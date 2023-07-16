Основной кандидат на пост главы Хакасии Сокол подал документы на регистрацию

Главы муниципалитетов поддержали регистрацию депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом на выборах главы Хакасии

Депутат Госдумы Сергей Сокол подал документы в избирательную комиссию Хакасии для регистрации кандидатом на должность главы республики от партии «Единая Россия». Он представил 129 подписей в свою поддержку от глав и депутатов муниципальных образований.

Поддержать кандидатуру Сергея Сокола на пост главы Хакасии пришли главы муниципалитетов: Алексей Лемин, Абрек Челтыгмашев, Ирина Войнова, Анатолий Тайченачев, Елена Егорова, сообщает «Пульс Хакасии».

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Сокол сообщил, что намерен работать, именно поэтому и представил документы в последний день, потому что свободного времени не было. Он подчеркнул, что проблем в регионе много, многие нужно решать незамедлительно.

Депутат отметил, что исход выборов должны решить избиратели и необходимо относится к этому выбору с уважением. Он также подчеркнул, что региону необходимо развиваться, реализовывать огромный имеющийся у республики потенциал.

Сокол выразил уверенность, что у «Единой России» есть серьезная команда, которая к этому готова, имеет все необходимые компетенции и решительный настрой.

«От слаженной работы всех депутатов, главы, глав муниципалитетов зависит продвижение вперед. Я хочу, чтобы мы после выборов закончили заниматься политикой и начали работать, – подчеркнул Сокол.

Ранее депутат Сокол раскритиковал социально-экономический блок правительства Хакасии.