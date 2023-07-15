Руденко заявил об исследовании данных о якобы падении ракеты КНДР в экономической зоне России

МИД и Минобороны России исследуют информацию о якобы падении ракеты КНДР в российской экономической зоне, но подтверждения этому нет, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, пока нет четкой информации о падении ракеты КНДР в экономической зоне РФ, передает ТАСС.

Руденко заявил, что Вашингтон провоцирует Пхеньян на пуски ракет и военные приготовления, затем и следует реакция страны на действия Запада. Как отметил замглавы, США пользуются напряженностью вокруг Корейского полуострова, чтобы нарастить свое влияние в регионе.

Представитель МИД прокомментировал заявление главы ведомства Сергея Лаврова о том, что Япония и Южная Корея подают сигналы, что не против обзавестись ядерным оружием.

Руденко указала на готовность Южной Кореи разместить ядерное оружие в случае эскалации конфликта, о чем свидетельствует заявление президента страны.

«Это их официальное заявление. Что касается Японии, в Японии идут достаточно оживленные дискуссии по поводу своего статуса», – отметил Руденко.

Ранее глава МИД России назвал эту ситуацию опасной тенденцией.