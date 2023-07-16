Колонну ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 в сопровождении полиции

Военкор Коц сообщил о движении колонны ЧВК «Вагнер» по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видеозапись того, как «огромная» колонна ЧВК «Вагнер» движется по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в новый «порт приписки».

Коц сообщил в Telegram, что ЧВК «продолжает передислокацию из полевых лагерей». Он опроверг сообщения о том, что машины двигались «незамеченными» по «какими-то проселкам по ночам». Как отметил Коц, колонна движется «по федеральной трассе вполне открыто, по одной полосе в сопровождении полиции».

Напомним, глава Российского государства Владимир Путин указывал, что бойцы группы «Вагнер» могут служить России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, или уйти в Белоруссию.

В четверг Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России. Колонна едет без тяжелой техники. В колонне замечены автобусы с белорусскими номерами.

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что бойцов «Вагнера» привлекли к подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии в Могилевской области.