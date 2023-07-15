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В Германии отметили изменения в поведении Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления, так как оно медленно продвигается, сообщила программа Tagesschau со ссылкой на обращение главы Украины.
Зеленский заявил о необходимости быть благодарными за каждый «отвоеванный километр» и каждый маленький успех, передает РИА «Новости».
Немецкие СМИ заявили, что подобное высказывание указывает на сложности, с которыми столкнулись ВСУ.
Ранее сообщалось о потерях за две недели наступления 20% оружия, отправленного Киеву.
В США рассказали, как Россия разгадала план Зеленского и нанесла упреждающий удар
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия разгадала план Украины о нападении и нанесла превентивный удар
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Президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Президент Украины Владимир Зеленский «начал эту войну, а не Россия», заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».
В случае если бы украинское руководство имплементировало Минские соглашения, то ничего бы не произошло, заявил разведчик. Он отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтверждали, что эти соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить натренировать ВСУ.
Украинские военные много лет готовились к наступлению на Крым и Донбасс, напомнил военный. Россия нанесла превентивный удар, чтобы не допустить этнических чисток, это – оборонительная операция, указал Риттер.
«Ни одно государство не обязано сидеть и ждать, пока на него нападут», – заявил разведчик.
В Польше оказались шокированы ситуацией с украинским зерном
Профессор Варшавского университета Артышак назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна в Польшу
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Объемы украинского зерна, которые ввозятся в Польшу, являются шокирующими, заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.
Артышак в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил, что за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы увеличился за тот же период в 300 раз. Кроме того, сообщил профессор, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года, передает РИА «Новости».
Польский профессор признался, что результаты подсчетов об импорте зерновых с Украины его шокировали. При этом данные, отметил он, скорее всего, не учитывают импорт в Польшу «технического» зерна. По его словам, такое название придумали, чтобы обходить погранконтроль и ускорить процедуры ввоза.
Артышак сообщил, что скупочные компании сейчас не заключают контракты, надеясь, что 15 сентября запрет на импорт зерновых с Украины будет отменен, и у них появится возможность закупать еще более дешевое зерно. Такой сценарий он назвал крахом для польских фермеров.
Напомним, ЕК официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС, включая Польшу.
Между тем польские фермеры потребовали запретить ввоз в республику замороженной малины и клубники с Украины.
Российский генерал призвал сменить тактику активной обороны в зоне СВО
Российский генерал-лейтенант Бужинский призвал сменить тактику активной обороны ВС России в зоне СВО
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Российским военным для решения минимальных задач спецоперации предстоит перейти от активной обороны к наступлению, выразил мнение на радиостанции «Спутник в Крыму» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
По его словам, нет смысла давать странам НАТО передышку, так как за это время они могут нарастить производство и поставку техники и боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть», – подчеркнул Бужинский.
При этом генерал отметил, что формируются новые соединения, поэтому российские военные должны перейти в наступление и развивать успех для достижения минимальных задач спецоперации.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией, в котором подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс. человек.
Кадыров рассказал о взятых в плен бойцах ВСУ на Артемовском направлении
На Артемовском направлении восемь солдат украинских вооруженных сил (ВСУ) попали в плен к бойцам подразделения спецназа «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 346-й бригады спецназа и 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР взяли в плен военнослужащих 419-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. В плен попали восемь украинских солдат.
Кадыров опроверг сообщения о том, что украинские войска на этом направлении развили успех. «Если им верить, то поселок Клещеевка уже под контролем укронатовцев, как и сам Бахмут. Но у меня есть своя, более реальная информация о положении дел. У российских воинов на Бахмутском направлении все в порядке», – отметил он.
Российские подразделения действуют очень организованно и согласно разработанному плану, добавил Кадыров.
NI: Целый континент поразил США позицией по Украине
NI: Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира
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Реакция Африки на украинский конфликт удивила Соединенные Штаты, доминирующей позицией континента оказался нейтралитет, пишут американские СМИ.
Обозреватель Тед Снайдер в статье для National Interest напоминает, что ни одно африканское государство не присоединилось к антироссийским санкциям.
США, по словам автора публикации, ожидали от Африки сильной поддержки и «резкого осуждения» действий России с их стороны. Вашингтон, однако, получил обратный эффект: большинство государств континента не только не стали винить Россию в развязывании конфликта, но и назвали Запад ответственным за это, передает РИА «Новости».
Снайдер указывает, что США оказали серьезное давление на страны Африки, их предупреждали о «неотвратимых последствиях» в случае, если санкции в отношении России будут нарушаться. И все же ни одна страна не ввела ограничительные меры против России, указывает автор статьи.
По его словам, африканские государства проявили «новую мощную позицию», которая заключается в том, что выбирать сторону в мире не нужно, а сотрудничать можно со многими полюсами. Это показало мир, в котором нет нужды следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне, заключил автор публикации.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров, которые выступили с мирной инициативой по Украине.
Небензя жестко раскритиковал в ООН доклад о сексуальном насилии на Украине
Небензя: Россия установила случаи сексуального насилия, совершенного боевиками «Азова»
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Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя резко раскритиковал доклад спецпредставителя генсека ООН по вопросу сексуального насилия в зонах конфликта, в особенности в части, касающейся Украины.
Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заявил, что с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году фиксировались случаи сексуального насилия со стороны украинских силовиков в отношении местных жителей. Так, рассказал постпред России, жительница ДНР рассказала, что в ночь с 18 на 19 января 2015 года ее забрали и привезли в подвал СБУ в Краматорске, где она подверглась избиению, изнасилованию и издевательствам. Сотрудники службы безопасности Украины угрожали, что таким же образом поступят с ее несовершеннолетней дочерью, передает ТАСС слова Небензи.
Кроме того, привел еще один факт российский постпред, жительница Мариуполя рассказывала, как боевики полка «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), – с руководителями которого президент Украины Владимир Зеленский, напомнил Небензя, «недавно обнимался на камеру», – насиловали женщин, которые проявляли симпатии в адрес России. Дипломат, в частности, рассказал, что украинские боевики заливали измученным женщинам «монтажную пену, прошу прощения, во внутренние половые органы».
Кроме того, в период с 17 по 23 марта 2015 года неонацисты батальона «Торнадо» в Лисичанске обустроили пыточную камеру в подвале школы, там они «пытали и насиловали местных жительниц, включая пенсионерок и несовершеннолетних детей», рассказал постпред.
Небензя отметил, что такие факты с 2014 года фиксировались и представителями различных структур ООН, однако в работе спецдокладчика генерального секретаря они не получили надлежащей оценки. Он напомнил также, что наблюдательная миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека на Украине и другие международные структуры публиковали доклады о преступлениях украинских боевиков: избиениях, пытках электрическим током, угрозах и изнасилованиях. Однако эти сведения также не были отражены в докладах по секснасилию в конфликте.
Напомним, ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что получило документальное подтверждение 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине, а также применения пыток в местах содержания под стражей. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в Женеве, заявил персонал в неофициальных местах содержания под стражей или – в меньшей степени – в официальных СИЗО прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами.
Рогов рассказал подробности перегруппировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ пытаются прорвать линию фронта в районе Урожайного на Запорожском направлении
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Противник несет большие потери на Запорожском направлении, поэтому вынужден сокращать ротации и отправлять на диверсии иностранных наемников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении.
«Ситуация на Запорожском направлении фронта напряженная, но контролируемая. Противник на фоне своих провалов действительно начал перегруппировку. Известно, что в подразделениях идет большое обновление, поскольку ВСУ несут большие потери. Кроме того, даже когда их выводят после боестолкновений, то без отдыха отправляют по новой на передовую», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«На значительном протяжении фронта присутствуют артиллерийские дуэли. Наиболее горячо сейчас по направлению к населенному пункту Урожайное, в районе Времевского выступа. Враг там бросил значительные силы в наступление, пытается штурмом прорвать нашу линию обороны по направлению от Большой Новоселовки. Для ВСУ – это цель номер один», – отметил он.
«В свою очередь ВС РФ ведут огневое подавление врага на высочайшем уровне. На подходах профессионально отрабатывает артиллерия. Мы наносим огневое поражение противнику. На ближних расстояниях в дело идут минометы. В случае необходимости в небе отрабатывают наши «аллигаторы» – вертолеты Ка-52», – добавил Рогов.
«Кроме того, сегодня утром под Работино была уничтожена вражеская ДРГ, состоящая из иностранных наемников. Это тоже может говорить о нехватке личного состава в украинской армии. Кроме того, ВСУ ночью предприняли попытку штурма на этом участке. Их было порядка 30 человек. Наши военные отработали ПТУРами, потери противника составили более 20 человек», – рассуждает собеседник.
«Горячо сейчас и под Пятихатками. Там расположена 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ, по скоплениям живой силы и техники которой мы наносим удары. Что касается конкретно уничтожения склада ВСУ на этом участке, скорее всего, это могло быть оперативное хранение, поскольку взрыв был достаточно сильным», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что ВСУ на фоне провала попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку. Рогов отмечал, что противник подтягивает новые резервы, чтобы накопить силы и предпринять новые попытки атаковать. При этом он отметил, что украинские атаки зачастую оборачиваются для них большими потерями и отступлением.
Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские власти жалеют западную технику, поэтому с тупым упрямством бросают в безуспешные «мясные штурмы» на фронте массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
Ранее сообщалось, что российские войска в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили склад украинских националистов, в котором хранились боеприпасы, а также сбили дрон-камикадзе ВСУ.
Также Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении у поселков Пятихатки и Жеребянки уничтожена украинская штурмовая группа. Он отметил, что спецгруппа противника пыталась пройти к российским позициям, разведка раскрыла ее движение. В группе штурмовиков было порядка 30 человек, ей нанесено огневое поражение. Ранено семь боевиков, ликвидировано не менее пяти. Остальные члены группы отступили.
В Минобороны накануне сообщали, что у поселка Пятихатки на Запорожском направлении российскими силами были поражены скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД Рогов отмечал, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также называл новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника. Ранее в Госдуме предложили выставить подбитую натовскую технику возле посольств западных стран в Москве.
Российские бойцы группы «Шторм Z» захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»
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Российские бойцы Южной группировки «Шторм Z» захватили планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, а также позволяет отследить координацию между командирами разных родов войск, рассказал командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным «Русский».
По его словам, группа сидит с таким планшетом в блиндаже и фиксирует передвижения российских военных на технике, после чего ВСУ устанавливают метку на карте и предоставляют доступ к этой информации в любому командиру в режиме реального времени, передает РИА «Новости».
«Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», – подчеркнул боец.
Также он отметил, что планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на Угледарском направлении.
Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.
Трамп назвал подталкивающие США к третьей мировой войне причины
Экс-президент Трамп рассказал, что подталкивает США к третьей мировой войне
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.
Трамп подчеркнул, что при этом сам Байден даже не может подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, последнее, что должна делать администрация Байдена, – подталкивать страну к войне. Он уточнил, что, способствуя эскалации конфликта на Украине, Белый дом фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.
Ранее сообщалось, что Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе.
Экс-глава ЦРУ предсказал «очень болезненное» контрнаступление ВСУ
Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ очень болезненно атаковать из-за крепкой российской обороны и мин
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Украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними, заявил бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain заявил, что российские военные «основательно окопались» и усилили свои рубежи, усеяв поля противотанковыми и противопехотными минами.
По его словам, не обладая господством в воздухе, ВСУ не удастся добиться существенного прогресса. В этих условиях украинскому контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника, передает РИА «Новости» слова генерала США.
Киевский режим возлагал большие надежды на дроны, однако российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы для их ликвидации, отметил Петреус. Все пространство перед укрепрайонами просматривается и простреливается россиянами, заключил бывший глава ЦРУ.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин также заявлял, что наибольшую трудность в ходе украинского контрнаступления представляют минные поля.
The Mirror: Поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой
The Mirror: Поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой из-за забастовок
Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ВСУ могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Минобороны Британии, сообщает газета Mirror.
По словам информатора, в случае, если забастовка продолжится в течение длительного периода, процесс поставки ракет может осложниться, передает Ura.ru.
Напомним, в Великобритании продолжается программа по сокращению вооруженных сил. В британском министерстве финансов заявили, что несмотря на острую необходимость перевооружения, денег на вооруженные силы нет. В марте стало известно, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.
США отправили на Украину списанные на Тайване зенитные комплексы
Вашингтон, выкупив у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, отправил их на Украину, сообщил портал Chinatimes.
США и Тайвань договорились об этом еще в 2022 году, а в июне 2023 года тайваньские ВС сняли с вооружения ЗРК, речь идет о 18 батареях и сотнях ракет к ним, передает ТАСС.
В Минобороны Тайваня заявили, что списанное оружие регулируется отдельными правовыми актами, иногда допускается его перепродажа.
Ранее сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном. Также президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.
Кеннеди заявил о подготовке Байдена к наземной войне с Россией
Кеннеди-младший: Байден, мобилизуя резервистов, готовится к наземной войне с Россией
Американский президент Джо Байден, принявший решение о мобилизации резервистов, ведет подготовку к наземной войне с Россией, заявил претендент на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.
Кеннеди-младший на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что «сотни тысяч молодых украинцев уже погибли» из-за того, что американские элиты, желая «воплотить собственные геополитические фантазии», довели их страну до вооруженного конфликта.
Теперь, отказываясь признавать поражение, Байден готовится пожертвовать также американскими жизнями, подчеркнул кандидат в президенты США, передает ТАСС.
Ранее в пятницу стало известно, что Байден уполномочил военных призвать до 3 тыс. резервистов для «поддержки операций» в Европе.
В США заметили ложь Зеленского о потерях ВСУ
Полковник ВС США Макгрегор заявил, что Киев умалчивает реальные потери в рядах ВСУ
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Украинское командование потеряло 26 тыс. солдат во время своего провального контрнаступления, а официальный Киев отчаянно пытается скрыть эти показатели, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, в ходе заявленного контрнаступления украинцы потеряли 26 тыс. человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными, передает РИА «Новости».
Макгрегор отметил, что потери ВСУ являются катастрофическими, а киевский режим стремится скрыть такую неудобную правду от всего мира.
По мнению полковника, президенту Украины Владимиру Зеленскому остается надеяться только на то, что участие какой-либо третьей стороны в конфликте сможет спасти его из этой ужасной ситуации.
«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», – резюмировал Макгрегор.
Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.
Министр обороны Британии оправдался за слова о неблагодарной Украине
Министр обороны Британии Уоллес заявил, что его слова об Украине были неверно поняты
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о «неверной интерпретации» его слов о том, что Запад хотел бы видеть больше благодарности со стороны Украины за помощь.
Уоллес на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пояснил, что хотел бы, чтобы Украина «иногда признавала», что во многих странах и парламентах многих государств она не получает такую же поддержку, как со стороны Британии. «Я говорил не столько о правительствах, сколько о гражданах и парламентариях по всему миру», – приводит его слова ТАСС.
Британский министр добавил, что лично намерен «поддерживать Украину до конца», «сколько потребуется». При этом он отметил, что в национальных парламентах «часто сталкиваются различные интересы». Он заявил, что Британии и Украине нужно «продолжать стимулировать как можно более сильную поддержку».
Ранее Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.
После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны добавил, что Киев не возражал бы, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.
Как отметил политолог Владимир Скачко, Зеленский и Кулеба не осознают последствий скандала с Британией.