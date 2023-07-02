Президент Палестины поддержал действия властей России во время мятежа Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником Путин отметил высокий профессионализм работников и ветеранов речного и морского флота 2 июля 2023, 10:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в воскресенье. «Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны, формировании единого экономического пространства, в развитии социальной сферы. Многие поколения ваших предшественников — моряков и речников – трудились с полной отдачей, настойчиво добивались поставленных целей», – передает ТАСС текст поздравления. Президент убежден, что отрасль развивается и набирает темпы благодаря высокому профессионализму, приверженности традициям ветеранов. Глава государства отметил стремительное развитие пассажирских и грузовых перевозок, береговой и логистической инфраструктуры, а также добавил, что безопасности судоходства уделяется приоритетное внимание, равно как внедрению инноваций и управленческих решений, повышению качества услуг. «Впереди у вас серьезные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнерских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов», – подытожил глава государства, пожелав работникам отрасли успехов в реализации намеченных целей и всего наилучшего. Херш: Разведка США заявила об усилившейся позиции Путина после мятежа 29 июня 2023, 18:17 Текст: Ольга Иванова

Разведывательное сообщество США полагает, что президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, американская разведка осознала неизбежность конфликта между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в январе. Источник считает, что силы «Вагнера» были готовы рисковать и платить высокую цену, что было очень полезно при наступательных операциях в ходе СВО, но армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки, передает РИА «Новости». Вместе с тем Пригожин отказался принимать стратегию основной российской армии, которая перешла от завоевания к «защите того, что у них уже было». Глава ЧВК продолжил наступление на Артемовск. «Вместо создания общественного кризиса от отдачи под трибунал Пригожина Москва просто удержала ресурсы и позволила Пригожину израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, обрекая его на отставку», – рассказал источник. «Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Пригожина. Довольно умно», – отметил источник. События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер». ВЦИОМ: Действия Путина одобряют более 78% россиян 30 июня 2023, 12:14 Текст: Александра Юдина

Уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину составляет 78,6%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. На сайте ВЦИОМ указано, что на вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента сократился на 1,3 п. п. и составил 74,8%. Также деятельность правительства России одобрили 50,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 51,7% респондентов, о доверии Мишустину заявили 60,9% опрошенных. Уровень поддержки «Единой России» составил 37,9%, КПРФ – 10,4%, ЛДПР – 9,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,6%, «Новых людей» – 4,3%. В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Новости СМИ2 Глава Роскосмоса рассказал о судьбе МКС Глава Роскосмоса Борисов: После 2030 года МКС перестанет существовать в нынешнем виде 30 июня 2023, 21:08 Текст: Ольга Никитина

Международная космическая станция (МКС) перестанет работать в ныне существующем виде после 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Борисов напомнил, что по решению правительства работа российского сегмента МКС продлена до 2028 года, но после 2030 года станция «перестанет существовать в том виде, в каком сейчас есть». Он допустил два возможных варианта: МКС либо будет управляемо затоплена, либо переориентирована для других целей, передает ТАСС. Кроме того, Путин и Борисов обсудили работу в космосе частных компаний. Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний мир не рухнул

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Антироссийские санкции и уход западных компаний из России не привели к критическим последствиям, при этом отечественные компании расширили свои возможности, для них высвободились новые направления, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». «Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления. В результате вся экономика двигается вперед», – цитирует президента ТАСС. Он подчеркнул, что для страны важен вклад каждого гражданина, коллектива предприятия, молодых творческих научных бизнес-команд, важны инициативы, направленные на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала. Новости СМИ2 Путин: В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых государствах на это надеялись. «Свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. И неслучайно в ходе этого конкурса многие крупные компании поддержали этот конкурс, это неслучайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», – цитирует его ТАСС. Также Путин отметил, что России необходима целенаправленная политика продвижения отечественных брендов, такие программы должны быть во всех регионах. «Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях – в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа. Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что необходимо сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть. Путин назвал перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями

Фото: photo.roscongress.org

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин считает очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» он обещал обсудить эту тему с руководством Роскосмоса. На форуме он пообщался с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие «Кипр» из Сергиева Посада. Темкин рассказал президенту о том, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в низком космосе на высотах до 200 км, в то время как все современные спутники работают на высотах от 500 км, передает ТАСС. «Я обязательно с ним (с главой Роскосмоса Юрием Борисовым) поговорю. Это очень интересное и перспективное направление… Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята и нужно активно здесь работать, пока она не занята. Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю!» – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что любая монополия и доминирование не могут продолжаться вечно, российские компании уже готовы к конкуренции, необходимо помочь им раскрутиться. Новости СМИ2 Муфтий: Визит Путина в Курбан-Байрам в Дагестан показал уважение президента к мусульманам Глава Духовного собрания мусульман Альбир Крганов прокомментировал посещение Путиным старейшей в России мечети в день мусульманского праздника

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я сопровождал Владимира Путина во время его первой поездки в Дагестан более 20 лет назад. И уже тогда президент говорил о том, что наши недруги будут пытаться разобщить российское общество в том числе по религиозным линиям. Но нашим противникам не удастся этого сделать», – сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Альбир Крганов. В среду – в день, когда мусульмане отмечали праздник Курбан-Байрам – президент России посетил Джума-мечеть в Дербенте. «Приезд Путина в Дагестан во время одного из самых значимых праздников исламского мира Курбан-Байрам показал глубочайшее уважение президента и к мусульманам, и к жителям республики. Примечательно, что он посетил старейшую в России мечеть – дербентскую Джума-мечеть – где молятся как сунниты, так и шииты. Это глубоко символично и показывает, как у нас в России мирно живут представители всех конфессий и их деноминаций», – пояснил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. «Все мусульмане России, а также дагестанский народ, муфтият и духовный лидер мусульман Дагестана шейх Ахмад-хаджи Афанди крайне признательны главе государства за столь высокое внимание к республике и к нашим духовным ценностям. Особенно всех поразило, когда Путин подошел пообщаться с людьми около фонтана в парке имени Низами Гянджеви. Это вызвало восторг у местных жителей», – признался собеседник. «Кстати, когда председатель общины Джума-мечети Сеид-Яхья Сеидов подарил Путину Коран, глава нашего государства, помимо слов благодарности, заметил, что у нас, в отличие от «многокультурной» Европы, осквернение чувств верующих карается законом. Поэтому у нас невозможно такое, как в Швеции, где полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма», – напомнил религиозный деятель. «На прошлой неделе я был в Ливане, и там тоже все знают и восхищаются тем, как у нас закон защищает духовные основы государства, заключающиеся в уважении традиционных для России религий и конфессий. Я сопровождал Путина во время его первой поездки в Дагестан более 20 лет назад. И уже тогда президент говорил о том, что наши недруги будут пытаться разобщить российское общество в том числе по религиозным линиям. Но нашим противникам не удастся этого сделать», – рассказал собеседник. Ранее в рамках рабочей поездки в Дагестан президент России Владимир Путин посетил архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала» и дербентскую Джума-мечеть – это памятники федерального значения и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Путину доложили о развитии туризма в Дагестане и перспективах расширения соответствующей инфраструктуры. «Мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма. У России огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал. По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире», – сказал президент. Главу государства сопровождали полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, глава Дагестана Сергей Меликов и представитель республики в Совете Федерации Сулейман Керимов. Цитадель Нарын-Кала построена в VI веке и является частью древней оборонительной системы Дербента. Что касается Джума-мечети, то там сохранились все основные постройки возведенного в VIII веке комплекса: главное здание соборной мечети, медресе и жилые строения. Лавров рассказал, как «состряпали» ордер МУС на «арест» Путина Лавров: Прокурора МУС заставили принять решение об ордере на «арест» президента Путина 30 июня 2023, 13:48 Текст: Ольга Никитина

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) принял решение об ордере на «арест» президента России Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ордер МУС в отношении российского президента и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью, передает ТАСС слова Лаврова. Он пояснил, что англосаксы заставили прокурора МУС – этнического пакистанца, у которого есть британский паспорт, – составить данный документ. При этом неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями, напомнил министр. Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными. Новости СМИ2 Путин призвал «Деловую Россию» представить предложения по снижению давления на бизнес 30 июня 2023, 17:12 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин рекомендовал Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» представить предложения по внесению в уголовное законодательство изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес. Поручение дано по итогам встречи с членами «Деловой России», состоявшейся 26 мая 2023 года. «Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес, а также совершенствование учета преступлений в данной сфере», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ранее Путин заявлял о необходимости снизить число проверок бизнеса. Путин рассказал Моди об отказе Киева от дипломатического решения конфликта Кремль: Путин обратил внимание Моди на отказ Киева от дипломатического решения конфликта 30 июня 2023, 16:09 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обратив внимание индийского лидера на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем, сообщили в Кремле. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля, говорится, что Моди в связи с событиями 24 июня выразил Путину понимание и поддержку решительных действий властей России, направленных на защиту законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности россиян. Кроме того, стороны отметили важность дальнейшей реализации крупных совместных проектов в разных сферах и констатировали значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала 2023 года. Особое внимание в ходе переговоров уделялось взаимодействию по линии ШОС и «Группы двадцати», в которых Индия сейчас является председателем, а также в формате БРИКС. Также Моди проинформировал российского лидера о своих международных контактах, включая недавний визит в столицу США. Затронули Путин и Моди и ситуацию вокруг Украины. Российский лидер дал оценку ситуации в зоне СВО, обратив внимание собеседника на категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта, говорится в сообщении Кремля. Разговор, состоявшийся по инициативе индийской стороны, носил содержательный и конструктивный характер, добавили в Кремле. Главы государств подтвердили взаимный настрой на укрепление «особо привилегированного стратегического партнерства» между Россией и Индией, говорится в заявлении по итогам телефонного разговора. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала итоги визита Моди в США. Новости СМИ2 Politico: США считают мир неготовым к России без Путина 30 июня 2023, 14:20 Текст: Алексей Дегтярев

Американская сторона не хотела бы дестабилизации в России, мир не готов к России не под управлением ее президента Владимира Путина, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников из США и других стран. США не нужна нестабильность России, которая может перейти на Европу, заявил бывший сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор, передает ТАСС. Администрация президента США Джо Байдена, прорабатывая реакцию на попытку мятежа группы «Вагнер», поднимала вопросы о стабильности в России, пытаясь сохранить осторожность в своей риторике, чтобы не укрепить подозрения в поддержке смены российского руководства. Нестабильность в России может иметь глобальные последствия, сказал неназванный американский чиновник. Он указал, что российские институты также в случае смены власти могут оказаться неустойчивы. «Будет затронуто все – от глобальных поставок нефти, газа и обогащенного урана до сельского хозяйства и продовольственной безопасности», – сказал дипломат из Центральной Азии. Путин призвал сделать основой рынка отечественные товары 29 июня 2023, 15:57 Текст: Вера Басилая

Необходимо сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть, заявил президент России Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». «Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения, нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройство городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения: экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент уверен, что все «в наших силах», для этого созидательного пути развития все есть. «Уже сейчас наши компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а подчас и превосходят их. И я уверен так оно и будет, и вот это превосходство вот в этом смысле – не копировать, а именно идти на шаг впереди», – подчеркнул Путин, добавив, что бывает и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно. Ранее Путин на форуме ПМЭФ предложил новую хозяйственную модель России. Новости СМИ2 Путин ознакомился с программой, способной «узнать человека» за долю секунды Путину на полях форума АСИ продемонстрировали систему, способную «узнать человека» за 0,2 секунды 29 июня 2023, 16:43 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин осмотрел выставку перспективных отечественных компаний, организованную Агентством стратегических инициатив (АСИ) на площадке форума «Сильные идеи для нового времени», где ему была продемонстрирована способная «узнать человека» за 0,2 секунды программа. Отмечается, что возможность продемонстрировать главе государства свои работы получили те, кто одержал победу и в конкурсе новых отечественных брендов – среди них есть ряд инновационных разработок, а именно: предназначенные для электротранспорта зарядные станции «Яблочков», промышленные 5D-принтеры Stereotech и интерактивное оборудование NexTouch, передает РИА «Новости». Путин осмотрел новинки, созданные победителями в номинации «Информационные технологии». В частности, президент ознакомился с продуктом бренда Pix Robotics, который выпускает ПО для бизнес-аналитики и роботизации, а компания VR Concept создала многопользовательскую программную платформу для работы с любой 3D-моделью в виртуальной реальности, позволяющую ускорить анализ такой документации вдвое и выявить на 30% больше критичных ошибок. Кроме того, главе государства показали работу системы распознавания лиц Ovision, которую применяют на входах в здания и помещения – программа способна «узнать человека» за 0,2 секунды, даже если он пришел в очках или в шапке. Путин принимает участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Нововведением этого года станет конкурс российских брендов, который проводится по поручению главы государства. Задача конкурса – показать разнообразие отечественных продуктов и услуг самого широкого спектра и настроить системный механизм их поддержки на уровне правительства, регионов и институтов развития. Песков: Весь Дербент встречал Путина Песков: Жители Дербента показали абсолютную поддержку Путина 29 июня 2023, 13:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в среду в Дербенте сам решил выйти к ждущим его сотням людей, хотя вокруг него действует особый санитарно-эпидемиологический режим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Рекомендации, которые дают специалисты, сокращаются, но в отношении президента «действует особый режим по понятным причинам», сказал Песков, передает ТАСС. Он отметил, что жители Дербента продемонстрировали «поразительную» поддержку главе государства, потому президент не смог отказать людям в том, чтобы они его поприветствовали. «Весь город вышел буквально встречать президента», – заявил Песков. Напомним, Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Новости СМИ2 Путин обсудил с Борисовым работу в космосе частных компаний Путин обсудил с главой Роскосмоса Борисовым работу на низких орбитах частных компаний 30 июня 2023, 20:15 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин обсудил с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым работу в космосе частных компаний, в частности для освоения орбит до 200 км. «Вчера на форуме АСИ, наверное, вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 км. Там проблемы, связанные с двигателями прежде всего, чтобы держать эту высоту. Это частные компании», – приводит слова Путина ТАСС. Президент упомянул, что недавно общался с Борисовым на эту тему, и глава Роскосмоса высказал предложение, чтобы частные компании «привлекать к космосу». Ранее в Кремле сообщали, что Путин в пятницу проведет встречу с Борисовым.