Хуснуллин: Железнодорожные опоры Крымского моста не пострадали

Эксперт: Атака на Севастополь была подготовкой ВСУ к теракту на Крымском мосту

Военный эксперт Климов: Атака на Севастополь нужна была ВСУ для разведки перед терактом на Крымском мосту

Прежде чем совершить теракт на Крымском мосту, противник попытался выявить слабые места российских систем ПВО и РЭБ в Севастополе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно о повреждении дорожного полотна Крымского моста в результате теракта. НАК заявил о причастности Украины к случившемуся.

«Наблюдается прямая взаимосвязь между воскресной атакой на Севастополь и ударом по Крымскому мосту. Противник использует тактику «малых уколов». С ее помощью производилась разведка работы наших средств противодействия. Задача ставилась следующая: выявить слабые места систем ПВО и РЭБ, а также проверить, какая техника будет задействована для отражения ударов», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Не думаю, что ВСУ хотели замаскировать планы по нападению на Крымский мост. Мы не наблюдали попыток перегрузить российские средства противодействия: количество целей со стороны противника заведомо не превышало того объема, который ВС РФ могли отразить», – подчеркивает Климов.

«Сейчас ответственным лицам предстоит выработать новые методы защиты от военных водолазов и операторов морских дронов. Найти инструменты, аналогичные тем, которые применяются в случае БПЛА: обнаружение всеми доступными способами (оптико-электронные устройства и радары), радиоэлектронное и физическое противодействие. Задача дорогостоящая, но решить ее необходимо», – добавляет в своем Telegram-канале руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

Ранее, в ночь на понедельник, в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.

Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.

В своем Telegram-канале Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», –написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.