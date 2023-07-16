USGS: Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски

Соловьев рассказал о необычной реакции западных блогеров на запрет смены пола в России

Англоязычные читатели в Twitter позитивно восприняли публикацию о том, что Госдума одобрила запрет на перемену пола, на это обратил внимание журналист Владимир Соловьев.

Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал реакцию читателей на твит Би-Би-Си, в котором говорится об одобрении российским парламентом закона на смену пола в России.

Один из читателей сыронизировал, указав, что никогда бы не подумал, что Би-Би-Си способна написать «что-то хорошее про Россию».

Ряд других блогеров отметили, что после такой новости задумались о переезде в Россию, другие указали, что Россия так защищает семейные ценности и здравый смысл.

«Помните, как обычно это были мы, кто делал все правильно? Эти времена прошли», – говорится в одном из твитов.

Напомним, Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о введении запрета на смену пола.