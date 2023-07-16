Экс-советник ЦРУ раскрыл козырь в рукаве России

Экс-советник ЦРУ Рикардс назвал зиму 2024 года козырем российского руководства

Предстоящая зима 2024 года, которая грозит обернуться серьезной рецессией на Западе, станет для президента России Владимира Путина козырем в рукаве, считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Рикардс в статье для The Daily Reckoning написал, что прошлая зима в Европе оказалась «необычайно мягкой», ЕС с трудом справился с поставками энергоносителей. При этом следующей зимой условия могут быть не такими благоприятными, предупредил эксперт. Россия, считает он, «может быть более безжалостной». Экс-советник американского Центрального разведуправления считает, что дело может дойти до фактического прекращения поставок природного газа, передает РИА «Новости».

Санкции в отношении России привели к обратному эффекту, отмечает аналитик. Вреда от рестрикций оказалось больше для самих США, поясняет он. Сложившаяся ситуация может привести к высоким ценам на энергоносители и рецессии на Западе, добавляет Рикардс.

Власти Венгрии ранее отмечали, что подготовка европейских государств к будущей зиме будет более сложной, чем в прошлом году.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что украинский транзит российского газа может остановиться в любой момент.