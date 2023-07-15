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БПЛА западной коалиции нарушили договоренности по безопасности полетов в Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил о нарушении БПЛА и истребителями западной коалиции протоколов деконфликтации в Сирии
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Со стороны возглавляемой США международной коалиции за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации в Сирии беспилотниками, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что речь идет о полетах беспилотников, которые не были согласованы с Россией. Гуринов сообщил, что в районе Эт-Танф с международными воздушными маршрутами коалиция допустила пять нарушений: два из них совершили истребители Eurofighter Typhoon, еще два – Rafale, одно – беспилотник MQ-1C Grey Eagle. Контр-адмирал предупредил, что такие действия создают угрозу авиационных инцидентов для гражданских рейсов, передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ
Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.
По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru.
Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта.
Власти США хотели наказать Зеленского за взбесивший Белый дом твит
WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев, пишет Washington Post.
Источники Washington Post сообщили, что официальные лица США рассматривали возможность того, чтобы убрать из итогового заявления саммита НАТО слово «приглашение» в контексте Украины, передает РИА «Новости».
Публичный упрек со стороны Зеленского в адрес лидеров НАТО, продолжает издание, «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.
Европейские чиновники сообщили Washington Post, что официальные лица США предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены НАТО смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если киевский режим выполнит необходимые условия.
Тем не менее изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации.
WP добавляет, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны. Отмечается, что даже некоторые «самые ярые» сторонники Зеленского начинают задаваться вопросом о том, действует ли он в интересах Украины.
Ранее американские СМИ писали, что высказанное Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников.
Захарова объяснила, почему закрыли дело о кокаине в Белом доме
Захарова сравнила расследования дел о кокаине в Белом доме и отравления «Новичком»
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Дело об обнаруженном в Белом доме кокаине секретная служба США закрыла, поскольку «можно на самих себя выйти», сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на новость о том, что секретная служба США закрыла дела о найденном на территории Белого дома кокаине. В качестве причины указывалась невозможность определить владельца наркотика.
Она отметила, что «это же не отравление боевым химическим оружием типа «новичок», раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней».
«Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались», – указала дипломат.
Она задала риторический вопрос, будет ли так же с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Экспертиза подтвердила, что порошок, обнаруженный в Белом доме, является кокаином. Кроме того, стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в зависимости от кокаина.
Шеф Пентагона указал на главную сложность контрнаступления ВСУ
Шеф Пентагона Остин: Минные поля представляют главную трудность в контрнаступлении ВСУ
Наибольшую трудность в ходе украинского контрнаступления представляют минные поля, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Остин в интервью телеканалу CNN отметил также, что ВСУ все еще обладают «большими силами», чтобы продолжать контрнаступление, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ВСУ при наступлении сталкиваются с «яростным сопротивлением», российская сторона подготовила оборону, включая минные поля и противотанковые заграждения.
Трамп назвал подталкивающие США к третьей мировой войне причины
Экс-президент Трамп рассказал, что подталкивает США к третьей мировой войне
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.
Трамп подчеркнул, что при этом сам Байден даже не может подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, последнее, что должна делать администрация Байдена, – подталкивать страну к войне. Он уточнил, что, способствуя эскалации конфликта на Украине, Белый дом фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.
Ранее сообщалось, что Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе.
Экс-глава ЦРУ предсказал «очень болезненное» контрнаступление ВСУ
Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ очень болезненно атаковать из-за крепкой российской обороны и мин
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Украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними, заявил бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain заявил, что российские военные «основательно окопались» и усилили свои рубежи, усеяв поля противотанковыми и противопехотными минами.
По его словам, не обладая господством в воздухе, ВСУ не удастся добиться существенного прогресса. В этих условиях украинскому контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника, передает РИА «Новости» слова генерала США.
Киевский режим возлагал большие надежды на дроны, однако российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы для их ликвидации, отметил Петреус. Все пространство перед укрепрайонами просматривается и простреливается россиянами, заключил бывший глава ЦРУ.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин также заявлял, что наибольшую трудность в ходе украинского контрнаступления представляют минные поля.
Американист: США показали Зеленскому желтую карточку
Американист Дудаков: США дали понять Зеленскому, что критика в сторону союзников чревата последствиями
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Вашингтон ударил по рукам Зеленского, который решил дерзить в вопросах, невыгодных для администрации Джо Байдена. Вполне возможно, что за этим предупреждением последует «красная карточка». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США хотели наказать Владимира Зеленского за «агрессивный твит» в преддверии саммита НАТО.
«Информационная кампания, развернувшаяся в американских СМИ – это своего рода «желтая карточка», полученная Зеленским за неподобающее поведение. Другими словами, украинское руководство ударили по рукам за излишнее рвение в тех вопросах, которые невыгодны западным странам и администрации Джо Байдена», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.
«Однако это не значит, что Штаты в ближайшее время начнут менять отношение к Украине. Зато «спусковым крючком» может стать провал контрнаступления. Так или иначе, предупреждение уже получено. И не исключаю, что за «желтой карточкой» может последовать «красная», – резюмировал Дудаков.
Ранее стало известно, что США хотели наказать Владимира Зеленского за «агрессивный твит» в преддверии саммита НАТО. Об этом сообщает издание Washington Post. Отмечается, что официальные лица США рассматривали возможность убрать слово «приглашение» в отношении Украины в итоговом коммюнике встречи глав государств альянса.
В статье указано, что публичный упрек со стороны Зеленского в адрес организации «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.
По словам европейских источников газеты, Соединенные Штаты предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены организации смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если руководство страны выполнит все необходимые условия.
Однако изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации. Газета подчеркивает, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны.
Издание Politico отмечает, что ряд официальных лиц из ближайших партнеров Украины дали понять Зеленскому, что подобное поведение неприемлемо. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир подчеркнула, что итоговое коммюнике стало «большим шагом» для воюющего государства, а министр обороны Бен Уоллес попросил руководство страны быть более признательными своим партнерам.
Поведение Зеленского прокомментировал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что просьбы о помощи со стороны Украины осуществляются без учета норм порядочности, однако с применением «морального шантажа», передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на хамское поведение Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе.
Карлсон озадачил кандидата в президенты США вопросом о Москве
Журналист Карлсон озадачил кандидата в президенты США вопросом о Мексике и Москве
Журналист Такер Карлсон в прямом эфире BlazeTV задал вопрос кандидату США Тиму Скотту, почему Москва стала главной угрозой для Вашингтона.
По словам журналиста, количество американцев, убитых русскими, равняется нулю, передает РИА «Новости».
«При этом я лично знаю людей, которых убила Мексика», – заметил журналист.
Также Карлсон отметил, что тысячи граждан США умирают от наркотика фентанила, поставляемого Мексикой, и он задал вопрос, почему Мексика – союзник, а Россия – враг.
Ранее американский конгрессмен от Республиканской партии Майк Уолтц предложил провести военную операцию против наркокартелей из Мексики.
США отправили на Украину списанные на Тайване зенитные комплексы
Вашингтон, выкупив у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, отправил их на Украину, сообщил портал Chinatimes.
США и Тайвань договорились об этом еще в 2022 году, а в июне 2023 года тайваньские ВС сняли с вооружения ЗРК, речь идет о 18 батареях и сотнях ракет к ним, передает ТАСС.
В Минобороны Тайваня заявили, что списанное оружие регулируется отдельными правовыми актами, иногда допускается его перепродажа.
Ранее сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном. Также президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.
Кеннеди заявил о подготовке Байдена к наземной войне с Россией
Кеннеди-младший: Байден, мобилизуя резервистов, готовится к наземной войне с Россией
Американский президент Джо Байден, принявший решение о мобилизации резервистов, ведет подготовку к наземной войне с Россией, заявил претендент на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.
Кеннеди-младший на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что «сотни тысяч молодых украинцев уже погибли» из-за того, что американские элиты, желая «воплотить собственные геополитические фантазии», довели их страну до вооруженного конфликта.
Теперь, отказываясь признавать поражение, Байден готовится пожертвовать также американскими жизнями, подчеркнул кандидат в президенты США, передает ТАСС.
Ранее в пятницу стало известно, что Байден уполномочил военных призвать до 3 тыс. резервистов для «поддержки операций» в Европе.
Байден поручил подготовить три тысячи резервистов для развертывания в Европе
Президент США Байден поручил усилить американское присутствие в Европе
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Президент США Джо Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного генерала.
Пока до конца не ясно, намерен ли глава Пентагона Ллойд Остин на самом деле развернуть три тысячи резервистов в европейских странах в ближайшее время. Однако, пишет Politico, этот шаг демонстрирует, что учебная миссия вооруженных сил США в Европе, а также развертывание нескольких новых бригад после начала спецоперации на Украине привели к сокращению численности личного состава.
Пресс-служба Белого дома подтвердила сообщения СМИ, сообщив, что Байден подписал исполнительный указ о привлечении до 3 тыс. резервистов к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США. По мнению американского президента, такие меры усилят регулярные части Вооруженных сил США для эффективного выполнения операции Atlantic Resolve в зоне ответственности европейского командования и вблизи нее, передает ТАСС.
Как отметил представитель европейского командования США капитан Билл Спикс, хотя этот шаг даст европейскому командованию ВС США «большую гибкость» для защиты континента, он не изменит фактическую численность сил в Европе.
Операция Atlantic Resolve проводится США с 2014 года для усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе.
Госдеп: США были бы вне себя от радости в случае продления зерновой сделки
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Соединенные Штаты «очень надеются» на то, что Россия согласится продлить черноморскую зерновую инициативу, заявил спецпосланник Госдепартамента по глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулер.
Фаулер признался, что американская сторона «была бы вне себя от радости, если бы черноморскую зерновую инициативу продлили», передает ТАСС.
При этом в Госдепе допустили, что Москва не станет продлевать сделку, срок которой истекает уже на следующей неделе. По его словам, соответствующие признаки «прослеживаются по средствам массовой информации».
Боевые действия, добавил Фаулер, ухудшили состояние крупной части земель сельскохозяйственного назначения на Украине, они подвергаются обстрелам и заминированы.
Фаулер также выразил надежду, что Турция будет содействовать продлению зерновой сделки. Роль Анкары, по оценке американской стороны, «была незаменимой».
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед нашей страной.
Экс-министр Украины в ответ на критику контрнаступления призвал США «сделать все самим»
Экс-министр обороны Украины Загороднюк в ответ на критику контрнаступления предложил США «сделать все самим»
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Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк призвал тех в США, кто выступает с критикой избранной киевским режимом тактики контрнаступления, приехать в зону конфликта и самим поучаствовать в боевых действиях.
«Почему бы им не приехать и сделать все самим», – приводит The New York Times ответ экс-министра в ответ на вопрос о критике, звучащей в США.
Газета поясняет, что в последнее время высокопоставленные официальные лица в США в частном порядке выражают недовольство тем, что украинские командиры, боясь потерь, не применяют западные тактики ведения боевых действий, передает РИА «Новости».
Между тем в пятницу Следственный комитет России предъявил Загороднюку заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей.
Как заявлял ранее бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус, украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.
Пентагон: Кассетные боеприпасы уже прибыли на Украину
Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы, переданные Вашингтоном Киеву, уже прибыли на украинскую территорию, заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
Симс сообщил, что американские кассетные боеприпасы «уже там». При этом, по его словам, на Украине находились кассетные боеприпасы, «переданные ранее третьими странами», передает РИА «Новости».
Ранее в четверг украинский бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ получили кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов.
Сенатор: ВС РФ будут уничтожать каждый переданный Украине F-16
Сенатор Долгов: ВС РФ будут уничтожать каждый переданный Украине F-16
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Возможная передача истребителей F-16 Киеву – это очередная эскалация конфликта на Украине и угроза ядерной безопасности. А значит, ответ должен быть жестким. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы Запада передать Украине истребители F-16.
«Безусловно, Россия расценивает возможную передачу истребителей F-16 Украине как возможную угрозу ядерной безопасности. Никакой иной реакции здесь быть не может, ведь эти машины могут в том числе переносить ядерное оружие», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, экс-зампостпреда России при ООН.
«Проверить, какое именно оружие на борту, невозможно, пока самолет не будет сбит или не применит эти боеприпасы. Поэтому и выход у нас может быть только один – уничтожать истребители все до единого. Ранее президент Владимир Путин очень четко сформулировал позицию страны – мы должны купировать угрозы безопасности России и наших граждан», – отметил он.
«И именно с этой целью мы сегодня проводим специальную военную операцию на Украине. Передача ВСУ техники, которая может нести ядерное оружие, – это очередная угроза и перевод эскалации на новый уровень. А значит, мы будем применять все возможные методы, чтобы ее нейтрализовать», – рассуждает собеседник.
«Однако отмечу, что на саммите НАТО президент США Джо Байден подчеркнул настрой Штатов и союзников на долгосрочную конфронтацию с Россией. Но такая ставка порочна в первую очередь для самой Америки. Мы в любом случае не позволим разного рода угрозам развиваться», – заключил парламентарий.
Ранее Сергей Лавров прокомментировал планы Запада передать Украине истребители F-16. Глава МИД отметил, что тема с применением ядерного оружия исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны.
Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски.
По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.