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Конгресс США не поддержал поправку о запрете передаче Украине кассетных бомб
Конгресс США не поддержал поправку, запрещающую передавать Киеву кассетные бомбы
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Палата представителей американского конгресса не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны, запрещающую передавать Киеву кассетные бомбы.
Поправку отклонили большинством голосов: против выступили 276 конгрессменов, поддержали инициативу 147 законодателей, передает РИА «Новости».
Ранее палата представителей также отклонила поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.
Ранее директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс заявил, что кассетные боеприпасы, переданные Вашингтоном Киеву, уже прибыли на украинскую территорию.
Турчак прокомментировал отстранение от службы командующего 58-й армией ЮВО Попова
Турчак: Депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу
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Заявление генерал-майора Ивана Попова о его якобы отстранении от службы было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, но депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», – написал Турчак в Telegram.
Он также добавил, что совесть самого Попова чиста. «Такими командирами Родина может гордиться», – отметил Турчак.
Он также подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики.
Ранее командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он был отстранен от службы после доклада о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению».
Командующий 58-й армией ЮВО заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа Попов заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он якобы был отстранен от службы.
Обращение Попова опубликовал депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев в своем Telegram. Попов связал кадровые изменения с его недавним докладом о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению», пишет «Коммерсант».
«Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», – добавил Попов.
Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ
Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.
По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru.
Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта.
Беженцы с Украины повергли в шок европейцев выбором места для отпуска
Hlavnе sprаvy: Беженцы с Украины выбрали родину в качестве места для отпуска
В Европе возмутились решением беженцев с Украины отправиться в отпуск на родину, сообщает издание Hlavnе sprаvy.
По словам автора статьи, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, при этом беженцы едут в родную страну только отдохнуть, передает РИА «Новости».
«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», – прокомментировал словацкий политик Марек Курта.
В связи с этой ситуацией политик выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами.
«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» – отметил он.
Кроме того, политик возмутился тем, что деньги европейцев раздают «чужим трутням».
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.
Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР
Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу
Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.
«Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы.
Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться
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Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство».
«А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента.
Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент.
Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области.
Польский генерал Скшипчак: Украина обречена на «медленную агонию»
Отсутствие четких гарантий для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе означает обречение киевского режима на уничтожение, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
Украина обречена на «медленную агонию», она «будет кровоточить, истекать кровью», и осенью роли поменяются, когда Россия начнет наступление, заявил Скшипчак на радио RMF FM. Перевод представлен «ИноСМИ».
По его словам, НАТО подставило украинского лидера Владимира Зеленского, и киевский режим «когда-нибудь иссякнет».
Он добавил, что ничего не было сделано для того, чтобы дать украинцам надежду на помощь.
Ранее западные СМИ сообщили, что саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников.
Командир «Ахмата» заявил о полном контроле Клещеевки под Артемовском
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки
Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда «Ахмат» держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов.
По его словам, бойцы «Ахмата» находятся на всей линии, «начиная от Клещеевки и вниз». Алаудинов добавил, что одно крыло отряда находится в Курдюмовке, второе крыло – в Клещеевке, передает РИА «Новости».
По словам Алаудинова, противник «продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков.
Эксперт: Украинцы в Европе сравнялись с выходцами из Африки по умению выбивать пособия
Эксперт Шеслер рассказала, как в ЕС «стонут от этих украинских беженцев»
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«Нет ничего удивительного в том, что украинцы приезжают домой на праздники, по делам, чтобы решить свои какие-то вопросы. Удивительно только то, что Европа не замечает, что беженцами этих людей можно назвать только условно», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, правозащитница Лариса Шеслер, комментируя негодование европейцев из-за того, что украинцы отправляются в отпуск в свою родную страну.
Чешские СМИ сообщили, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, а украинские беженцы едут в родную страну только отдохнуть. Словацкий политик Марек Курта назвал это удивительным, поскольку никогда не слышал, чтобы кто-либо ездил в зону боевых действий на время отпуска. Он выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы вообще являются беженцами.
«В Европе очень много людей с Украины, которые поехали туда в поисках европейских благ, пособий, европейской жизни. И зачастую это люди, которые хорошо знают Польшу, как получить максимальное пособие. Для них это все очень опробовано, проверено», – говорит Шеслер.
Она рассказывает, что не так давно общалась с человеком, который проживает в Западной Европе, и он рассказал, что там «уже стонут от этих украинских беженцев», которые ведут себя нахально и могут посоревноваться по наглости с любыми выходцами из Африки или Ближнего Востока по умению «выбивать себе возможные льготы».
«Нет ничего удивительного в том, что украинцы приезжают домой на праздники, по делам, чтобы решить свои какие-то вопросы. Удивительно только то, что Европа не замечает, что беженцами этих людей можно назвать только условно. Потому что настоящие беженцы, которые действительно убегают от войны, от снарядов над головой, они, конечно, не думают туда-сюда ездить, пересекать границу, делать маникюр на Украине, чтобы приехать потом в Европу красивыми», – замечает эксперт.
По ее словам, простые европейские обыватели уже давно увидели, как их деньги тратятся на тех, кто в этом на самом-то деле не нуждается. Тем более, что бюджет европейских стран несет совершенно непосильную нагрузку, размещая украинских беженцев, обеспечивая их питанием, социальными льготами, медициной и прочими благами.
«Несмотря на то, что население недовольно, и в странах Западной Европы якобы существует демократия, на самом деле, европейские жители не имеет никакого решающего голоса. Все будет так, как решат кураторы, западноевропейские власти. Они ждут как определит Запад, до каких пор ему поддерживать Украину», – заключила Шеслер.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как население Украины сокращается и стареет. Отмечается, что с февраля прошлого года страну покинули более 20 млн человек, из которых 8,6 млн так и не вернулись на родину.
Рогов сообщил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВСУ несут рекордные потери на Васильевском направлении в Запорожской области
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Украинские войска несут рекордные потери при атаке на Васильевском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что украинские войска несут рекордные потери на Васильевском направлении Запорожского фронта, за последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки, передает РИА «Новости».
Он добавил, что атаки были лобовыми, так называемыми мясными штурмами, хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами.
Рогов рассказал, противник еще на подходе к позициям российских войск был накрыт артиллерией, минометным и пулеметным огнем, было уничтожено около трех взводов противника, оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации.
Ранее в четверг Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении уничтожена украинская штурмовая группа.
Киев захотел получить ядерное оружие от стран G7
СНБО Украины: Киев хочет, чтобы страны G7 с ядерным оружием отдавали Украине такую помощь при угрозе
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Властям Украины важно, чтобы владеющие ядерным оружием страны «Группы семи», с которыми Киев собирается заключить двусторонние соглашения в сфере безопасности, передавали ему такую помощь в случае угрозы Украине, заявил на телеканале «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, ключевое направление Киева – иметь отдельные соглашения о безопасности Украины с каждым членом G7, чтобы эти страны могли предоставлять такую помощь Украине, передает ТАСС.
Данилов добавил, что в каждом соглашении будет обозначена ответственность сторон за «те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий».
По словам секретаря СНБО, в данный момент ядерное оружие является той вещью, которой пугаются на Западе.
Более того, Данилов назвал отказ Украины от своих запасов ядерного оружия по условиям Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году, «стратегической ошибкой Запада».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.
ФСБ задержала шпионивших для ВСУ в Курской области россиян
В Курской области группа россиян занималась сбором и передачей киевскому режиму сведений об объектах Минобороны России, их деятельность пресекла ФСБ, сообщили в спецслужбе.
Подозреваемые, по версии следствия, собирали информацию об объектах Минобороны в Курской области и передавали ее представителям ВСУ, сообщается на сайте ведомства.
Собранные данные могли быть использованы для проведения диверсий и терактов, высокоточных ударов беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.
У них изъяли переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, где содержались инструкции по выполнению заданий.
Дело возбудили по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии».
Сейчас подозреваемых арестовали, они дают признательные показания.
Ранее ФСБ арестовала подозреваемого в попытке вступить в ВСУ жителя Владимирской области.
МОК не пригласил Россию и Белоруссию на Олимпиаду 2024 года
Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Белоруссии не получат приглашений на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
МОК объяснил отказ от приглашения собственными санкциями в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на украинской территории, передает ТАСС.
Также приглашения не поступят Национальному олимпийскому комитету Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.
В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».
Ранее МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов. МОК также осудил решение киевского режима не пускать своих атлетов на турниры, в которых участвуют представители России.
Политолог: У Запада нет сценариев для будущего Украины после СВО
Эксперт Ткаченко оценил озвученные Киевом три сценария окончания конфликта с Россией
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У Запада нет полноценного сценария будущего Украины после окончания конфликта с Россией. США, Британия и Прибалтика вообще отказывают стране-наемнику в субъектности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Киеве назвали три возможных сценария окончания конфликта с Россией.
«Думаю, что по вопросу будущего Украины Запад разделен на две части. Первая – это США, Британия и страны Прибалтики. Для них Украина – это страна-наемник, существующая ровно до тех пор, пока она воюет. Поэтому окончание конфликта для этих стран явно выходит за горизонт планирования», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Вторая группа стран, в которую входят большинство европейских членов НАТО, относятся к конфликту формально и считают необходимым его остановить. Они хотели бы мира, причем неважно на каких условиях, и возвращения политико-экономической ситуации до начала СВО. В отличие от первой группы, эти страны не отказывают Украине в государственной субъектности», – указал он.
«Если же говорить о конкретике, то у Запада, как мне кажется, для Украины есть только один сценарий первого акта постконфликтного устройства. Допустим, соберется некий «Совет поддержки Украины», будут произнесены громкие речи. Потом Билл Гейтс даст миллиард на очистку воды, Илон Маск даст миллиард на покупку станций связи, и на этом все закончится», – спрогнозировал собеседник.
«В Кремле, как мне кажется, Украине тоже не отказывают в субъектности. Москва, по всей видимости, намерена сделать так, чтобы ВСУ утратили военный потенциал, и страна в ближайшие 20 лет выращивала курей. Тогда России с территории Украины ничего угрожать не будет», – подчеркнул эксперт.
Аналитик также оценил три возможных сценария окончания конфликта, которые озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Первый – «позитивный»: победа Украины и «доминирование в регионе». В таком случае Украина будет иметь сильную армию, обрастет партнерами.
Второй – «негативный». Под этим подразумевается военное поражение Украины и исчезновение ее как страны в ближайшие шесть лет. Третий – установление линии разграничения и подписание так называемого «Минска-3».
«Думаю, тут третий вариант ближе к реальности. Все начнется с короткого перемирия. Между сторонами конфликта будет ездить условный Эрдоган и сопоставлять требования сторон. Потом это перемирие обрастет различными соглашениями и институтами соблюдения «режима тишины». И далее, возможно, будет открыт путь к полноценным переговорам между сторонами», – резюмировал Ткаченко.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как видят прошедший саммит НАТО в Вильнюсе западные аналитики и СМИ. В зарубежной прессе констатируют, что саммит обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников.
Газета ВЗГЛЯД также выясняла, почему торг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана затмил истерику Владимира Зеленского на саммите НАТО.
Турция заявила, что объяснилась перед Россией по передаче Киеву главарей «Азова»
Спикер правящей партии Турции Челик: Анкара дала объяснения России по передаче Киеву «азовцев»
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Турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что турецкая сторона «привела соответствующие объяснения». По его словам, по итогам прошедшей беседы «ситуация прояснилась», в настоящее время напряженности в отношениях России и Турции нет, передает РИА «Новости».
При этом спикер правящей партии Турции не стал уточнять, кто и когда привел доводы официальной Анкары.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону.