракеты «Оникс» и Х-22 в ходе атаки в ночь на среду, 19 июля, повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области, сообщает командование Вооруженных сил Украины.
Командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов были повреждены зерновой и масляный терминалы. Кроме того, удар пришелся по резервуарам и оборудованию для загрузки, что привело к возгоранию. Одновременно ракетами были повреждены промышленный объект и два склада в Одессоком районе, передает РИА «Новости».
Напомним, воздушная тревога была объявлена на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах Украины. Градоначальник Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»
Российский боец: Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
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Зенитные расчеты Южной группировки войск в ходе спецоперации применяют тактику «огневой колесницы», рассказал российский военнослужащий.
Военный заявил РИА «Новости», что в зоне СВО применяется опыт, полученный во время чеченской кампании. Так, отметил зенитчик, работа ведется по принципу «огневой колесницы»: когда одна машина отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.
По словам командира зенитного расчета, выезды часто происходят по ночам, «обработка» ведется «по площади», чтобы противник «не расслаблялся».
На опубликованном видео показаны кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на Авдеевском направлении.
Военнослужащий рассказал, что недостатка в снарядах сослуживцы не испытывают. Орудие, по его словам, очень скорострельное и эффективное. За минуту по позициям ВСУ выпускается около 400 снарядов только с одной машины, а если залп ведется с двух машин – то по 800, рассказал он.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».
СМИ: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием «российская сеть»
Gazeta Polska: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием для Украины «российская сеть»
В Польше якобы раскрыли «российскую шпионскую сеть», планировавшую взрывы поездов с оружием для киевского режима, утверждает Gazeta Polska.
«Сеть российской разведки» ликвидировали генпрокуратура и Агентство внутренней безопасности страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta Polska.
Эта сеть якобы планировала устроить взрывы поездов с оружием и гумпомощью для Украины, отмечает издание. Проведенная операция – «самый большой успех» польского Агентства внутренней безопасности.
По данным газеты, с марта по июль было задержано 15 человек, им предъявили обвинения в «шпионаже в пользу российской разведки ГРУ». Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. В числе задержанных – граждане Белоруссии, России и Украины.
Задачи якобы поступали «удаленно прямо из Москвы», после их выполнения оплата поступала в криптовалютах.
Рогов сообщил о мощнейших взрывах в Одесской области
Мощнейшие взрывы прозвучали в ночь на среду, 19 июля, в Одесской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что удары, судя по всему, пришлись по портовой инфраструктуре.
Кроме того, в Сети появилось видео взрыва в порту Ильичевска Одесской области.
Тем временем очевидец сообщил ТАСС, что несколько громких взрывов отчетливо слышались возле порта Черноморска.
Также взрывы в ночь на среду прогремели в Киевской области, Харькове, подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
Накануне власти Одессы сообщали, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту.
Эксперт: Критика Москвы в адрес ООН и Гутерриша говорит о невозможности возобновления зерновой сделки
Экономист Лизан: Россия критикой работы Гуттериша указала ООН на невозможность возобновления зерновой сделки
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Представители ООН до сих пор пытаются уговорить Россию сохранить зерновую сделку. И поэтому МИД через критику ООН и лично Гуттериша указал на невозможность возобновления инициативы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в МИД РФ раскритиковали работу генсека НАТО Антониу Гуттериша.
«Россия четко дала понять, что зерновая сделка потеряла для нас всякий интерес. Тем не менее ООН продолжила уговаривать РФ вернуться к договоренностям. Антонио Гуттериш, будучи генеральным секретарем организации, лично выступал с призывами «образумить» Москву», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Подобная публичность в решении важных вопросов России никогда не нравилась. Последней каплей стало обнародование личного послания Гуттериша Владимиру Путину, что является нарушением любых дипломатических правил. Недовольство работой главы организации и стало причиной столь резкой критики со стороны МИД», – подчеркивает эксперт.
«Важно понимать, что заявление министерства не является призывом к ООН поменять свои подходы к зерновой сделке. В России прекрасно понимают, что организация, как и ее генеральный секретарь, продемонстрировали полную неспособность воздействия на ЕС в вопросе выполнения договоренностей», – акцентирует собеседник.
«Для нас было важным публично подчеркнуть невозможность возвращения к инициативе. Это и было сделано через критику ООН и Гуттериша со стороны МИД. Кроме того, отказ от продолжения сотрудничества с организацией ведет и к другому важному направлению внешней политики России – это возможность вести диалог по поставкам зерна с африканскими странами без лишних посредников», – резюмирует Лизан.
Ранее российский МИД резко раскритиковал работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором Гуттериш, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу «Тольятти – Одесса».
Также отмечается, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекретаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в военных целях.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Эксперты: Удары по Одессе – начало кампании возмездия за теракт на Крымском мосту
Эксперты назвали основные задачи ударов ВС России по Одессе
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Россия наносит «удары возмездия» по портам Одессы. Уничтожаются вооружение и топливо, незаконно сохраненные Украиной в рамках зерновой сделки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали военные эксперты Михаил Онуфриенко и Александр Перенджиев. Ранее командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов пострадала критическая инфраструктура в одном из портов Одесской области.
«Российские удары по портам Одессы стали возможны благодаря выходу из зерновой сделки. Украина громко кричит о том, что Россия уничтожает склады, где хранилось продовольствие, однако это лукавство. Офис Зеленского пользовался гарантиями безопасности и размещал там вооружение, которое позже оказывалось на полях СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Таким образом, главная задача Москвы – уничтожить незаконное скопление техники и снарядов. Кроме того, наши удары приходятся и по местам хранения топлива. То есть решается целый комплекс задач. Удары по столь важному транспортному узлу – необходимы», – подчеркивает Онуфриенко.
«Поражение портовых объектов является началом новой кампании возмездия за террористический акт на Крымском мосту. Все это имеет значение не только в СВО, но и в плане глобальной безопасности. В этих портах хранились вооружения, которые не только поступали на фронт к украинским солдатам, но и оказывались на теневых рынках за границей», – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
Ранее командование ВСУ признало, что в ходе российских авиаударов пострадала инфраструктура в одном из портов Одесской области. Отмечается, что ракеты «Оникс» и Х-22 в ночь на среду повредили зерновой и масляный терминалы. Кроме того, подчеркивается, что началось возгорание в резервуарах и оборудованиях для загрузки.
Одновременно ракетами были поражены промышленный объект и два склада в Одесском районе. Мэр города Геннадий Труханов назвал удары возмездия самой масштабной атакой с начала СВО. Он также охарактеризовал прошедшую ночь как «ужасную» и отметил, что ВС РФ использовали ракеты и беспилотники при атаке на областной центр.
В Минобороны сообщили, что в ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.