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«Тинькофф» решил ввести комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы сторонних банков
«Тинькофф» введет комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы сторонних банков с 31 июля
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«Тинькофф банк» с 31 июля намерен ввести комиссию за пополнение карт платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних кредитных организаций, не являющихся партнерами, сообщили в пресс-службе банка.
В сообщении говорится, что из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт «Мир» через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. Отмечается, что при пополнении в указанных банкоматах с использованием карт «Мир» будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты, передает ТАСС.
В поддержке банка уточнили, что, например, по тарифу Tinkoff Black при пополнении карты в сторонних банках комиссия составит 2%. В поддержке подчеркнули, что сейчас партнерами банка «Тинькофф», через банкоматы которых можно пополнить карты без комиссии, являются МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк».
Соловьев рассказал о необычной реакции западных блогеров на запрет смены пола в России
Англоязычные читатели в Twitter позитивно восприняли публикацию о том, что Госдума одобрила запрет на перемену пола, на это обратил внимание журналист Владимир Соловьев.
Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал реакцию читателей на твит Би-Би-Си, в котором говорится об одобрении российским парламентом закона на смену пола в России.
Один из читателей сыронизировал, указав, что никогда бы не подумал, что Би-Би-Си способна написать «что-то хорошее про Россию».
Ряд других блогеров отметили, что после такой новости задумались о переезде в Россию, другие указали, что Россия так защищает семейные ценности и здравый смысл.
«Помните, как обычно это были мы, кто делал все правильно? Эти времена прошли», – говорится в одном из твитов.
Напомним, Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о введении запрета на смену пола.
Колонну ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 в сопровождении полиции
Военкор Коц сообщил о движении колонны ЧВК «Вагнер» по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области
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Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видеозапись того, как «огромная» колонна ЧВК «Вагнер» движется по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в новый «порт приписки».
Коц сообщил в Telegram, что ЧВК «продолжает передислокацию из полевых лагерей». Он опроверг сообщения о том, что машины двигались «незамеченными» по «какими-то проселкам по ночам». Как отметил Коц, колонна движется «по федеральной трассе вполне открыто, по одной полосе в сопровождении полиции».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин указывал, что бойцы группы «Вагнер» могут служить России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, или уйти в Белоруссию.
В четверг Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России. Колонна едет без тяжелой техники. В колонне замечены автобусы с белорусскими номерами.
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что бойцов «Вагнера» привлекли к подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии в Могилевской области.
ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами
Марочко заявил об ударе ВСУ по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами
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ВСУ ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно, передает ТАСС. Марочко добавил, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью. Какая именно была использована ракета украинскими боевиками он ответить затруднился.
В районе 10.05 мск воскресенья в районе Южных кварталов на окраине Луганска прогремела серия взрывов. Очевидцы выкладывают в интернете кадры столба черного дыма, поднимающиеся над южной окраиной города, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном. Также президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.
В Британии установили личность Джека Потрошителя
Telegraph: Праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека Потрошителя
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Праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон, расследующего дело Джека Потрошителя, смогла установить личность известного маньяка, жившего в 19 веке, проанализировав его медицинские записи, сообщили СМИ.
Как сообщило британское издание Telegraph, дело Джека Потрошителя является одним из наиболее известных нераскрытых преступлений Великобритании. Серийный маньяк орудовал в Лондоне в конце 19 века, жертвами множества его убийств становились нищие и проститутки.
Как заявила сотрудник Оксфордского университета Хортон в интервью изданию, впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам, передает РИА «Новости».
Хортон проанализировала медицинские записи конца 19 века, согласно которым физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв Потрошителя, описывающих его странную шаркающую походку и негнущуюся левую руку, не говоря о совпадениях в росте, телосложении и возрасте, также мужчина жил в эпицентре района, где происходили убийства и умел хорошо пользоваться ножом в силу профессии.
Исследовательница также сопоставила с периодичностью нападений психическое состояние мужчины, стращающего эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, из-за чего он часто нападал на собственную жену.
Ранее доктор Гарет Норрис из Аберистуитского университета заявил, что Чарльза Аллена Лечмера, чей маршрут на работу совпадал с местом преступлений Потрошителя, следует рассматривать в качестве основного подозреваемого.
Напомним, в 2019 году издание The Sun сообщало, что Джеком Потрошителем – убийцей, орудовавшим в Лондоне в 80-х годах XIX века, мог быть местный житель Аарон Космински. Ученые провели анализ ДНК с платка одной из жертв. На нем была как кровь убийцы, так и кровь убитой Кэтрин Эддоус.
Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
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Папа Римский Франциск ответил согласием на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщил поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Франциск заявил, что знает об обращении патриарха и займется вопросом освобождения митрополита, сказал Севастьянов РИА «Новости».
Он отметил, что не знает, как понтифик будет освобождать митрополита. Вероятно, он может сделать официальное заявление, написать письмо или вмешаться по дипломатическим каналам.
Также папа Римский высказался против арестов по политическим мотивам на Украине, указал Севастьянов. Понтифик полагает, что такие аресты недопустимы, тем более аресты лидеров религиозных общин.
В субботу патриарх Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и папу Римского защитить наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине.
Defense News: F-16 могут усугубить положение ВСУ
Утверждение главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что истребители F-16 США якобы помогут ВСУ в наступлении, не соответствует действительности, полагают военные эксперты Максимилиан Бремер и Келли Грико.
F-16 – это передовые многоцелевые истребители, но небольшое их число не сможет обеспечить превосходства Украины в воздухе, указали Бремер и Грико в материале для Defense News, передает РИА «Новости».
Также небольшое число этих самолетов не поможет прорвать сильно укрепленные оборонительные рубежи России, подчеркнули они.
Эксперты указали, что поставка самолетов может лишь ухудшить положение украинских военных, так как российские ПВО имеют гораздо больший радиус поражения, чем ракеты HARM у F-16.
Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские военные уничтожат каждый переданный ВСУ F-16.
Стало известно о критическом истощении запасов оружия и боеприпасов на Западе
Bloomberg: Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, на наращивание производственных мощностей могут уйти годы
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Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы, сообщает Bloomberg.
Издание подчеркивает, что истощенные арсеналы на Западе вкупе с ограниченными возможностями промышленности по восполнению запасов оружия и боеприпасов поднимают вопрос о способности продолжать военную поддержку Украины, передает РИА «Новости».
Автор публикации обращает внимание на «поразительную реальность», которая заключается в том, что США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки Украине.
Кроме того, британская компания BAE Systems недавно заявила Пентагону, что ей потребуется не менее 30 месяцев, чтобы возобновить производство гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов, необходимых ВСУ, а немецкая Rheinmetall указывает срок не менее года на ремонт и модернизацию боевых танков, сокрушается автор статьи.
В публикации также говорится, что Lockheed Martin и Raytheon совместно производят 2100 противотанковых комплексов Javelin в год и смогут удвоить эту цифру не ранее 2025 года, в то время как Украина в первые месяцы конфликта расходовала до 500 единиц ежедневно.
Как считает автор статьи, именно нехватка вооружений объясняет передачу Киеву американских кассетных боеприпасов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни», а из-за дефицита боеприпасов вообще.
Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил поставку кассетных боеприпасов Украине отсутствием у Киева снарядов для артиллерии.
Рогов раскрыл состав наемников на Запорожском направлении
Рогов заявил о преобладании польских наемников на Запорожском направлении
В рядах украинских войск в Запорожской области преобладают польские наемные боевики, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Запорожском направлении больше всего наемников из Польши, также присутствуют чеченоязычные боевики, представители террористов, которые «в свое время качали тему Ичкерии», заявил Рогов в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
Он отметил, что в рядах украинских военных есть наемники из Грузии, которые являются сторонниками бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
До этого Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ вынуждены отправлять на диверсии на Запорожском направлении иностранных наемников.
Басманный суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак
Подозреваемые в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак арестованы по решению Басманного суда Москвы в субботу.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте семерых подозреваемых в подготовке покушения на Собчак и Симоньян, сообщили в суде ТАСС.
Также там добавили, что семерым подозреваемым предъявлено обвинение в хулиганстве.
Отмечается, что речь идет про несовершеннолетних, которые из хулиганских побуждений по мотивам национальной ненависти нападали на иностранцев с «особым цинизмом и дерзостью».
Их отправили под арест до 14 сентября.
В субботу ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Собчак. Его готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88». Им дала задание СБУ. Один из организаторов раскрывал детали подготовки покушения.
На Западе рассказали об «удавке на шее» Зеленского
IL Fatto Quotidiano: НАТО обрекло Украину на безнадежную битву с Россией
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Всеобъемлющая поддержка киевского режима является лишь иллюзией, НАТО обрекло Украину на проигрышную битву, пишут итальянские СМИ.
В статье газеты IL Fatto Quotidiano говорится, что над головой президента Украины Владимира Зеленского «висит топор войны», которую он вынужден вести, понимая, что не одержит победы. «А на шее у него», по мнению издания, «сжимается удавка демократизации», ведь Украина не является демократическим государством, и терпят ее лишь до тех пор, пока продолжаются боевые действия, передает РИА «Новости».
По оценке итальянского издания, противостояние с Россией станет битвой на истощение. У Украины остается все меньше людей, моральный дух падает, а миллиарды испаряются.
«Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем», – прогнозирует автор.
В случае же, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу, на территории страны будут размещены оружие и военный контингент НАТО, что в свою очередь сделает конфликт в Европе перманентным, заключает IL Fatto Quotidiano.
Москва заявляла, что вступление Украины в НАТО обернется катастрофическим последствиями для самого альянса, и страны – члены блока понимают это.
Подсчитаны потери Украины в случае разрыва зерновой сделки
РИА Новости: Украина может потерять до 500 млн долларов в месяц в случае разрыва зерновой сделки
В случае прекращении зерновой сделки Украина может потерять примерно полмиллиарда долларов в месяц, следует из расчетов на основе данных ООН, а также украинских Минсельхоза и таможни.
С августа 2022 года по июнь 2023 года Украина экспортировала 50,6 млн тонн зерна на 9,8 млрд долларов. Основная часть экспорта проходит через порты: за время действия сделки доля поставок через них составила 78 процентов, а в последние месяцы стабильно превышала 80 процентов. Остальное переправляется по железной дороге, автотранспортом и паромами, передает РИА «Новости».
В денежном выражении экспорт зерна через порты составил 7,7 млрд долларов: через черноморские – на 5,5 млрд долларов, а через речные – на 2,2 млрд. Таким образом, если зерновую сделку не продлят, Украина будет терять до 500 млн долларов в месяц.
Информация по стоимости зернового экспорта бралась с платформы ООН Comtrade и украинской таможни, его объему — из материалов Минсельхоза, по поставкам в рамках зерновой сделки – с сайта координационного центра Черноморской инициативы ООН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней.
В Крыму выступили за освобождение Одессы
Глава крымского парламента выступил за освобождение Одессы
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы из-под контроля киевской власти станет одним из определяющих результатов спецоперации на Украине.
По его словам, счень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Черного моря и ключевой пункт здесь – Одесса, передает РИА «Новости». Константинов добавил, что ее освобождение будет одним из определяющих результатов спецоперации.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
Экс-разведчик США заявил о единственном пути разрешения конфликта НАТО с Россией
Бывший американский разведчик Риттер заявил, что у НАТО остался только военный путь разрешения конфликта с Россией
Североатлантическому альянсу осталось лишь военное разрешение конфликта с Россией, так как она смогла обойти экономическое давление Запада, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Российская экономика процветает, она «мощнее, чем когда-либо в истории», заявил Риттер YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show, передает РИА «Новости».
Москве удалось преодолеть все санкции, и это значит, что остается только военный вариант, но НАТО не готово к этому, указал экс-разведчик.
Россия смогла истощить ОПК западных стран, и те поняли, что ситуация им не благоволит. Но Вашингтон не может признать правду, и потому продолжает поставки вооружений киевскому режиму, считает Риттер.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что киевский режим падет даже в случае военного вмешательства стран Запада.
Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ
Путин: Контрнаступление ВСУ успеха не имеет
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Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.
«Положительно», – ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки там и так далее», – передает ТАСС слова президента.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» – указал Путин.
Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», – пообещал он.
11 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с 4 июня российская ПВО сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона. Артиллерией уничтожено 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отмечал, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины, по данным министра обороны, составили более 26 тыс. военных.
Минобороны раскрыло подробности отражения атаки ВСУ на Севастополь
Минобороны: ВС России пресекли попытку Киева атаковать безэкипажными катерами и БЛА в районе Севастополя
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Российские военные пресекли попытку украинских военных атаковать объекты в районе Севастополя. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.
По сообщению Минобороны, сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что российские силы ПВО, РЭБ и Черноморский флот отразили массированную и продолжительную атаку беспилотников, повреждений в Севастополе нет.
Напомним, Развожаев сообщал об атаке беспилотников на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы.