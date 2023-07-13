Число жертв стихии на Кубани увеличилось до четырех

Количество погибших из-за подтопления в Туапсинском районе Краснодарского края выросло до четырех, там нашли тела еще двух мужчин с признаками утопления, сообщили в региональном следственном управлении СК.

У поселка Новомихайловское нашли автомобиль «Нива», в салоне которого обнаружено тело 58-летнего местного жителя, по предварительным данным, смерть могла наступить от утопления, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Также на берегу моря в поселке Ольгинка найдено тело неизвестного мужчины, у него тоже есть признаки утопления. Ведутся поиски пропавших 23-летней девушки и 15-летнего подростка.

До этого в четверг в районе нашли тело девушки 2003 года рождения и мужчины 1956 года рождения.