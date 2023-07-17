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Турция отвергла сообщения о «продаже» допуска Швеции в НАТО за деньги МВФ
Вице-президент Турции Йылмаз опроверг сообщения о предложениях Анкаре денег МВФ за согласие на членство Швеции в НАТО
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Утверждения о том, что Турции за согласие на вступление Швеции в НАТО предложили деньги МВФ, не соответствует действительности, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
Йылмаз заявил, что его страна «сама выбрала свой путь» и «сама делает свою работу». Он подчеркнул, что Турция выплатила свои долги МВФ. Как заверил Йылмаз, Турция в этот «сложный период» намерена «продолжать свою успешную работу». Утверждения о роли средств МВФ в вопросе членства Швеции в НАТО Йылмаз назвал «спекуляциями», передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.
Напомним, американский публицист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден якобы предложил главе Турции Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере 11–13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО.
В США обратили внимание на взаимное недовольство Байдена и Зеленского
Hill: Саммит НАТО в Вильнюсе показал серьезные трещины в отношениях Байдена и Зеленского
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Саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, пишут американские СМИ.
Как отмечается в статье The Hill, украинскому президенту не понравилось, что Байден «не спешит ускорить прием его страны в НАТО».
Байден же, по словам автора публикации, проявил «особенное недовольство» поведением Владимира Зеленского. Так, особенно четко он заявил о неготовности Украины присоединиться к НАТО. Слова американского лидера – «к большому раздражению Зеленского» – встретили поддержку среди других участников альянса, отмечает издание, передает РИА «Новости».
При этом «недовольство» Зеленского «относительно быстро удалось подавить», продолжает The Hill, добавляя, что уже после встречи с Байденом тет-а-тет президент Украины похвалил главу Белого дома.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
Трамп назвал подталкивающие США к третьей мировой войне причины
Экс-президент Трамп рассказал, что подталкивает США к третьей мировой войне
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.
Трамп подчеркнул, что при этом сам Байден даже не может подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, последнее, что должна делать администрация Байдена, – подталкивать страну к войне. Он уточнил, что, способствуя эскалации конфликта на Украине, Белый дом фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.
Ранее сообщалось, что Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе.
Харрис случайно призвала сократить человечество
Вице-президент США Харрис оговорилась и вместо загрязнений призвала сократить человечество
Вице-президент США Камала Харрис в ходе конференции по борьбе с изменением климата допустила оговорку и призвала «уменьшить численность населения».
«Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», – приводит ее слова РИА «Новости».
При этом текст речи вице-президента, опубликованный на сайте Белого дома, исправили. Вместо «населения» (population) Харрис, по всей видимости, хотела сказать «загрязнение» (pollution).
В июле прошлого года Харрис выступила с другим странным заявлением. В Соединенных Штатах, сообщила вице-президент, ежедневно происходят «случаи беременности женщин», что, по ее мнению, является «серьезной проблемой» для страны.
Кеннеди заявил о подготовке Байдена к наземной войне с Россией
Кеннеди-младший: Байден, мобилизуя резервистов, готовится к наземной войне с Россией
Американский президент Джо Байден, принявший решение о мобилизации резервистов, ведет подготовку к наземной войне с Россией, заявил претендент на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.
Кеннеди-младший на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что «сотни тысяч молодых украинцев уже погибли» из-за того, что американские элиты, желая «воплотить собственные геополитические фантазии», довели их страну до вооруженного конфликта.
Теперь, отказываясь признавать поражение, Байден готовится пожертвовать также американскими жизнями, подчеркнул кандидат в президенты США, передает ТАСС.
Ранее в пятницу стало известно, что Байден уполномочил военных призвать до 3 тыс. резервистов для «поддержки операций» в Европе.
Байден попытался укусить ребенка в Финляндии
Fox News: Джо Байден попытался укусить ребенка на встрече перед отъездом из Финляндии
Президент США Джо Байден перед отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, напугав ребенка, сообщают американские СМИ.
Инцидент произошел в четверг, когда Байден готовился к вылету из Хельсинки. Перед посадкой на самолет глава Белого дома приветствовал сотрудников посольства и их родных, сообщает телеканал Fox News.
На кадрах, опубликованных каналом, видно, как 80-летний президент США наклоняется к девочке, которая сидит на руках у матери, и пытается укусить ее за плечо. В сюжете говорится, что девочка выглядит испуганной. Когда Байден пытался поцеловать ее, она повернула голову, передает РИА «Новости».
Американские журналисты также обратили внимание, что девочка извивается на руках у матери, чтобы избежать контакта с президентом США.
Накануне сообщалось, что Байден споткнулся во время подъема по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки.
Байден поручил подготовить три тысячи резервистов для развертывания в Европе
Президент США Байден поручил усилить американское присутствие в Европе
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Президент США Джо Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного генерала.
Пока до конца не ясно, намерен ли глава Пентагона Ллойд Остин на самом деле развернуть три тысячи резервистов в европейских странах в ближайшее время. Однако, пишет Politico, этот шаг демонстрирует, что учебная миссия вооруженных сил США в Европе, а также развертывание нескольких новых бригад после начала спецоперации на Украине привели к сокращению численности личного состава.
Пресс-служба Белого дома подтвердила сообщения СМИ, сообщив, что Байден подписал исполнительный указ о привлечении до 3 тыс. резервистов к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США. По мнению американского президента, такие меры усилят регулярные части Вооруженных сил США для эффективного выполнения операции Atlantic Resolve в зоне ответственности европейского командования и вблизи нее, передает ТАСС.
Как отметил представитель европейского командования США капитан Билл Спикс, хотя этот шаг даст европейскому командованию ВС США «большую гибкость» для защиты континента, он не изменит фактическую численность сил в Европе.
Операция Atlantic Resolve проводится США с 2014 года для усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе.
Песков: Россия не делала никаких заявлений по продлению зерновой сделки
Песков заявил об отсутствии заявлений России по продлению зерновой сделки
Российская сторона не делала никаких заявлений по продлению зерновой сделки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу.
«Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было», – цитирует Пескова РИА «Новости».
До этого в пятницу СМИ сообщали со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана, что глава Российского государства Владимир Путин якобы «согласился на продление зерновой сделки».
В пятницу Эрдоган заявил, что у него и у Путина общие позиции по зерновой сделке.
В Турции заявили о равнодушии Запада к украинскому зерну
Экс-торгпред Турции Сезер: Запад больше не заинтересован в украинском зерне
У России есть обоснованные претензии к выполнению зерновой сделки, новое продление соглашения стало бы сюрпризом с учетом этого, а также того, что Запад больше не заинтересован в украинском зерне, заявил турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
Сезер в комментарии РИА «Новости» отметил, что часть черноморской инициативы, а именно вывоз зерна с Украины, без проблем выполняется, Москва этому не препятствовала, хотя значительная часть продукции вывозилась не в беднейшие, в том числе африканские, страны, а поставлялась богатому Западу.
Другая часть инициативы, которая касается меморандума Россия – ООН по российским удобрениям, переподключения Россельхозбанка к SWIFT, снятия ограничений на страхование российских судов, из-за «негативной позиции Запада, не проявляющего должного такта», не выполняется, констатировал турецкий эксперт.
«Равнодушие» Запада по поводу зерновой сделки он объясняет тем, что Запад «больше не заинтересован в украинском зерне. Более того, продолжил турецкий аналитик, многие европейские страны ввели запреты в отношении украинского зерна и сельхозпродукции. «Можно сказать, что западным странам эта сделка больше не нужна», – пояснил эксперт.
Основной своей целью Запад считает ужесточение эмбарго в отношении России, а потому на условия Москвы не отвечает, сказал Сезер. По его словам, если Россия не продлит сделку, ее можно будет понять. «На мой взгляд, Россия будет права», – сказал политолог.
Сезер считает, что если сделка будет продлена снова, это «станет сюрпризом». Турецкий эксперт уверен, что в данной ситуации необходимо заключить новое соглашение с учетом всех условий, если Запад и ООН все еще заинтересованы в украинском зерне.
Ранее источник в деловых кругах Турции заявлял, что, судя по заявлениям российской стороны, шансов на продление черноморской зерновой инициативы все меньше и меньше, однако они есть, если в соглашениях предусмотреть санкции за нарушение договоренностей.
В Турции предложили ввести санкции за нарушение зерновой сделки
ТАСС: В деловых кругах Турции предложили ввести санкции за нарушение обязательств по зерновой сделке
Судя по заявлениям российской стороны, шансов на продление черноморской зерновой инициативы все меньше и меньше, однако они есть, если в соглашениях предусмотреть санкции за нарушение договоренностей, заявил источник в деловых кругах Турции.
Источник ТАСС отметил, что в случае угрозы введения санкций никому не будет выгодно их нарушать.
По его словам, от «модернизации» зерновой сделки в выигрыше окажутся все ее участники.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены.
Согласно расчетам на основе данных ООН, в случае прекращении зерновой сделки Украина может потерять примерно полмиллиарда долларов в месяц.
Байден споткнулся на трапе перед вылетом из Хельсинки
Американский президент Байден споткнулся на трапе перед вылетом из Хельсинки
Президент Соединенных Штатов Джо Байден споткнулся во время подъема по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки, сообщает пресс-пул Белого дома.
Уточняется, что примерно на половине пути он «совсем немного споткнулся», но продолжил подниматься, после подъема Байден обернулся, чтобы помахать сотрудникам, стоявшим на взлетной полосе, передает ТАСС.
Позднее видео произошедшего опубликовала газета New York Post, на кадрах видео в Telegram-канале «Пул N3» видно, что Байден споткнулся, после чего ускорил шаг, чтобы добраться до входа в самолет.
Напомним, «паркинсоники нередко падают и спотыкаются». Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.
В Турции цена на бензин подскочила на 20%
Halk TV: В Турции цена на бензин выросла сразу более чем на 20%
Решением властей Турции в ночь на воскресенье стоимость литра бензина в стране выросла более чем на 20%, сообщают местные СМИ.
Решение, как отмечает телеканал Halk TV, было ожидаемым, поскольку в начале месяца в Турции на 20% повысили ставку налога на добавленную стоимость. Однако, прогнозирует канал, в результате это приведет к тотальному росту цен.
Согласно решению, опубликованному в правительственном вестнике Resmi Gazete, литр бензина стоит на заправках 34,05 лиры (1,30 доллара) вместо прежних 28,05 (1,07 доллара). Литр дизельного топлива обойдется в 32,32 лиры, или 1,23 доллара (днем ранее – 26,32 лиры, или 1,01 доллара), передает ТАСС.
Halk TV отмечает, что с начала года топливо в Турции подорожало более чем на 60%.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Стамбуле в июне превысила 55%.
Турция поддержала расширение НАТО
Представитель администрации президента Турции Алтун выступил в поддержку «географического расширения НАТО»
Турция поддерживает географическое расширение НАТО «не против какой-то определенной страны», а в стремлении обеспечить стабильность, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
Алтун заявил, что НАТО должно быть «полномасштабной организацией безопасности», его расширение – это «ключ к долгосрочному миру и стабильности», передает РИА «Новости» со сылкой на Middle East Eye.
При этом Алтун подчеркнул, что его страна «никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира». Он заявил, что мир становится «все более нестабильным». Как утверждает Алтун, в мире, «полном угроз и новых видов военных действий», Турция дает отпор «новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО». Он заверил, что Турция остается критически важным партнером и надежным союзником альянса.
Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к Евросоюзу. В ответ Стокгольм пообещал лоббировать интересы Анкары в ЕС. Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что Турция пока не сказала «да» членству Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Анкаре не носить розовые очки насчет Европы, поскольку ее там не хотят видеть.
Турция ввела запрет на выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле
Во всех районах Стамбула введен запрет на выдачу вида на жительство иностранцам сообщает турецкая пресса.
В городе проживает свыше 1 млн 294 тыс. иностранных граждан, власти решили ввести запрет на выдачу ВНЖ иностранцам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Milliyet
Отмечается, однако, что выдачу могут одобрить «в случае необходимости».
Изначально речь шла о запрете на выдачу ВНЖ в определенных районах города, но позже запрет распространили на весь Стамбул.
Власти Турции выразили надежду на продление зерновой сделки
Вице-президент Турции Йылмаз: Анкара рассчитывает на продление черноморской зерновой инициативы
Власти Турции надеются на продление черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля, сообщил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.
Вице-президент Турции заявил в эфире телеканала A-haber, что Анкара продолжает работы по продлению соглашения на новый срок, передает ТАСС.
По его версии, в пользу такого варианта развития событий можно рассматривать якобы планируемый визит в Турцию президента России Владимира Путина. Йылмаз выразил надежду, что будут положительные результаты.
По словам вице-президента Турции, все ценят усилия турецкого лидера Тайипа Эрдогана, которые оказали воздействие не только на две страны, но и на весь мир. Он выступил с утверждением, что если бы этого не удалось сделать, то цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем иными.
Президент [Эрдоган] проделал не только значительную экономическую работу, но и выполнил серьезную гуманитарную миссию, выступив с инициативой и убедив обе стороны [заключить соглашение]», – заявил Йылмаз.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены. В четверг Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку «ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания». В администрации США заявили о готовности к любому решению России по зерновой сделке.
Власти Турции опровергли полный запрет на выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле
Департамент миграции Турции опроверг сообщения о полном запрете на выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле
Сообщение СМИ о том, что во всех районах Стамбула введен запрет на выдачу вида на жительство иностранцам, не соответствует действительности, заявил департамент миграции Турции.
Ведомство сообщило, что во всей стране выдача первичного ВНЖ иностранцам запрещена в 63 районах, 1169 кварталах; в Стамбуле – в «54 кварталах, где число иностранцев превысило 20% от населения». Подчеркивается, что закрыты для получения первичного ВНЖ не все 39 районов, а только 10: Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а также Фатих и Эсенъюрт, где запрет действует с 2021 года – передает РИА «Новости».
Напомним, газета Milliyet заявила, что запрет на выдачу ВНЖ введен во всех районах Стамбула. В городе, как указало издание, проживает свыше 1 млн 294 тыс. иностранных граждан.