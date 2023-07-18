США не стали обвинять Украину в теракте на Крымском мосту

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18 июля, вторник  |  Последнее обновление — 03:24  |  vz.ru
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Банк России готовится остановить разгон инфляции из-за слабого рубля

Банк России готовится остановить разгон инфляции Владимир Трефилов/РИА Новости
Инфляция в России продолжит ускоряться, и свою лепту в ее рост может внести рубль, который только за последний месяц резко просел. Эти переживания Банка России, скорее всего, выльются в повышение ставки на следующей неделе. Причем повышение может оказаться значительным. Поможет ли это рублю? Подробности...
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Киев ударил по Крымскому мосту в результате коварного плана

ВСУ вновь попытались разрушить Крымский мост Следственный комитет РФ
Украина предприняла террористическую атаку по Крымскому мосту. В результате удара погибли два человека – родители девочки, получившей серьезные травмы. Автодорожное полотно моста получило повреждения и требует ремонта. До этого беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. Как взаимосвязаны эти нападения и что необходимо сделать ВС РФ для предотвращения подобных ситуаций в будущем? Подробности...
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Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
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Как будет выглядеть Украина после окончания СВО

Специальная операция продолжается, но ее финал уже предопределен РИА Новости
Киевский режим озвучил три сценария окончания военного конфликта России и Украины. Один из них совершенно фантастический, другие более похожи на правду. Как эти сценарии выглядят с точки зрения российских интересов и почему в итоге наша страна может стремиться только к единственному из них? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Консолидация Запада становится его проблемой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Извивы словесной казуистики, продемонстрированные на саммите НАТО по украинскому вопросу, показывают: продолжение борьбы с Россией в текущей форме не является стратегическим ходом. Это реакция на множество внутренних и внешних проблем, переживаемых сейчас Западом. Подробности...

Почему провалилось первое восстание большевиков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 июля 1917 года стартовало июльское выступление – попытка большевиков в союзе с другими левыми радикалами захватить власть в столице. Мятеж был подавлен, а партии пришлось скрыться в подполье. Но спустя менее чем полгода у большевиков чудесным образом все получилось. Почему? Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев
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Конец зерновой сделки

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
Подробности...

Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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Каким способом вы завариваете чай?
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


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    «в критическом состоянии»


    Системы ПВО Украины истощены ракетными ударами России

    «выполняет задачи»


    На Северном флоте опровергли списание крейсера «Петр Великий»

    формирование из добровольцев


    Лукашенко подписал закон о народном ополчении

    Видео

    система обороны


    Как России усилить защиту Крымского моста

    рискованное судоходство


    Перевозка украинского зерна стала опасным бизнесом

    ВМФ России


    Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

    большая игра


    Конец зерновой сделки развязывает руки России

    три сценария


    Как будет выглядеть Украина после окончания СВО

    июльское выступление


    Тимур Шерзад: Почему провалилось первое восстание большевиков

    господство зла


    Дмитрий Орехов: Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

    саммит НАТО


    Тимофей Бордачев: Консолидация Запада становится его проблемой

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    США не стали обвинять Украину в теракте на Крымском мосту

    Белый дом: США не могут обвинить в атаке на Крымский мост ни одну из сторон конфликта

    18 июля 2023, 02:38

    Текст: Ольга Никитина

    Вашингтон на данном этапе «не в состоянии приписать ответственность» за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон конфликта на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

    Кирби также выступил с утверждением, что американская сторона не «не берет на себя ответственность за то, чтобы определять легитимность или нелегитимность целей, по которым наносят удары украинцы», передает ТАСС.

    Украинские националисты, по его словам, «воюют на свою страну». США не говорят Киеву, «что юридически является легитимной целью», сказал представитель Белого дома, отметив, что цели украинская сторона выбирает самостоятельно.

    Также он заверил, что Соединенные Штаты не добиваются от Украины нанесения ударов «внутри России».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».

    Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.

    НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
    НАК сообщил о террористической атаке Киева на Крымский мост
    		   
    17 июля 2023, 10:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Власенко

    Киевский режим в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал ребенок, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

    В НАК уточнили, что атака произошла в 3.05 в ночь на понедельник. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате было повреждено автодорожное полотно моста, погибли два человека, пострадал ребенок, передает РИА «Новости».

    В комитете добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

    В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.

    Коментарии (118)
    Песков: Москва знает, кто стоит за терактом в Крыму
    Песков: Россия отдает отчет в коварстве киевского режима
    		   
    17 июля 2023, 12:23
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина, российские власти знают о коварности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это все дело рук киевского режима», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Кремль не испытывает никаких иллюзий по поводу возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе», – сказал Песков.

    Говоря о ситуации с туризмом в Крыму, Песков отметил, что следует сохранять бдительность и собранность. «Все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. ... Мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», – заявил Песков.

    Он также заявил, что специальная военная операция будет продолжена, достижение всех ее целей в конечной перспективе станет ответом, в том числе на подрыв Крымского моста.

    В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.

    Коментарии (133)
    Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
    Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
    		   
    17 июля 2023, 20:41
    Фото: Александр Казаков/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.

    На ваш взгляд

     
    Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?




    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.

    Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.

    Коментарии (74)
    СК показал видео с места теракта на Крымском мосту
    СК опубликовал видео с места атаки на Крымский мост
    		   
    17 июля 2023, 12:16
    Фото: t.me/sledcom_press
    Текст: Алина Власенко

    Следственный комитет России опубликовал видео последствий украинской ночной атаки на Крымский мост.

    В ролике показана работа следователей. Видно, что пострадавшее в результате атаки дорожное полотно сильно наклонено, на проезжей части стоит помятый автомобиль.

    В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.

    Коментарии (4)
    СМИ: Системы ПВО Украины истощены ракетными ударами России
    Asia Times: ПВО Украины оказались в критическом состоянии
    		   
    17 июля 2023, 19:23
    Фото: EUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Алексей Дегтярев

    У украинских военных не получится получить преимущество на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны, полагает обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада.

    Украинская система ПВО подверглась последовательным ракетным и беспилотным ударам со стороны России, это истощило ограниченные запасы ВСУ, заявил Хонрада в статье для Asia Times, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что ВС России могут бить высокоточными ударами по военным объектам киевского режима, из-за этого системы ПВО Украины оказались в критическом состоянии.

    Поставки НАТО бывших тайваньских и других комплексов ПВО не помогут контрнаступлению ВСУ. Россия продемонстрировала, что готова наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике, заключил обозреватель.

    Ранее издание Chinatimes сообщало, что США выкупили у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, чтобы направить на Украину.

    Коментарии (5)
    Стали известны личности погибших при атаке на Крымский мост
    При атаке на Крымский мост погибли жители Белгородской области Алексей и Наталья Кулик, их дочь госпитализирована
    		   
    17 июля 2023, 10:59
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Погибшими в результате атаки киевского режима на Крымский мост оказались Алексей и Наталья Кулик, их 14-летняя дочь госпитализирована.

    Гибель женщины подтвердили в управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области, где работала Наталья Кулик. Ее охарактеризовали как доброго и светлого человека.

    «Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе. Еще не можем понять и принять это», – рассказала RT коллега погибшей Дарья Бычкова.

    В свою очередь соседка погибших Валентина Чернова сообщила, что семья была хорошей. Алексей работал водителем на КамАЗе.

    В ночь на понедельник киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте.

    В результате ЧП пострадала девочка, она доставлена в реанимацию Темрюкской центральной больницы. Ее родители погибли. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.

    Коментарии (20)
    Украина захотела продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России
    Президент Украины Зеленский намерен продолжить поставку зерна по Черному морю без участия России

    17 июля 2023, 17:37

    Текст: Вера Басилая

    Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

    Он заявил, что было два соглашения: Украина, Турция, ООН и Россия, Турция, ООН. По словам Никифорова, Москва расторгает свои договоренности с генсеком ООН (Антониу) Гутерришем и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что с Россией у Украины не было договоренностей по зерновой сделке. По его словам, президент Украины дал распоряжение МИД подготовить официальные сигналы ООН и Турции для ответа с их стороны продолжать украинскую инициативу.

    Ранее в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины.

    В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.

    Между тем стало известно, что компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.

    Напомним, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена.

    После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

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    Коментарии (33)
    Идущим на Украину судам отказали в страховке после выхода России из зерновой сделки
    Идущим на Украину судам отказали в страховании после выхода России из зерновой сделки
    		   
    17 июля 2023, 15:36
    Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.

    Источник ТАСС предположил, что направляющимся судам в украинские порты откажут в страховании. Маловероятно, что кто-то согласится из-за отсутствия гарантий безопасности страховать такие суда.

    Ранее в российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.

    Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена. После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

    Коментарии (7)
    Глава ЕС решил не приглашать Зеленского на саммит Евросоюза
    Vanguardia: Глава Евросовета Мишель передумал приглашать президента Украины Зеленского на саммит ЕС

    17 июля 2023, 13:34

    Текст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), но украинская тема будет там обсуждаться, сообщила испанская газета Vanguardia.

    Издание пишет, что Зеленский просил участвовать каким-либо образом на саммите ЕС, но Мишель передумал его приглашать. По данным газеты, лидеры стран Евросоюза будут обсуждать ситуацию на Украине в рамках вопроса продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».

    Источники издания сообщили, что на саммите страны Латинской Америки и Карибского бассейна выскажут свое мнение, как положить конец украинскому конфликту.

    Саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе.

    Ранее Financial Times писала, что Европейский союз и Североатлантический альянс могут столкнуться с проблемами из-за низкого уровня поддержки украинского лидера Владимира Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО.

    Коментарии (14)
    Медведев после атаки в Крыму призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами
    Медведев на фоне атаки на Крымский мост призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками
    		   
    17 июля 2023, 12:03
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Террористы понимают только язык силы и действовать против них нужно «негуманными методами», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне украинской атаки на Крымский мост.

    Медведев подчеркнул, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями – они понимают только язык силы, «совсем негуманные методы».

    В этой связи он призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками, а начать взрывать их дома и дома их родственников.

    «Главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – написал Медведев в Telegram.

    В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.

    Коментарии (57)
    Эксперт: Сухопутный коридор является оптимальной альтернативой Крымскому мосту
    Экономист Лизан: Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор сопоставимы по времени и расстоянию
    		   
    17 июля 2023, 13:22
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Маршрут в Крым через новые территории является самой оптимальной альтернативой движению по Крымскому мосту. Дорога обладает достаточной пропускной способностью, при этом сохраняются необходимые меры безопасности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым, после теракта на Крымском мосту.

    «Маршрут в Крым через Мариуполь и новые территории стал востребован еще после первого теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года. Только в первые месяцы по этой магистрали на полуостров направлялось от 300 до 700 машин в сутки. Грузовой транспорт до сих пор идет по этому транспортному коридору», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «За это время там не было никаких чрезвычайных ситуаций, поэтому совершенно логично и правильно направить по этому коридору и легковой транспорт. Кстати, соответствующие поручения президент России Владимир Путин давал, когда на подъезде к мосту образовалась пробка из-за досмотровых мероприятий», – отметил он.

    «Сейчас, когда пропускная способность моста сократилась, других альтернатив нет. Паром, скорее всего, оставят только для транспортировки тех, кто сейчас застрял на подъездах к мосту, а дальше будут использовать для перевозок местных жителей», – рассуждает собеседник.

    «Пропускной способности транспортного коридора через Северное Приазовье даже с учетом двухполосной дороги на большинстве участков однозначно хватит. Тем более, что в Росавтодоре обещали к сентябрю уже полностью сдать в эксплуатацию трассу Р-280, соединяющую Ростов-на-Дону, Мариуполь и Крым. В целом на этом направлении ведется большая работа по дорогам, поскольку они активно используются в рамках и военной логистики», – сказал Лизан.

    «Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор примерно сопоставимы по времени и расстоянию. Безусловно, многое зависит от того, куда именно направлялись туристы. Сейчас, например, проще попасть в Евпаторию, нежели в Феодосию. Досмотр на маршруте через новые территории тоже есть, это важный элемент безопасности», – добавил он.

    «Что касается самого Мариуполя, говорить о том, что город сильно выиграет от этого с экономической точки зрения, не приходится. Вместе с тем какая-то часть путешественников будет заезжать, делать там остановки и как-то поддерживать местный бизнес. Кроме того, благодаря маршруту через новые территории жители большой России познакомятся с Новороссией», – отметил Лизан.

    Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун. По его словам, пока невозможно прогнозировать, как скажется возможное увеличение потока машин через Мариуполь, но город готов к этому.

    В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

    Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер Марат Хуснуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минтранса Виталий Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов доложили президенту о последствиях атаки на Крымский мост. Он уточнил, что сейчас Хуснуллин по поручению главы государства вылетает в регион.

    Вечером президент проведет совещание о ситуации на Крымском мосту. Также Путин поручил организовать работу по обеспечению помощи людям, находящимся в пути на крымском направлении. Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.

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    Хуснуллин: Железнодорожные опоры Крымского моста не пострадали
    Вице-премьер России Хуснуллин: Опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали
    		   
    17 июля 2023, 16:40
    Фото: Сергей Леваненков/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали после террористической атаки, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

    Как указал Хуснуллин, водолазы заканчивают обследование опор. По его словам, предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают, а через два часа будет информация на совещании, где будет намечен план дальнейших действий, передает РИА «Новости».

    Ранее он сообщил, что через несколько часов может быть принято решение о возобновлении движения.

    Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.

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    Названы понесенные Россией убытки из-за зерновой сделки
    РЗС: Зерновая отрасль России потеряла 1 млрд долларов из-за зерновой сделки
    		  
    17 июля 2023, 18:59
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Зерновая отрасль Россия в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

    По его словам, в результате сделки потери понесли производители удобрений, продление зерновой сделки наносило существенный ущерб российским зерновым поставкам, передает РИА «Новости».

    Злочевский отметил, что все ждут, когда исчезнет дисконт, но для этого надо будет трудиться не один год.

    Ранее Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки.

    В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.

    До этого в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.

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    Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста
    		   
    17 июля 2023, 20:19
    Фото: НАК РФ/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.

    Как указал Хуснуллин, строители и проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы. По его словам, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет. «Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего. Опоры в нормальном состоянии», – добавил он, передает ТАСС.

    Он уточнил, что движение по автомобильной части пока приостановлено. По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению, а другой пролет со второй стороны по направлению в Керчь поврежден, но в целом находится на опоре, сказал вице-премьер.

    Ранее Путин заявил, что ждет предложения по повышению безопасности Крымского моста.

    Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.

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    Эксперт: Выход России из зерновой сделки выбьет Украину с рынков продовольствия
    Экономист Лизан: Отсутствие гарантий безопасности со стороны России сделает украинское зерно нерентабельным
    		   
    17 июля 2023, 17:33
    Фото: Минобороны Турции/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Отсутствие гарантий безопасности со стороны России существенно повысит стоимость страховки кораблей, проходящих по Черному морю. Фактически это означает конец крупномасштабным перевозкам украинского зерна. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.

    «Прекращение участия России в зерновой сделке создаст совершенно иную ситуацию для черноморского судоходства. В ближайшее время власти России начнут информационную работу, в рамках которой Москва планомерно будет доносить до иностранных держав простой факт: в данной акватории ведутся военные действия, и никакие гарантии безопасности не могут быть предоставлены», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Изменившиеся реалии вынудят международные страховые компании значительно повысить стоимость оказываемых услуг. Это в свою очередь окажет колоссальное влияние на цену фрахта, что сделает покупку украинского зерна нерентабельным», – подчеркивает собеседник.

    «Теоретически офис Зеленского мог бы обойти подобные ограничения путем создания собственных страховых институтов. Тем не менее подобный выход из ситуации кажется фантастическим. В случае если судно подвергнется огню, Украине придется выплачивать колоссальные суммы. Разрушенная экономика страны попросту не потянет подобных затрат», – считает эксперт.

    «Однако изменение политики страховых компаний произойдет лишь через несколько недель. Скорее всего, первое время после выхода России из зерновой сделки часть кораблей попытаются «проскочить под шумок». Разумеется, не в интересах РФ позволить предприимчивым дельцам доставить груз до места назначения», – отмечает эксперт.

    «Правительство России и военные могут попытаться заблокировать их движение или создать очень длительную процедуру проверки. Подобные действия со стороны Москвы будут выглядеть обоснованными: акватория не является безопасной, а правительство РФ об этом неоднократно предупреждало. Соответственно, кораблям, решившим нарушить действующий режим, следует приготовиться к любым последствиям опрометчивого решения», – резюмирует Лизан.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении действия договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что РФ готова вернуться к ее реализации после выполнения поставленных условий. Подчеркивается, что решение не связано с атакой на Крымский мост.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила Турции, Украине и секретариату ООН официальное уведомление о возражении против продления зерновой сделки. В официальном заявлении дипломатического ведомства говорится, что с 18 июля РФ отзывает гарантии безопасного судоходства Черном море.

    В министерстве напомнили, что сразу после начала реализации зерновой сделки вывоз продовольствия практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу. Кроме того, в документе указано, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, которые стали главными бенефициарами соглашений.

    Кроме того, в МИД подчеркнули, что под прикрытием реализации инициативы Украина не раз совершала провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. В результате подконтрольные офису Зеленского порты и открытый РФ безопасный коридор использовались для проведения террористических актов.

    В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган констатировал, что договоренности действительно ушли в историю. Он подчеркнул, что Анкара до последнего предпринимала необходимые шаги для спасения зерновой сделки. Глава государства уточнил, что он готов обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Турцию.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки без участия России. Об этом в Facebook (запрещен в РФ) сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что инициатива не перестанет работать, если Турция согласится пропускать идущие корабли.

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