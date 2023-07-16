Власти Туапсинского района сообщили об увеличении подтопленных территорий

Власти: Число подтопленных из-за ливней придомовых территорий и домов на Кубани увеличилось втрое

Около 230 придомовых территорий и 84 дома в поселке Новомихайловский в Краснодарском крае оказались подтоплены из-за ливней, обрушившихся на Туапсинский район в субботу, сообщили в районной администрации.

По сообщению администрации, из-за залповых ливней произошли подтопления придомовых территорий и домов в поселке Новомихайловский на улицах Колхозной, Морской, Шапсугской, Ленина, в переулках Советском, Светлом, Вишневом, Московском, Речном, Колхозном, а также СКО «Золотой колос», вода зашла на 228 придомовых территорий и в 84 дома, социальные объекты не пострадали, передает ТАСС.

По информации властей, без электроснабжения в Новомихайловском остаются 16 домовладений, организован подвоз бутилированной и технической воды местным жителям. Восстановительные работы продолжаются.

Ранее в СК сообщили, что в Краснодарском крае нашли тело пропавшего 15-летнего подростка, общее число жертв стихии в Туапсинском районе региона увеличилось до пяти человек.