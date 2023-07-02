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В Белоруссии заявили о заинтересованности в переговорах по Украине
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Белоруссия не напрашивается в посредники для переговоров по Украине, но готов сыграть свою роль при необходимости, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич в интервью телеканалу СТВ.
Минск готов предоставить все, что у него есть, поделиться с кем необходимо тем, что у него есть, подчеркнул он. Амбразевич добавил, что, если сложатся обстоятельства, Минск будет «первым в очереди» для такого рода переговоров, передает РИА «Новости».
Он также не стал скрывать, что в этом есть интерес Белоруссии, поскольку она хочет гарантии безопасности для себя.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обратив внимание индийского лидера на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем.
Зеленскому объяснили, что означает возврат Украины к границам 1991 года
Рогов: Возврат Украины к границам 1991 года означал бы пребывание в одном государстве с Россией
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Возвращение Украины к границам 1991 года является отличной инициативой Владимира Зеленского, поскольку это бы означало восстановление единого государства с Россией, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов напомнил, что в 1991 году Россия и Украина входили в одно государство, столицей которого была Москва. Глава движения «Мы вместе с Россией» отметил, что в данном вопросе он согласен с Зеленским, «давно нам пора выходить на эти границы».
Одиннадцать двенадцатых того года, добавил Рогов, Россия и Украина находились в одном государстве. В таких границах Москва и Киев могли выйти на мирное урегулирование, передает ТАСС его слова.
При этом Рогов уверен, что Зеленский в действительности не заинтересован в мирном урегулировании. При любом мире, добавил он, нынешнего президента Украины «сразу сносят», поскольку люди начнут задавать вопросы о том, почему они так плохо живут и почему чиновники так много воруют, а возможности объяснять все вооруженным конфликтом уже не получится. Зеленский будет делать все, чтобы боевые действия продолжались, заключил Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.
В Европу прибыл спецсамолет США для ядерного мониторинга
Flightradar24: В Европу прилетел американский спецсамолет для ядерного мониторинга
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Американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для ядерного мониторинга и взятия проб атмосферного воздуха с целью контроля за радиоактивными выбросами, прибыл в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов в режиме реального времени.
Спецсамолет ВВС США, как утверждается, 30 июня прибыл на авиабазу Ханья на Крите, откуда в Черноморский регион часто вылетают разведывательные дроны RQ-4B Global Hawk и самолеты RC-135W Rivet Joint, пишет «Московский комсомолец».
Сенатор Константин Долгов ранее призывал ожидать любых провокаций со стороны противника. По его мнению, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о реальной подготовке ВСУ к разработке собственного ядерного арсенала или к предстоящему удару по Запорожской атомной станции.
Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь отмечал, что в преддверии саммита НАТО украинские власти могут перейти к нагнетанию ядерной истерики. Он обращал внимание, что попытки организовать диверсии на ЗАЭС уже имеют место.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти способах, которыми ВСУ могут попытаться навредить России в преддверии саммита НАТО.
Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе
Американский журналист Хинкл восхитился новыми красивыми домами в Мариуполе
Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором житель Мариуполя показал квартиру в новом жилом комплексе.
Хинкл написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что президент России Владимир Путин «построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе», передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры, в том числе Художественный музей им. Куинджи и Мариупольский драмтеатр. Также в городе начали восстанавливать железнодорожный вокзал.
Директор ЦРУ похвастался возможностями вербовки на фоне конфликта на Украине
Директор ЦРУ Бернс: Конфликт на Украине улучшил возможности для вербовки агентов в России
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что благодаря конфликту на Украине у американской стороны появилась уникальная возможность для вербовки агентов в России.
Бернс, выступая с лекцией в Великобритании, рассуждал о том, что якобы имеющее место недовольство ходом специальной военной операцией со стороны людей в российском руководстве дает ЦРУ – разведывательной службе, «работающей с людьми», – возможность, которая «выпадает раз в поколение», передает РИА «Новости».
«Мы не позволяем себе ее упустить», – приводит слова Бернса Reuters.
Ранее сенатор Константин Долгов заявил, что американские спецслужбы постоянно пытаются вербовать российских дипломатов, поскольку главная цель Вашингтона – развалить Россию изнутри. Нашим сотрудникам необходимо быть внимательными, бдительными и не поддаваться на провокации, предупреждал он.
Военный эксперт оценил просьбы Украины к Западу о поставках военных кораблей
Военный эксперт Сивков: Запад может поставить Украине лишь устаревшие боевые корабли
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Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска. Вместе с тем, даже для того, чтобы поставить их на вооружение ВСУ, потребуется достаточно много времени. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Украина попросила у Запада современные военные корабли.
«Если страны Запада и решатся поставить Украине военные корабли, то это будет скорее всего то, что строилось в 80-х годах прошлого века. Англичане или американцы не передадут свои самые совершенные образцы Украине, точно также как они не передали ей свои самые последние танки», – рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.
«Как мне кажется, Украина может рассчитывать в лучшем случае на американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», вероятно даже списанные. Кроме того, страны НАТО могут поставить устаревшие французские и итальянские корабли, схожие по характеристикам с американскими», – отметил он.
«Однако, если и когда переданные западными странами корабли войдут в состав украинского флота, они станут законной военной целью. Мы имеем все возможности для того, чтобы уничтожать их противокорабельными ракетами в море и в целом применять широчайший спектр средств поражения», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем, конечно, это будет для нас крайне неприятно в военном плане. Но на сегодняшний день я не думаю, что Киеву вот так сразу возьму и дадут. Это дело длительное. Необходимо сами корабли привести в порядок, сформировать и обучить экипаж, организовать логистику и так далее», – заключил Сивков.
Ранее командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне.
Как указал Неижпапа, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря». Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.
Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден. Военный эксперт Айтеч Бижев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, так будет и в этот раз.
Напомним, ранее ВМС Украины осуществляли безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море.
«Варяг»: Российские военные теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Российский военный: ВС России теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Позиционные бои идут за поселок Белогоровка в ЛНР, российские военные пытаются оттеснить ВСУ, рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным «Варяг».
Он рассказал РИА «Новости», что на этом участке за ВСУ круглосуточно наблюдают российские войска, проводится разведка. Он отметил, что украинские боевики хорошо вооружены, но российские военные не хуже и стараются максимально противодействовать.
Ранее сообщалось, что бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике.
Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
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Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили наступающие силы ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой, уничтожена живая сила боевиков, сообщил руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены минометный расчет в районе Золотой Нивы, гаубица «Мста-Б» – в районе Новый Комар и пикап с националистами – в районе Пречистовки, передает ТАСС.
Скопления украинских боевиков поражены силами армейской авиации в районе Урожайного, там же уничтожены три боевые бронированные машины. Кроме того, украинские националисты уничтожены в районе Макаровки и Новодонецкого.
На Запорожском направлении, продолжил Чехов, воздушная разведка вскрыла, а затем была уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В районе Гуляйполя и Малой Токмачки артиллерийским огнем уничтожены минометные расчеты. В районах Степового, Верхней Терсы и Луговского уничтожены две буксируемые гаубицы в Степногорске и автомобильная техники с боевиками. Кроме того, ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два украинских беспилотника «Лелека» и один «Фурия».
Помимо этого, группировка «Восток» в районе Угледара уничтожила значительное количество боевиков и техники противника. Как подчеркнул Чехов, это произошло благодаря грамотному управлению боевыми расчетами командиром полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки полковником Евгением Смирновым, который управлял расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек».
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР).
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления
Рогов: Украина готовится ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области
Вооруженные силы Украины готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что контрнаступление может начаться со дня на день, в любой момент. По его словам, сейчас украинская армия пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск, это делается для того, чтобы скрыть местонахождение основных сил, передает РИА «Новости».
Как указал Рогов, Киев может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.
Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
Бои на Украине показались наемникам из США страшнее Ирака и Афганистана
DB: Наемники из США назвали бои на Украине более жестокими, чем в Ираке и Афганистане
Американские наемники, участвовавшие в боях на Украине на стороне ВСУ, оказались шокированы жестокими столкновениями и обстановкой на передовой, пишут СМИ США.
Так, «солдат удачи» с позывным «Бам» сказал изданию Daily Beast, украинский конфликт «намного страшнее» войн в Ираке и Афганистане, где он также участвовал.
«Худший день в Афганистане и Ираке – это спокойный день на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».
Также наемник считает, что у украинских военнослужащих слабый уровень подготовки. По его словам, в ВСУ много «тупых добровольцев», которым на поле боя делать нечего.
Морской пехотинец Оффенбекер со своей стороны назвал события на фронте «ужасным дерьмом». Российские войска, рассказал он, давят противника артиллерией и танками. Оффенбекер признался, что отговаривал друзей вступать в ряды наемников, которые воюют на стороне украинских националистов.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала.
Киев попросил у Запада средства борьбы с российскими «Ланцетами»
Советник главы МО Украины Сак: Киеву остро нужны средства борьбы с российскими БПЛА «Ланцет»
Украинским вооруженным силам остро нужна западная техника, которая бы позволила бороться с российскими БПЛА «Ланцет», заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.
Сак в интервью британской The Daily Telegraph заявил, что, по данным украинской разведки, Россия начала вкладывать большие средства в производство «Ланцетов». По его словам, в Киеве этим обеспокоены.
«Не будем хвалить русских, но это («Ланцеты» – прим. ВЗГЛЯД) неплохое оружие», – приводит его слова ТАСС.
Как пишет издание, относительно дешевый российский беспилотник способен выводить из строя намного более сложную и дорогостоящую технику противника. Отмечается, что от маневренного БПЛА защитить западные танки, поставленные украинским вооруженным силам, сложно.
Сак считает, что помочь Украине могла бы Германия, поставив ВСУ зенитные самоходные установки «Гепард». Советник украинского министра отметил, что «Гепарды» обладают высокой мобильностью, они оснащены хорошими радарами, которые можно интегрировать в систему ПВО.
Также Сак отметил, что Киев добивается от западных союзников поставок средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, это важный элемент борьбы с беспилотниками, однако у ВСУ его «слишком мало».
Первые «Гепарды» Украина получила от Германии еще в августе прошлого года. До конца 2023 года Берлин обещал передать ВСУ 45 таких установок. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении «Гепардов» в ходе спецоперации.
Американские СМИ писали, что российский беспилотник «Ланцет» представляет собой одну из величайших угроз для украинских военных.
ВМС Украины призвали Запад поставить современные военные корабли
Командующий ВМС Неижпапа: Украина рассчитывает получить от Запада военные корабли
Украина надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне, заявил командующий военно-морских сил страны вице-адмирал Алексей Неижпапа.
Как указал Неижпапа, Украина ожидает получить от Запада больше современных кораблей, в том числе корабли, которые имеют достаточную мощность, чтобы служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне, передает РИА «Новости».
По его словам, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря».
Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.
Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден.
Российские войска на Донецком направлении отразили за сутки 11 атак ВСУ
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Российская армия за минувшие сутки успешно отразила 11 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, в том числе в районе Артемовска и Марьинки, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ уничтожили около 360 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».
Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Григоровка ДНР уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в ДНР и ЛНР.
В Минобороны заявили, что российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Терны, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
В пресс-службе добавили, что в ЛНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, а за сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, а также две гаубицы Д-30.
Как указали в ведомстве, на Южно-Донецком направлении отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское ДНР, а на Времевском выступе в ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Минобороны указало, что на Запорожском направлении российская армия нанесла удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.
Отмечается, что потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» поразили наступающие силы ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой, уничтожена живая сила боевиков.
Сенатор: Россияне не поверили в «страшилки» Киева о захвате Крыма
Сенатор Цеков: Киеву не удалось запугать желающих отдыхать в Крыму
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Меры безопасности при въезде в Крым усилены после теракта, из-за этого скапливается очередь. Но мы видим, что никакие попытки Киева запугать россиян, не увенчались успехом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей.
«Я сам сегодняшней ночью пересекал Крымский мост, по направлению из Крыма на материк. В этой части моста движение достаточно быстрое. А вот из краснодарского края очередь действительно большая. Но пропускные пункты работают очень интенсивно. Крымские власти делают все, чтобы уменьшить очередь и минимизировать неудобства для тех, кто едет к нам на отдых», – рассказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Вместе с тем, сама по себе очередь показательна в плане того, насколько Крым интересен россиянам. Люди понимают, что есть определенные сложности, но они готовы с ними мириться ради комфортного отдыха в живописном месте», – отметил он.
«Все страшилки, которые Киев пытался нам навязать в части своего контрнаступления и захвата полуострова не напугали не только жителей полуострова, но и россиян в целом. ВСУ обещали захватить Крым еще в мае, тем временем наступил июль, а их не то, что в Крыму нет, но они и не могут ничего сделать даже с первой линией обороны», – рассуждает парламентарий.
«Безуспешными остаются и различные попытки противника вести атаку беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, довольно быстро удается восстановить железнодорожное полотно, на котором регулярно совершаются диверсии. Конечно, наши спецслужбы во многом работают на опережение, чтобы не допустить терактов в принципе и обезопасить мирную жизнь», – убежден он.
«Очевидно, что именно поэтому люди едут к нам, не боятся никаких угроз и с пониманием относятся к введенным мерам безопасности. Жизнь и здоровье жителей и гостей полуострова остается приоритетом для крымских властей», – заключил Цеков.
Ранее стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей. В воскресенье утром министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что протяженность затора увеличилась до 6,5 км, время ожидания составляет до 3 часов.
В свою очередь советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков накануне заверил, что власти региона делают все возможное для быстрого пропуска туристов по Крымскому мосту. Он напомнил, что Крымский мост находится в федеральном подчинении, и отметил, что вопросы пропускного режима и мероприятий по досмотру определяет Минтранс России. Минтранс России со своей стороны призвал путешественников заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы досмотр проходил быстрее.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. По его словам, проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс России.
Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в очереди на Керченскую переправу находится 303 транспортных средства, расположенных на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Уточняется, что за минувшие сутки два парома перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров.
Напомним, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Позднее на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow.
В свою очередь российские специалисты проявили высочайший профессионализм и уже в марте на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, было запущено движение небольших грузовых машин и порожних грузовиков по автомобильной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планировалось завершить к середине лета, но в итоге движение по второму железнодорожному пути открыли с опережением графика.
В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России обезопасить сухопутный коридор в Крым после ударов ВСУ по Чонгарскому мосту.
Трамп отреагировал на оговорку Байдена про Ирак
Трамп после оговорки Байдена про Украину обвинил президента США в некомпетентности
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Действующий президент США Джо Байден подводит свою страну на грань Третьей мировой войны, уверенность в этом выразил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на крупном митинге в Южной Каролине.
Трамп повторил обещание, что если одержит победу на предстоящих президентских выборах в США, то сможет оперативно разрешить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
При этом Байден, по его словам, подводит страну на грань Третьей мировой войны, поскольку «ни черта не соображает, что делает». Трамп подчеркнул, что по ошибке назвать Украину Ираком нельзя. Тем более нельзя сделать это дважды, добавил он.
Трамп добавил, что ситуация в отношениях с Россией такова, что «лучше не ошибаться в решениях». Мир на пути к Третьей мировой, предостерег он, добавив, что нынешний президент США «вопиюще некомпетентен».
Напомним, Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России, заявил, что Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке». В Кремле выразили надежду, что президент США все-таки имел в виду Украину.
В США рассказали о решении ВСУ из-за проблем с танками Leopard
ВСУ ломают вооружение и технику НАТО, чтобы не идти в бой, рассказал американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Он рассказал, что «русские назначили награду за каждый подбитый танк», что привело к тому, что «каждый русский на передовой высматривает этот танк». Поэтому, по его словам, те, кто управляет танком Leopard, сдают назад на мины и подрываются, чтобы не идти в бой, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.