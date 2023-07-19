Чернышенко призвал не делать поспешных выводов в отношении Исинбаевой

Чернышенко призвал выступить против поспешных выводов в отношении Исинбаевой

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал опираться на факты и не делать поспешных выводов в отношении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Чернышенко признался, что сам знаком с ситуацией вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой лишь по «противоречивым сведениям» в СМИ. Он заявил, что нужно с уважением относиться к тому, что она одна из величайших российских спортсменок, и призвал разобраться в фактологии: кто что сказал и какой текущий статус, где она находится, передает ТАСС.

Ранее министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию.

В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. В своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко пришли к выводу, что слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России.

Напомним, известные спортсмены сочли ошибкой заявление Исинбаевой. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что воинское звание никак не может носить номинальный характер. В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений».