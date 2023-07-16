Жителей Туапсинского района Кубани предупредили о подъеме воды в реках

Власти Туапсинского района Краснодарского края предупредили о высокой вероятности повышении уровня воды в реках

Ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, формирование смерчей ожидаются в Туапсинском районе Кубани в воскресенье, высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС, сообщили в администрации муниципального образования.

Администрация Туапсинского района Краснодарского края предупредила в Telegram-канале, что до конца 16 июля в муниципалитете ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, формирование смерчей, высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС.

В администрации напомнили, что в непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выходить и выезжать в горы, в лес, необходимо быть предельно внимательными на дорогах.

В свою очередь администрация Сочи сообщила в своем Telegram-канале, что, по сообщению синоптиков, до конца 16 июля, а также ночью и утром 17 июля в отдельных районах курорта ожидаются сильные дожди с грозами, в связи с чем все службы работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует городской оперативный штаб. В администрации Сочи рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.

В воскресенье утром власти Туапсинского района предупредили об увеличении подтопленных территорий.