Колонну ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 в сопровождении полиции

Взгляд
16 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 01:22  |  vz.ru
Разделы

Польша провалила попытку защитить собственных фермеров от Украины

Польша в шоке от импорта украинского зерна и малины NURPHOTO/REUTERS
Польша все сильнее страдает от неограниченного импорта украинской агропродукции. О проблеме говорят не только местные фермеры, но и власти. Однако Еврокомиссия (ЕК), призванная регулировать подобные вопросы, пока просьбы и даже требования Варшавы игнорирует. К чему приведет попытка ЕК облегчить жизнь украинских аграриев? Подробности...
Перейти в раздел…

Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Председатель КНР принял спикера Совфеда России EPA/ТАСС
Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира. Что именно означает этот сигнал и почему Пекин нуждается в помощи Москвы в столь фундаментальном вопросе? Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Русскую сверхидею трудно осознать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Каким будет тот человек, которого мы утвердим в качестве идеала, отличного от «идеала» Запада? Человек, которого мы будем растить в нашей школе? Которого захотим увидеть в нашей культуре? Которого будет определять наша философская антропология? С которым будет иметь дело наша социология? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, а Джо Байден натянул ковбойскую шляпу. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
ИИ – это класс программных продуктов, в которых присутствует сложная нелинейная логика. Это всего лишь инструмент, созданный человеком, это «лопата», которая без человека не может ничего, а в руках человека может стать и добром, и злом. Лопатой можно копать, а можно убивать. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

Перейти в раздел…

Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
Подробности...

Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
Подробности...

Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким способом вы завариваете чай?
  • Чай в пакетиках

  • Заварочный чайник

  • Заварка в фильтр-пакете

  • Капсулы чая для кофемашин

  • Не пью чай
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Гладков заявил о сбитых у Белгорода воздушных целях
    Арестованы семеро подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак Подозреваемый в покушении на Симоньян и Собчак раскрыл подробности Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла Экс-разведчик США заявил о единственном пути разрешения конфликта НАТО с Россией
    Собчак отреагировала на попытку покушения Defense News: F-16 могут усугубить положение ВСУ На Западе рассказали об уничтожающем западную технику российском оружии Подросток на Mercedes сбил четырех рабочих на остановке в Химках
    Британский вице-маршал Белл сказал, чем закончится конфликт на Украине Рогов раскрыл состав наемников на Запорожском направлении Военнопленный ВСУ заявил, что украинских бойцов «бросают на мясо» В Германии отметили изменения в поведении Зеленского

    Главная тема


    Эксперты оценили последствия неограниченного импорта украинской с/х продукции в Польшу

    неонацистская группировка


    Эксперт объяснил логику покушения на Собчак и Симоньян

    «что-то хорошее»


    Соловьев рассказал о необычной реакции западных блогеров на запрет смены пола в России

    другая тактика


    Комбат «Зима» сообщил, что с Угледарского направления исчезла иностранная техника

    Видео

    «восточный фланг»


    Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат

    Обходные пути


    Прибалтика помогает России обманывать европейские санкции

    Родина-мать


    Зачем Украине грандиозный советский памятник

    сокращение добычи


    Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

    неблагодарная Украина


    Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

    историческая память


    Кирилл Аверьянов: Как Россия может спутать карты Варшаве

    излишняя нарочитость


    Игорь Караулов: Маскарад Зеленского затянулся

    технический прогресс


    Олег Степанов: «Око за око» против искусственного интеллекта

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Колонну ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 в сопровождении полиции

    Военкор Коц сообщил о движении колонны ЧВК «Вагнер» по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

    16 июля 2023, 01:22

    Текст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видеозапись того, как «огромная» колонна ЧВК «Вагнер» движется по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в новый «порт приписки».

    Коц сообщил в Telegram, что ЧВК «продолжает передислокацию из полевых лагерей». Он опроверг сообщения о том, что машины двигались «незамеченными» по «какими-то проселкам по ночам». Как отметил Коц, колонна движется «по федеральной трассе вполне открыто, по одной полосе в сопровождении полиции».

    Напомним, глава Российского государства Владимир Путин указывал, что бойцы группы «Вагнер» могут служить России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, или уйти в Белоруссию.

    В четверг Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России. Колонна едет без тяжелой техники. В колонне замечены автобусы с белорусскими номерами.

    Министерство обороны Белоруссии сообщило, что бойцов «Вагнера» привлекли к подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии в Могилевской области.

    В Польше оказались шокированы ситуацией с украинским зерном
    Профессор Варшавского университета Артышак назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна в Польшу
    		  
    15 июля 2023, 06:57
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Объемы украинского зерна, которые ввозятся в Польшу, являются шокирующими, заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.

    Артышак в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил, что за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы увеличился за тот же период в 300 раз. Кроме того, сообщил профессор, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года, передает РИА «Новости».

    Польский профессор признался, что результаты подсчетов об импорте зерновых с Украины его шокировали. При этом данные, отметил он, скорее всего, не учитывают импорт в Польшу «технического» зерна. По его словам, такое название придумали, чтобы обходить погранконтроль и ускорить процедуры ввоза.

    Артышак сообщил, что скупочные компании сейчас не заключают контракты, надеясь, что 15 сентября запрет на импорт зерновых с Украины будет отменен, и у них появится возможность закупать еще более дешевое зерно. Такой сценарий он назвал крахом для польских фермеров.

    Напомним, ЕК официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС, включая Польшу.

    Между тем польские фермеры потребовали запретить ввоз в республику замороженной малины и клубники с Украины.

    Коментарии (18)
    Соловьев рассказал о необычной реакции западных блогеров на запрет смены пола в России
    		   
    15 июля 2023, 19:29
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Англоязычные читатели в Twitter позитивно восприняли публикацию о том, что Госдума одобрила запрет на перемену пола, на это обратил внимание журналист Владимир Соловьев.

    Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал реакцию читателей на твит Би-Би-Си, в котором говорится об одобрении российским парламентом закона на смену пола в России.

    Один из читателей сыронизировал, указав, что никогда бы не подумал, что Би-Би-Си способна написать «что-то хорошее про Россию».

    Ряд других блогеров отметили, что после такой новости задумались о переезде в Россию, другие указали, что Россия так защищает семейные ценности и здравый смысл.

    «Помните, как обычно это были мы, кто делал все правильно? Эти времена прошли», – говорится в одном из твитов.

    Напомним, Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о введении запрета на смену пола.

    Коментарии (0)
    Российский генерал призвал сменить тактику активной обороны в зоне СВО
    Российский генерал-лейтенант Бужинский призвал сменить тактику активной обороны ВС России в зоне СВО
    		   
    15 июля 2023, 10:46
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российским военным для решения минимальных задач спецоперации предстоит перейти от активной обороны к наступлению, выразил мнение на радиостанции «Спутник в Крыму» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

    По его словам, нет смысла давать странам НАТО передышку, так как за это время они могут нарастить производство и поставку техники и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть», – подчеркнул Бужинский.

    При этом генерал отметил, что формируются новые соединения, поэтому российские военные должны перейти в наступление и развивать успех для достижения минимальных задач спецоперации.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией, в котором подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс. человек.

    Коментарии (38)
    Подозреваемый в покушении на Симоньян и Собчак раскрыл подробности на видео ФСБ
    		   
    15 июля 2023, 15:51
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    ФСБ опубликовала видеозапись, на которой подозреваемый в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак признается в преступлении.

    В опубликованном ролике молодой человек представился как Михаил Балашов, он сообщил, что ему 18 лет, он проживает в Москве.

    «Я создал неонацистскую группировку «Параграф-88», вовлек в нее несовершеннолетних друзей, после чего мы акционировали, совершая нападение на лиц неславянской внешности», – признался Балашов.


    Он уточнил, что с ним связались украинские спецслужбы, им предложили поджигать релейные шкафы, а потом – заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

    Балашов заявил, что сам проводил разведку места жительства Симоньян, за это он получил денежное вознаграждение. После чего он списался с куратором, который должен был оставить автомат Калашникова и деньги.

    На месте, где должна была пройти встреча, его поймали сотрудники ФСБ.

    Между тем Басманный суд Москвы сообщил, что в субботу рассматривается вопрос об аресте подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, передает РИА «Новости»

    В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.

    Коментарии (75)
    Собчак отреагировала на попытку покушения
    Собчак отреагировала на попытку покушения на нее и Симоньян
    		   
    15 июля 2023, 17:49
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Журналистка Ксения Собчак заявила, что благодарна всем причастным службам за предотвращение покушения на нее, «если это все правда».

    В случае же, если данные о покушении на нее не соответствуют действительности, то ставить ее «в одном предложении с [главредом RT Маргаритой] Симоньян» – это обычная подлость, указала Собчак в своем Telegram-канале.

    Она добавила, что любой террор – это «зло без всяких «но».

    Напомним, ФСБ заявила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. Покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88», задание им дала украинская служба безопасности. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.

    Напомним, Симоньян отреагировала на сообщение о покушении на нее фразой «Работаем, братья».

    Коментарии (52)
    Британский вице-маршал Белл сказал, чем закончится конфликт на Украине
    Британский вице-маршал Белл: Конфликт на Украине закончится мирным соглашением
    		   
    15 июля 2023, 17:19
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский конфликт завершится подписанием мирного соглашения, заявил вице-маршал авиации Британии Шон Белл в интервью Express.

    Наиболее вероятным исходом конфликта является сохранение статуса-кво, что приведет к подписанию мирного договора и прекращению боевых действий, заявил Белл Express, передает РИА «Новости».

    По его словам, Западу придется предоставить гарантии, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.

    Интеграция Украины в НАТО может привести только к эскалации конфликта, потому военный блок правильно сделал, что заблокировал киевскому режиму возможность вступления в альянс.

    Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что пока преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО.

    Коментарии (19)
    NI: Целый континент поразил США позицией по Украине
    NI: Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира
    		   
    15 июля 2023, 07:23
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Реакция Африки на украинский конфликт удивила Соединенные Штаты, доминирующей позицией континента оказался нейтралитет, пишут американские СМИ.

    Обозреватель Тед Снайдер в статье для National Interest напоминает, что ни одно африканское государство не присоединилось к антироссийским санкциям.

    США, по словам автора публикации, ожидали от Африки сильной поддержки и «резкого осуждения» действий России с их стороны. Вашингтон, однако, получил обратный эффект: большинство государств континента не только не стали винить Россию в развязывании конфликта, но и назвали Запад ответственным за это, передает РИА «Новости».

    Снайдер указывает, что США оказали серьезное давление на страны Африки, их предупреждали о «неотвратимых последствиях» в случае, если санкции в отношении России будут нарушаться. И все же ни одна страна не ввела ограничительные меры против России, указывает автор статьи.

    По его словам, африканские государства проявили «новую мощную позицию», которая заключается в том, что выбирать сторону в мире не нужно, а сотрудничать можно со многими полюсами. Это показало мир, в котором нет нужды следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне, заключил автор публикации.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров, которые выступили с мирной инициативой по Украине.

    Коментарии (8)
    Эксперт объяснил логику покушения на Собчак и Симоньян
    Публицист Гаспарян: СБУ покушением на Собчак и Симоньян хочет перебить провал саммита НАТО
    		   
    15 июля 2023, 18:11
    Фото: ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Противник уже традиционно делает ставку на убийство известных в России людей. Так СБУ пытается перебить негативную информационную повестку после саммита НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Армен Гаспарян. Ранее ФСБ предотвратила покушение на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак. Подозреваемые – члены неонацистской группировки.

    «Неонацистское подполье исторически имеет тесные связи с Украиной. И многие злоумышленники еще 20 лет назад сбегали туда из России, чтобы укрыться от уголовных преследований. Позднее этих персонажей можно было увидеть на ведущих ролях в террористическом «Азове», – сказал политолог и публицист Армен Гаспарян.

    «При этом если открыть историю неонацистских группировок в России, станет понятно, что большинство готовящих теракты злоумышленников – это молодые люди, почти подростки. Им довольно легко заморочить голову ложными идеями», – продолжает собеседник.

    «Но особенно меня удивила та литература, которую нашли силовики при обыске. Тут стоит обратить внимание на книги, потому что среди них была показана Mein Kampf, которая входит в список экстремистских материалов и запрещена, причем это было издание 1993 года», – отмечает эксперт.

    «Тут было бы интересно узнать, откуда эта литература попала в руки подозреваемых. Книга под запретом давно и купить ее, мягко говоря, непросто. Соответственно, существует некий канал, который просто необходимо отследить», – убежден публицист.

    «Но что предельно понятно – так это выбор жертв. СБУ исповедует логику еще столетней давности – надо ликвидировать известного человека, чтобы минимум на ближайшие несколько дней перебить негативную информационную повестку. Сейчас противник пытается перекрыть отсутствие успехов в ходе контрнаступления и провал на саммите НАТО», – заключил Гаспарян.

    Ранее ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак. Преступление готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины СБУ.

    Злоумышленники были задержаны в Москве и Рязанской области. При обыске у них изъяли автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи с подтверждающей их преступные намерения информацией.

    В российском МИД произошедшее связывают с профессиональной деятельностью Симоньян и Собчак. Как сообщила официальный представитель ведомства в Telegram-канале, главред RT «на регулярной основе получает угрозы, внесена в различные списки, уже не впервые предотвращается направленное против неё покушение украинских спецслужб».

    Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.

    «Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие стало политической традицией западного либерализма», – заключила дипломат.

    Коментарии (25)
    Российские бойцы группы «Шторм Z» захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»
    		   
    15 июля 2023, 09:33
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российские бойцы Южной группировки «Шторм Z» захватили планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, а также позволяет отследить координацию между командирами разных родов войск, рассказал командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным «Русский».

    По его словам, группа сидит с таким планшетом в блиндаже и фиксирует передвижения российских военных на технике, после чего ВСУ устанавливают метку на карте и предоставляют доступ к этой информации в любому командиру в режиме реального времени, передает РИА «Новости».

    «Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», – подчеркнул боец.

    Также он отметил, что планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на Угледарском направлении.

    Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.

    Коментарии (41)
    В Германии отметили изменения в поведении Зеленского
    		  
    15 июля 2023, 16:40
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления, так как оно продвигается медленно, отметила программа Tagesschau, анализируя обращение главы Украины.

    Ранее Зеленский заявил о необходимости быть благодарными за каждый «отвоеванный километр» и каждый маленький успех, передает РИА «Новости».    

    Немецкие СМИ отметили, что подобное высказывание указывает на сложности, с которыми столкнулись ВСУ.

    Ранее сообщалось о потерях за две недели наступления 20% оружия, отправленного Киеву.

    Коментарии (10)
    Комбат «Зима» сообщил, что с Угледарского направления исчезла иностранная техника
    		   
    15 июля 2023, 17:11
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Иностранная техника пропала с Угледарского направления, ВСУ использовали ее при попытке прорыва возле Новодонецкого и других поселков, заявил командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима».

    Украинские военные начали «выдыхаться», первые полторы недели они использовали иностранную технику для продвижения, рассказал собеседник РИА «Новости».

    ВСУ подъезжали на бронетехнике, высаживали десант и пытались устроить прорыв. После понесенных потерь они перешли к другой тактике – они проводят «мелкие уколы», и скопления техники сейчас не наблюдается, заявил «Зима».

    На Угледарском направлении ситуация остается сложной, но ВСУ пытаются бить артиллерией по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба пресекает эти попытки, добавил он.

    В последние несколько дней ВСУ пытаются прощупать слабые места в обороне, эти группы разведки пресекаются и уничтожаются, заключил он.

    Ранее New York Times писала, что ВСУ потеряли порядка 20% вооружений на поле боя за первые две недели контрнаступления.

    Коментарии (3)
    На Западе рассказали об уничтожающем западную технику российском оружии
    Military Watch: Су-35 показал свою эффективность в ходе СВО
    		   
    15 июля 2023, 17:24
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский Су-35 показывает эффективность в ходе конфликта на украинской территории, уничтожая воздушную технику украинских военных, указал американский журнал Military Watch.

    Су-35 – это самый грозный истребитель ВКС России, указал Military Watch, передает РИА «Новости».

    Эта машина в воздухе способна поражать цели на расстоянии в 400 км, она обладает большой живучестью и высокими летными качествами.

    Су-35 использовался в Сирии и на Украине, на украинской территории истребитель неоднократно поражал различную украинскую воздушную технику, включая Ми-8, истребители Су-27 и МиГ-29, заключил журнал.

    Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявлял, что выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд СВО.

    Коментарии (9)
    Командир танковой роты назвал основную проблему западной бронетехники
    Командир танковой роты Курбанов назвал основную проблему западной бронетехники
    		   
    15 июля 2023, 15:35
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Британские и американские бронеавтомобили, поставляемые ВСУ, обладают огромным количеством электрооборудования, это их главный недостаток, заявил герой России и командир танковой роты морской пехоты Тихоокеанского флота Руслан Курбанов.

    У британских и американских бронеавтомобилей очень много электрооборудования на борту, у британцев есть и еще один дополнительный минус – пневмоподвеска, сказал Курбанов в интервью «Известиям».

    Электроника и пневмосистемы машин делают их уязвимыми на поле боя, сбой какой-либо системы обездвиживает автомобиль, делая его легкой мишенью.

    Одна из машин Mastiff PPV досталась российским военным почти в идеальном состоянии, у него лишь пробиты два колеса. В ней также есть методичка по эксплуатации систем связи и навигации, что упростит изучение западной техники.

    Британская и американская техника «серьезно уступает даже нашим советским образцам», продолжил Курбанов. Единственный плюс – это живучесть экипажа, живучесть десанта. Кабины машин сделаны в виде отдельной бронекапсулы.

    Коментарии (15)
    Военкоры показали уничтожение боевиков ВСУ в Пятихатках «дедовскими» Т-54
    		   
    15 июля 2023, 13:05
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Александра Юдина

    Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны» указано, что российские военные уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М. При этом отмечается, что бои идут на левом фланге Запорожского фронта.

    Ранее две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы на территории Запорожской области силами России.

    Коментарии (25)
    МИД назвал мотив покушения на Симоньян и Собчак
    		   
    15 июля 2023, 17:38
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался организовать террористическое нападение на российских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

    Террористическая атака предпринималась под «тщательной опекой» западных кураторов, поводом для покушения стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак, указала Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале МИД.

    Дипломат указала, что главред RT регулярно получает угрозы, и покушение украинских спецслужб на нее предотвращается не в первый раз.

    Покушение в очередной раз демонстрирует «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов.

    Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.

    «Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», – заключила дипломат.

    В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.

    Коментарии (16)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •